Les travaillistes devraient voter contre les passeports vaccinaux, menaçant Johnson d’une défaite humiliante à la Chambre des communes

Les plans de Boris Johnson d’introduire des « passeports » obligatoires pour le vaccin Covid pour les lieux surpeuplés cet automne ont été bouleversés après que le parti travailliste a signalé son opposition.

Un groupe d’environ 40 députés conservateurs serait prêt à se rebeller contre le projet de faire de la vaccination complète une condition d’entrée dans les boîtes de nuit et autres grandes salles à partir de la fin septembre.

Les démocrates libéraux étant déjà opposés à l’utilisation de passeports vaccinaux obligatoires, l’opposition des travaillistes pourrait être un désastre pour le gouvernement lors d’un vote aux Communes.

Sir Keir Starmer a utilisé mercredi les PMQ pour critiquer la décision du Premier ministre de se concentrer uniquement sur la vaccination, plutôt que de permettre aux gens de montrer qu’ils ont récemment reçu un test négatif.

Un porte-parole travailliste a déclaré plus tard: « Nous devons voir les détails de ce que le gouvernement propose concernant les passeports vaccinaux. »

Mais le porte-parole a ajouté : « Nous nous opposons à l’utilisation du statut de vaccination Covid pour l’accès quotidien aux lieux et aux services. C’est coûteux, ouvert à la fraude et peu pratique.

«Être double coup ne prouve pas que vous n’êtes pas porteur du virus. Les tests d’accès aux sites seraient plus efficaces et donneraient aux personnes et aux entreprises plus de certitude. »

Dans un affrontement enflammé avec M. Johnson aux PMQ, Sir Keir a déclaré: «Je me souviens quand [the prime minister] avait l’habitude de dire qu’il mangerait une carte d’identité s’il devait en produire une, et maintenant il en présente une.

Sir Keir a ajouté: « Pourquoi est-il acceptable d’aller dans une boîte de nuit pendant les six prochaines semaines sans preuve de vaccin ou de test, puis à partir de septembre, il ne sera possible d’entrer dans une boîte de nuit que si vous avez une carte d’identité de vaccin carte? »

Au moins 42 députés conservateurs ont signé une déclaration croisée de Big Brother Watch contre la certification du statut Covid pour refuser aux individus «l’accès aux services généraux, aux entreprises ou aux emplois» au cours des derniers mois.