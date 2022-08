Les travaillistes demandent une enquête sur la vantardise de Rishi Sunak d’avoir pris des fonds dans les zones urbaines défavorisées

Les travaillistes ont demandé une enquête sur les allégations de Rishi Sunak selon lesquelles il aurait retiré des fonds aux zones urbaines défavorisées lorsqu’il était chancelier.

Une vidéo divulguée montrait M. Sunak se vantant auprès des membres du parti conservateur du prospère Tunbridge Wells qu’il avait plutôt détourné de l’argent vers des villes comme la leur.

Le parti travailliste a maintenant écrit au secrétaire de mise à niveau pour l’exhorter à enquêter sur les commentaires.

Dans sa lettre à Greg Clark, Mme Nandy a déclaré: «C’est profondément préoccupant. L’ancien chancelier admet avoir fixé les règles pour canaliser l’argent des contribuables vers les régions riches du pays au détriment des régions qu’il admet lui-même être «démunies».

« L’argent public doit toujours être distribué équitablement et dépensé là où il est le plus nécessaire. Il est tout à fait inacceptable que des ministres allouent des fonds publics à des fins politiques pour eux-mêmes ou leur parti. »

Elle l’a appelé à enquêter d’urgence sur la justification donnée aux changements et sur l’évaluation faite de leur impact.

Elle a également demandé à son département de publier les mesures mises en place pour garantir que l’attribution des fonds du deuxième tour du Fonds de nivellement soit équitable.

Les ministres ont été accusés d’utiliser le Leveling Up et d’autres fonds pour soutenir les sièges que le parti veut remporter aux prochaines élections générales.

Dans les images, obtenu par le New Statesman, M. Sunak a affirmé que les formules de trésorerie “poussaient tous les financements dans les zones urbaines défavorisées” du Royaume-Uni avant de devenir chancelier.

Il a dit qu’il avait commencé à changer la façon dont l’argent était alloué pour s’assurer que davantage d’endroits comme la ville du sud-est reçoivent “le financement qu’ils méritent”.

Les hauts conservateurs ont également critiqué M. Sunak pour ses commentaires.

Le ministre des Affaires étrangères, Zac Goldsmith, a déclaré: “C’est l’une des choses les plus étranges – et les plus stupides – que j’aie jamais entendues de la part d’un politicien.”

Jake Berry, le président du groupe de recherche sur le Nord des députés conservateurs, a déclaré qu’en public, Sunak “affirme qu’il veut niveler le nord, mais ici, il se vante d’essayer de détourner les investissements vitaux des zones défavorisées”.

Mais les partisans de Sunak ont ​​défendu ses propos. Le maire conservateur de Tees Valley, Ben Houchen, a fait valoir que Boris Johnson avait mené le parti à la victoire en 2019 sur une promesse d’investir dans des zones “qui ont été ignorées au détriment des villes urbaines”.

La dispute survient juste un jour après qu’elle est apparue. La rivale de M. Sunak pour les clés du n ° 10, Liz Truss, est confrontée à la possibilité de sa première enquête majeure sur la sleaze au milieu des affirmations selon lesquelles elle n’a pas déclaré de «dons obscurs» à sa campagne à la direction.

Le parti travailliste a demandé au secrétaire du cabinet d’ouvrir une enquête sur le financement d’un soi-disant dîner au champagne “Fizz with Liz”.