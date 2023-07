Les travaillistes divisés sur le vote tactique pour bloquer les conservateurs aux élections partielles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une rupture entre le bureau de Sir Keir Starmer et la base travailliste au sujet du vote tactique a éclaté, alors que les militants ont exhorté le parti à conclure un pacte de «non-agression» avec les libéraux démocrates pour vaincre les conservateurs lors des prochaines élections partielles.

Il y a une frustration croissante parmi les militants travaillistes et certains députés que l’alliance informelle avec le parti d’Ed Davey lors des récentes élections partielles dans le North Shropshire, Tiverton et Wakefield ne sera pas relancée pour les concours cruciaux à venir.

Le siège du parti travailliste a ordonné au parti de faire campagne dans la circonscription de Mid Bedfordshire de Nadine Dorries – malgré les avertissements selon lesquels le siège des comtés d’origine principalement ruraux est un «territoire naturel» pour les Lib Dems et un concours à trois pourrait diviser le vote et voir les conservateurs s’accrocher .

Un initié travailliste a déclaré L’indépendant: « Ce serait de la folie pour nous de nous battre avec acharnement contre ce siège. Il n’y aurait qu’un seul gagnant, les conservateurs.

Neal Lawson, directeur du groupe de centre-gauche Compass, qui prône le vote tactique, a accusé les travaillistes de « petite tyrannie » après avoir été informé dans une lettre « déchirante » qu’il pourrait être expulsé du parti pour un tweet de 2021 appelant à certains électeurs à soutenir les Verts lors des élections locales.

Les travaillistes ont déclaré que l’ancien rédacteur de discours de Gordon Brown avait été informé qu’il avait deux semaines pour répondre aux allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles en exprimant son soutien à un autre parti. Mais l’organisateur de Compass a déclaré qu’il soutenait le tweet et voulait continuer à se battre pour « l’esprit du pluralisme ».

Impénitent, dit M. Lawson L’indépendant: « Pourquoi le parti travailliste mène-t-il une véritable campagne dans le Mid Bedfordshire et fait-il campagne pour les membres du cabinet fantôme ? Je ne comprends pas pourquoi ils se battent – ​​tout ce qu’ils feront, c’est diviser le vote.

Il s’agit de chiffres partagés avec L’indépendant a révélé le succès d’une campagne de vote tactique lors des récentes élections locales en Angleterre.

Compass avait ciblé 64 marginaux détenus par les conservateurs lors du vote de mai – des zones contrôlées par les conservateurs malgré le fait que les votes pour les partis de gauche étaient plus élevés que pour les partis de droite. Après l’élection, seuls 15 sont restés aux mains des conservateurs.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer fait campagne à Selby (Danny Lawson/fil PA)

M. Lawson a déclaré que la montée du vote tactique avait été aidée par les militants locaux du Labour, de la Lib Dem et des Verts qui ont conclu des accords informels « sous le radar » pour présenter des « candidats sur papier » – des politiciens qui font peu ou pas de campagne – dans certaines régions.

« Les militants et les électeurs ont une longueur d’avance sur les chefs de parti – ils réfléchissent à la meilleure façon de faire sortir les conservateurs », a déclaré M. Lawson. « Ce serait utile si les dirigeants pouvaient aider à signaler qu’ils sont d’accord avec la coopération. Mais ce n’est pas ce qui se passe. »

L’ancien conseiller de Brown n’est pas le seul à faire face à la discipline. Il a déclaré que les bureaux régionaux du Labour « se voient dire de poursuivre les membres qui ont conclu des accords électoraux [at the local elections] – la machine essaie de se serrer au moment même où les électeurs s’y mettent de plus en plus ».

Sir Keir et Sir Ed ont exclu une alliance progressiste formelle pour encourager le vote tactique aux élections partielles. Les militants ont déclaré que les dirigeants des partis étaient terrifiés à l’idée que les conservateurs et la presse de droite parlent d’un accord « cousu ».

Mais les militants du Labour et de la Lib Dem ont dit L’indépendant ils veulent voir les partis se rapprocher et s’appuyer sur les élections locales qui ont vu des arrangements informels convenus « autour d’une pinte ».

Certains espèrent qu’il n’est pas trop tard pour un accord sur les élections partielles qui verrait le parti de Sir Keir se retirer efficacement dans le Mid Bedfordshire et Somerton and Frome, le siège du Sud-Ouest laissé vacant par David Warburton.

Ed Davey fait campagne dans le Mid Bedfordshire (PENNSYLVANIE)

Permettre au parti de Sir Ed de se concentrer sur le «territoire naturel» donnerait aux travaillistes une course libre dans la circonscription d’Uxbridge de Boris Johnson et Selby et Ainsty, le siège du Yorkshire où le député conservateur Nigel Adams a démissionné.

L’indépendant comprend que l’instinct initial de M. Starmer était que les Lib Dems avaient le meilleur coup dans le Mid Bedfordshire – mais certains conseillers l’ont exhorté à tout faire dans la région pour montrer que le parti était sur la bonne voie pour une victoire aux élections générales.

Comme l’a dit un initié travailliste : « Cela le cimenterait en tant que Premier ministre en attente et enverrait un signal que nous n’avons pas besoin de compter sur les Lib Dems. »

Un porte-parole de M. Starmer a déclaré que le leader travailliste avait demandé au leader du banc Peter Kyle de mener la campagne « parce que nous voulons la gagner et croyons que nous pouvons la gagner », ajoutant: « Nous ne concluons pas d’accords. Nous faisons campagne pour gagner à travers le pays.

Neal Lawson, directeur de Compass (Boussole)

Un militant travailliste du sud-est de l’Angleterre a déclaré qu’il « travaillait depuis un certain temps sur la collaboration avec les Lib Dems » lors des élections locales. « Notre bureau régional aurait probablement notre [membership] cartes s’ils savaient de quoi nous parlions.

Le militant travailliste a déclaré qu’il y avait des sièges pour les élections partielles et des dizaines de circonscriptions électorales générales où les travaillistes et les libéraux démocrates feraient bien de « prendre du recul » les uns pour les autres. « Tout le monde le nie, mais il y a des arrangements informels [already]. Si nous en faisions plus, cela faciliterait le gain de sièges.

Un militant de Lib Dem dans l’Oxfordshire a décrit les « conversations très, très informelles » avec le parti travailliste sur l’endroit où présenter des candidats aux élections locales.

« Des militants locaux pragmatiques regardent à quoi ressemblent les chiffres des votes et se rendent compte à quel point ils vont se battre pour chaque siège, et cela peut conduire à une conversation entre les partis autour d’une pinte, ‘Regardez, nous n’allons pas dur en X et nous espérons que vous n’irez pas dur en Y’.

Keir Starmer et Rachel Reeves en campagne à Uxbridge (PENNSYLVANIE)

Les Lib Dems auraient dressé une liste cible d’environ 30 à 40 sièges pour les élections générales – principalement dans le « mur bleu » sud. Une source du parti a déclaré avoir retenu la leçon après s’être « trop ​​dispersés » en 2019 en ciblant 100 sièges.

Un député travailliste a déclaré L’indépendant ils espéraient que Sir Keir et Sir Ed pourraient encore entrer dans le genre de discussions tenues par Tony Blair et Paddy Ashdown à l’approche des élections de 1997, lorsque les partis ont partagé des informations sur les sièges cibles et coordonné les annonces des médias.

« Il y a des apparatchiks qui savent qu’il est inutile de mettre des ressources dans certains sièges, quand ils veulent se concentrer sur des sièges cibles voisins. Il serait judicieux d’avoir des conversations de gentleman’s agreement au plus haut niveau sur la façon de prendre du recul dans certains domaines – ce serait idiot de ne pas le faire.

Un autre député travailliste de haut rang a déclaré que le vote tactique anti-conservateur pouvait être « poussé » par des accords entre les militants locaux du parti sur la meilleure façon de concentrer les ressources.

«Il y a un nombre croissant de conversations sur la façon dont nous pouvons maximiser le vote anti-conservateurs. Cela peut être fait de manière organique, plutôt que de manière descendante. Vous ne pouvez pas l’empêcher d’arriver. Si c’est à notre avantage, qu’y a-t-il à ne pas aimer ? »

Malgré l’exclusion d’un pacte électoral, le chef de la Lib Dem tient toujours à encourager les partisans travaillistes et verts à « prêter » leurs voix pour aider à renverser les conservateurs à Somerton et Frome.

En campagne dans la région samedi, M. Davey a déclaré L’indépendant: « Si les partisans travaillistes et verts de Somerton et de Frome nous prêtent leurs voix le 20 juillet, nous pouvons envoyer un message clair à Rishi Sunak et enfin obtenir les députés travailleurs et décents que méritent ici. »

Graham Simpson, un militant de Canterbury qui a récemment quitté le Parti travailliste pour faire campagne pour Compass, a déclaré: «J’espère qu’ils pourront accepter de se concentrer sur les sièges dont ils ont besoin pour gagner et que les Lib Dems feront de même et qu’il n’y aura pas de concurrence inutile. Les parties locales qui connaissent leurs propres régions sont les mieux placées pour juger de ces choses.

Malgré sa querelle avec le siège du parti, M. Lawson a déclaré qu’il était encore possible d’utiliser les élections partielles comme plate-forme pour un accord informel dans l’esprit de Blair et Ashdown avant les élections de 2024.

« Il serait logique de regarder la liste des sièges cibles de l’autre », a-t-il déclaré. « Ils ne veulent pas être vus en train de faire des affaires et que la presse de droite en parle. Mais la presse de droite dira que vous êtes de connivence, que vous vous parliez ou non.

Un porte-parole du parti conservateur a déclaré: «Toute dispute dans les coulisses entre les libéraux démocrates et les travaillistes serait un affront à la démocratie. Alors que les conservateurs se battront pour chaque vote sur un record de livraison, les autres partis essaieront clairement de recourir à des accords secrets.