Les travaillistes dévoilent leur projet d’enseigner les mathématiques du « monde réel » dans les écoles primaires

Un gouvernement travailliste s’attaquera au « problème culturel chronique des mathématiques » en veillant à ce qu’elles soient mieux enseignées aux enfants dès le plus jeune âge, dira le secrétaire fantôme à l’Éducation.

Bridget Phillipson exposera les projets du parti visant à renforcer l’enseignement des mathématiques « du monde réel » dans les écoles primaires et l’intervention précoce pour encourager une meilleure maîtrise du calcul tout au long de la vie.

Dans un discours prononcé lors de la conférence du parti travailliste à Liverpool, Mme Phillipson déclarera qu’elle souhaite que les compétences pratiques en calcul nécessaires au travail et dans la vie quotidienne fassent partie de l’apprentissage « dès le début ».

Le plan du Parti travailliste se concentrera sur le perfectionnement des enseignants du primaire afin qu’ils puissent dispenser un enseignement de mathématiques de haute qualité, et il lancera également une étude menée par des experts pour garantir des normes élevées en matière d’éducation.

Le parti a déclaré qu’il chargerait sa révision des programmes scolaires de donner vie aux mathématiques et d’inciter les enseignants à montrer aux enfants comment le calcul est utilisé dans le monde qui les entoure – par exemple à travers le budget des ménages, les taux de change lors des départs en vacances, les classements sportifs et les recettes de cuisine. .

Cela survient après que le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé son intention d’introduire l’Advanced British Standard (ABS) – une nouvelle qualification unique après 16 ans qui remplacera à terme les niveaux A et T.

Dans le cadre des réformes à long terme, les jeunes anglais âgés de 16 à 19 ans étudieront généralement cinq matières et devront étudier une certaine forme d’anglais et de mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans.

Dans un discours prononcé mercredi, Mme Phillipson devrait déclarer : « Dans chaque partie de notre système, au cours de chaque année de la vie des enfants, dans chaque coin de notre pays, nous serons le parti des normes élevées et croissantes.

« Les mathématiques sont le langage de l’univers, le fondement de notre compréhension collective. On ne peut pas attendre les dernières années d’école.

« C’est pourquoi je suis fier de vous annoncer aujourd’hui que nous allons nous attaquer à notre problème culturel chronique avec les mathématiques, en veillant à ce qu’elles soient mieux enseignées à six ans, et encore moins à 16 ans.

« Je suis déterminé à ce que le parti travailliste donne vie aux mathématiques pour la prochaine génération. Je veux les connaissances en calcul dont tous nos jeunes ont besoin – pour la vie et pour travailler, pour gagner et dépenser, pour comprendre et relever des défis. Je veux que cela fasse partie de leur apprentissage dès le début.

Un gouvernement travailliste réformerait le groupe de travail sur les mathématiques de M. Sunak en 18 groupes de travail afin qu’il se concentre sur les mathématiques primaires et étudie les mathématiques équivalentes à la phonétique.

Il travaillerait également avec les crèches pour développer des « champions en mathématiques » formés qui peuvent soutenir l’apprentissage précoce dans les garderies, a déclaré le parti :

Le parti prévoit de renforcer les compétences des enseignants du primaire afin qu’ils dispensent un enseignement de mathématiques de haute qualité grâce à son projet de « droit à la formation des enseignants » – qui sera financé par les propositions du parti travailliste visant à mettre fin aux allégements fiscaux des écoles privées.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré : « Nous saluons cet accent mis sur le calcul, qui est une compétence essentielle à apprendre pour tous les jeunes, mais il est important de reconnaître que l’enseignement des mathématiques au primaire les écoles sont déjà d’un niveau élevé.

« Toute intervention devrait chercher à aider les écoles à s’appuyer sur le bon travail déjà accompli, plutôt que de chercher à le remanier et à repartir de zéro.

« Il est essentiel de garantir que les écoles primaires disposent du financement nécessaire pour les ressources dont elles ont besoin et que les enseignants du primaire aient le temps et la capacité de développer leurs compétences en mathématiques pour améliorer les résultats scolaires.

« Il est judicieux de se concentrer sur la manière dont le calcul est utilisé dans le monde extérieur, en particulier à mesure que les élèves vieillissent, et nous soutenons les projets de révision des programmes scolaires pour garantir que les élèves acquièrent les compétences les plus nécessaires dans la vie quotidienne. »