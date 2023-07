Les travaillistes doivent prendre les décisions difficiles en matière de dépenses, déclare Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer a déclaré que son parti devait prendre des « décisions difficiles » avant les prochaines élections alors qu’il semblait défendre sa position sur le maintien du plafond des prestations pour deux enfants.

Il y a eu des inquiétudes parmi les députés travaillistes après que le chef du parti a confirmé qu’il conserverait la limite imposée par les conservateurs, qui a été critiquée pour avoir poussé les familles dans la pauvreté.

La politique, introduite par l’ancien chancelier conservateur George Osborne lors de sa campagne d’austérité, empêche les parents de réclamer le crédit universel pour tout troisième enfant ou plus.





Nous devons prendre les décisions difficiles Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer

La suppression du plafond permettrait de sortir environ 270 000 ménages avec enfants de la pauvreté pour un coût estimé à 1,4 milliard de livres sterling la première année.

Mais Sir Keir a déclaré que la situation économique à laquelle un futur gouvernement travailliste serait confronté s’il gagnait le pouvoir signifierait qu’il devrait être strict sur les promesses de dépenses.

Sir Keir, interrogé lors d’une conversation avec Sir Tony Blair lors de la conférence Future of Britain sur ce qu’il dirait à ceux qui souhaitent davantage d’engagements de dépenses, a déclaré: «Ma première réaction est que nous continuons à dire collectivement en tant que parti que nous devons prendre des décisions difficiles.

« Et dans l’abstrait, tout le monde dit: » C’est vrai Keir « .

« Mais ensuite nous entrons dans la décision difficile, nous avons été dans l’un de ceux-ci ces derniers jours, et ils disent: » Nous n’aimons pas ça, pouvons-nous simplement ne pas faire celui-là, je suis sûr qu’il y a une autre décision difficile ailleurs que nous puissions prendre ». Mais nous devons prendre les décisions difficiles.

Sir Keir a déclaré au public du centre de Londres que l’ancienne Première ministre Liz Truss « a prouvé la thèse selon laquelle si vous prenez des engagements non financés, l’économie est endommagée et les travailleurs en paient le prix ».

Il a ajouté: «Pour elle, il s’agissait de réductions d’impôts non financées, mais il pourrait s’agir de dépenses non financées.

« Cela peut venir des deux côtés de la politique, c’est donc un élément fondamental. Je ne laisserai pas le prochain gouvernement travailliste s’approcher de l’équivalent de ce que Liz Truss a fait.

Après Mme Truss, la première ministre britannique la plus courte, et le soi-disant mini-budget de son chancelier Kwasi Kwarteng en septembre, les taux hypothécaires ont augmenté et la valeur de la livre a chuté. Elle a démissionné du n ° 10 peu de temps après.

L’ancien Premier ministre Sir Tony a félicité Sir Keir pour le travail « incroyable » qu’il avait accompli pour amener le Parti travailliste « du bord de l’extinction » en 2019 au « bord du gouvernement ».

Il a déclaré que la situation économique que le Labour pourrait potentiellement hériter après une élection générale probable l’année prochaine, avec la tenue de Sir Keir actuellement en tête dans les sondages d’opinion, était beaucoup plus sombre qu’en 1997 lorsque le New Labour a remporté un glissement de terrain.

Sir Tony, dont l’institut mondial a organisé la conférence, a déclaré : « Je pense que nous sommes tous les deux d’accord sur le fait que 1997 est très différente de 2024.

« En 1997, nous avions beaucoup de choses à faire, mais d’un autre côté, nous pouvions voir que la croissance s’était stabilisée et nous pouvions espérer plus de 2 %… de croissance.

« Ce dont vous allez hériter l’année prochaine, c’est sinistre. »

Sir Keir a déclaré que l’humeur actuelle du pays était « assez sombre » car il a souligné la nécessité de rassurer les électeurs sur la situation actuelle tout en définissant une vision pour l’avenir.

Dans un discours avant la conversation avec Sir Tony mardi, Sir Keir a déclaré que « le bac d’entrée du prochain gouvernement ne ressemblera à aucun autre ».

Reprenant un slogan utilisé par Sir Tony et le New Labour, il a déclaré : « Nous avons besoin de trois choses : croissance, croissance, croissance ».

L’événement de conversation entre Sir Tony et Sir Keir a marqué la première fois qu’ils partageaient une plate-forme depuis l’élection du chef de l’opposition en 2020.

Sir Tony a ouvert la conférence d’une journée en avertissant qu’un échec à «maîtriser» les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA) pourrait conduire à un «recul» de la politique progressiste.

« Comprendre, maîtriser et exploiter la révolution technologique du 21e siècle est la mission politique progressiste du 21e siècle, de la même manière que maîtriser finalement la révolution industrielle du 19e siècle est devenu la mission d’abord du Parti libéral au 19e siècle, puis du Parti travailliste plus de 100 ans. il y a des années », a-t-il déclaré.

« Sinon, pour la politique progressiste, le danger est de se replier sur une version d’intervention étatique à l’ancienne qui se manifeste maintenant dans un sentiment anti-mondialisation, oubliant les énormes avantages que les marchés commerciaux ouverts ont apportés au monde.

« Ou dans une politique identitaire à la mode, qui risque de refléter la division de l’extrême droite, et non de la vaincre. »

Ailleurs lors de la conférence, le chef de la télévision Jamie Oliver a profité de son apparence pour demander que les écoliers «vulnérables» se voient offrir des repas scolaires gratuits en Angleterre.

Sir Patrick Vallance, l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, a averti plus tard que cela « nuisait » au pays et à l’Union européenne si la Grande-Bretagne continuait d’être en dehors du programme de recherche paneuropéen Horizon.

Le Royaume-Uni a été exclu du programme de 85 milliards de livres sterling dans le cadre de représailles tit-for-tat contre les règles commerciales post-Brexit pour l’Irlande du Nord en 2020, le Premier ministre Rishi Sunak envisageant toujours des propositions de réintégration.