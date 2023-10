Les travaillistes dévoilent de nouveaux plans pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le Parti Travailliste a dévoilé de nouveaux plans pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, alors que de nouveaux chiffres montrent que près de 5 millions de femmes sont victimes de ce type de comportement au travail chaque année.

De nouvelles propositions dévoilées par la leader adjointe du Labour, Angela Rayner, obligeraient légalement les employeurs à « mettre fin au harcèlement sexuel avant qu’il ne commence » en mettant en œuvre des mesures pour empêcher le harcèlement sexuel d’avoir lieu.

Mme Rayner, secrétaire à la mise à niveau de l’ombre, a déclaré L’indépendant le harcèlement sexuel était « répandu », car elle a averti qu’un tel comportement « détruisait les carrières et ruinait la vie des femmes ».

S’exprimant devant la Conférence des femmes travaillistes samedi, Mme Rayner a déclaré que les cas qui ont récemment fait la une des journaux « ne sont que la pointe de l’iceberg lorsqu’il s’agit des expériences de millions de femmes sur les lieux de travail dans toute la Grande-Bretagne ».

Les dernières données du bureau gouvernemental pour l’égalité révèlent que trois femmes sur dix actuellement au travail ont subi une forme de harcèlement sexuel au travail ou dans un environnement lié au travail au cours de l’année dernière.

L’analyse des données par le Labour estime que quelque 4,7 millions de femmes sont contraintes chaque année d’endurer du harcèlement sexuel au travail – avec 17 pour cent de celles qui sont harcelées choisissant de changer d’emploi après avoir subi du harcèlement sexuel chaque année et 41 pour cent des agresseurs ne subissent aucune expérience. sanction.

Cette nouvelle obligation sera renforcée par un code de bonnes pratiques statutaire sur le harcèlement sexuel et le harcèlement en général, qui établit les mesures que les employeurs doivent prendre pour respecter cette obligation. Les travaillistes ont déclaré que cela pourrait comprendre « des politiques et des procédures efficaces et bien médiatisées sur la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, la fourniture de formations et l’évaluation des risques prévisibles ».

Mme Rayner a soutenu que « tout le monde devrait pouvoir aller travailler à l’abri du harcèlement sexuel, sachant que son employeur a pris des mesures pour créer un environnement de travail sûr ».

Elle a ajouté : « Les bons employeurs créent déjà des cultures de travail qui ne tolèrent pas le harcèlement sexuel et prennent des mesures pour l’empêcher sous leur direction. Les travaillistes veilleront à ce que cela se produise à tous les niveaux.

Les travaillistes ont expliqué que leurs nouvelles propositions signifieraient que les employeurs seraient responsables s’ils sont informés d’un incident impliquant du harcèlement sexuel mais ne prennent pas de mesures pour y remédier ou s’il apparaît qu’ils n’ont pas pris de mesures préliminaires pour empêcher l’incident en premier lieu.

Interrogé sur les projets du Labour par L’indépendantle gouvernement a insisté sur le fait qu’il soutenait un nouveau texte législatif qui introduirait des mesures identiques pour lutter contre le harcèlement sexuel.

Il a été rapporté plus tôt cette année que les ministres laisseraient tomber le projet de loi sur la protection des travailleurs – un projet de loi d’initiative parlementaire présenté par le député libéral-démocrate Wera Hobhouse et soutenu par le parti travailliste – après qu’une série d’amendements aient été déposés par les pairs conservateurs.

Le projet de loi doit revenir à la Chambre des communes le 20 octobre pour être examiné et voté.

Malina Dabrowska, une créatrice, a déclaré L’indépendant un homme l’a harcelée sexuellement sur un pont tranquille tard dans la nuit après un verre au travail dans le centre de Londres, alors qu’elle travaillait dans l’architecture dans la vingtaine.

L’homme de 33 ans a déclaré : « J’étais sur le chemin du retour et quelqu’un a commencé à me parler. Je n’avais pas réalisé que c’était mon collègue. La prochaine chose que je savais, c’est qu’il était partout sur moi, essayant de m’embrasser. Il est apparu de nulle part.

«Il m’a embrassé sur les lèvres. Il a forcé son visage contre le mien. Il a essayé de m’attraper. Je l’ai repoussé. J’ai pensé woah, qu’est-ce qui se passe. Je me suis détourné pour rejoindre la route et j’ai hélé un taxi.

«J’étais dans un endroit dangereux sous un pont à Charing Cross. Il faisait sombre – il n’y avait personne. J’étais tellement choqué. Je ne pouvais pas calculer – nous avons à peine parlé ce soir-là. C’était tellement inattendu.

Elle a expliqué qu’elle avait porté plainte contre son collègue quelques mois plus tard et qu’on lui avait dit qu’elle devait le signaler à une personne externe en ressources humaines ou s’adresser à la police.

Mme Dabrowska a ajouté : « Pendant tous ces mois, j’ai dû travailler avec la personne de ce bureau. C’était suffisamment petit pour que je puisse être dans le même espace avec lui tous les jours. Je l’ai juste complètement évité.

« Rien ne lui est arrivé. Il a été convoqué pour une accusation. Quelques mois plus tard, il a quitté son emploi. J’avais l’impression qu’il n’y avait aucune procédure ni aucune protection en place pour ce type d’expérience.

Mme Hobhouse, députée de Bath, a averti que le harcèlement sexuel au travail « laisse les victimes traumatisées et souvent sans soutien » – affirmant que son projet de loi d’initiative parlementaire marque un « grand pas en avant ».

« C’était un défi d’obtenir le consentement de certains pairs, mais je suis heureuse qu’un compromis ait été trouvé », a-t-elle ajouté.

Ann Francke, directrice générale du Chartered Management Institute, a déclaré L’indépendant les employeurs doivent « faire un meilleur travail pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel », car elle a affirmé que cela éliminerait les « cultures toxiques ».

Mme Francke a ajouté : « Nous avons récemment été témoins d’un certain nombre d’incidents au cours desquels le harcèlement n’a pas été traité rapidement et de manière décisive par les employeurs. Non seulement cela nuit à leur réputation, mais c’est quelque chose qui ne devrait pas être toléré sur le lieu de travail d’aujourd’hui. »

Elle a averti que le harcèlement sexuel est un problème répandu et a noté que même si de nombreux employeurs affirment avoir des politiques et des procédures pour gérer de telles conduites inappropriées, ils ne « mettent pas en œuvre ces politiques de manière proactive et n’agissent pas rapidement en cas de harcèlement ».

Mme Francke a ajouté : « Lutter contre le harcèlement sexuel est absolument dans l’intérêt des employeurs et des employés, car cela rend les lieux de travail moins toxiques et plus productifs.

« Beaucoup de gens considèrent que cela n’est pas dans l’intérêt des employeurs, mais que c’est dans l’intérêt des employeurs et des employés. Sans parler de l’atteinte à la réputation de l’employeur lorsque ces incidents de harcèlement sont révélés.

Un porte-parole du gouvernement a averti que le harcèlement sexuel est « mauvais et que les employeurs devraient veiller à y remédier sur le lieu de travail », ajoutant : « Le projet de loi sur la protection des travailleurs soutenu par le gouvernement, qui progresse au Parlement, renforcera encore les protections contre le harcèlement au travail. »