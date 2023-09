Les travaillistes demandent que la liste des distinctions honorifiques de Liz Truss soit bloquée alors que l’ancien Premier ministre prononce un discours défendant le mini-budget – La politique britannique en direct

04h32 HAE Les travaillistes demandent que la liste des distinctions honorifiques de Liz Truss soit bloquée alors que l’ex-Premier ministre prononce un discours défendant le mini-budget

Bonjour. Samedi marquera le premier anniversaire du mini-budget de Liz Truss, sans doute « l’événement fiscal » le plus désastreux de la longue histoire du Trésor. Mais Truss elle-même ne voit pas les choses de cette façon, et ce matin, elle prononcera un discours défendant son bilan et expliquant ce qu’elle pense que le Royaume-Uni doit faire pour promouvoir la croissance. Elle a prononcé des discours axés sur la politique étrangère depuis qu’elle a démissionné de son poste de Premier ministre, et plus tôt cette année, elle a publié un article de 4 000 mots dans le Telegraph défendant le mini-budget, mais il s’agit de son premier grand discours sur la politique intérieure en tant qu’ancien Premier ministre. Kiran Stacey a un aperçu ici.

La décision de Truss de prononcer ce discours alimentera les spéculations selon lesquelles elle serait intéressée par une sorte de retour politique. Aucun Premier ministre n’est revenu au numéro 10 après avoir quitté ses fonctions depuis Harold Wilson en 1974, et la perspective que les conservateurs donnent une nouvelle chance à Truss semble peu probable, mais des choses plus étranges se sont produites. Dans un récent entretien avec le Mail on Sunday, interrogée sur un retour en politique, elle ne l’exclut pas. Elle a déclaré au journal :

Je veux rester impliqué dans la politique, je me soucie vraiment de la politique. Je suis entré en politique non pas pour devenir Premier ministre mais pour changer les choses, c’est ce qui me motive et je n’aurai de repos que lorsque nous aurons réalisé les changements car je crois que la Grande-Bretagne a besoin d’un réel changement. Je pense que cela peut être réalisé, mais je ne me précise aucun rôle à l’avenir.

En réponse au discours, le parti travailliste a déclaré que Rishi Sunak devrait annuler sa liste d’honneurs de démission. Jonathan Ashworth, le ministre du Cabinet fantôme, a déclaré ce matin à Sky News :

Le problème clé ici, c’est que cela fait maintenant 12 mois que le gouvernement conservateur a pris une série de décisions assez désastreuses, qui ont fait chuter notre économie, qui ont conduit à une ruée sur les fonds de pension, qui signifient que les propriétaires paient des centaines, voire des milliers de dollars. livres de plus sur leurs hypothèques. Et en même temps, je pense qu’environ 300 milliards de livres sterling ont été effacés de la valeur des propriétés, de sorte que les prêts hypothécaires des gens augmentent, les loyers augmentent et la valeur des propriétés diminue en raison des décisions prises par le gouvernement conservateur il y a 12 mois. Et maintenant, que Liz Truss soit ici aujourd’hui pour dire que c’est le circuit des dîners londoniens qui l’a bloquée alors que les gens de Leicester, d’Ashfield, de Barry, de Bolton et de Bolsover paient plus pour la nourriture, je pense que c’est tout simplement extraordinaire. Si Rishi Sunak avait le courage, il bloquerait cette liste de Liz Truss aujourd’hui, parce que je ne pense pas que les entreprises, les familles qui travaillent dur et qui paient beaucoup plus sur leur hypothèque, pensent que cette liste devrait aller de l’avant. À bien des égards, c’est un coup de pied dans les dents.

La liste des honneurs de démission de Truss n’a pas encore été annoncée, mais il a été rapporté qu’elle comporte 14 noms, dont certains obtiendront la pairie. Le numéro 10 a indiqué par le passé qu’il ne bloquerait pas la liste.

Je couvrirai le discours en détail. J’examinerai également la réaction à la déclaration de Keir Starmer selon laquelle il souhaite une réécriture majeure de l’accord sur le Brexit. Jem Barthélemy a l’histoire ici.

Voici le programme de la journée.

10h : Liz Truss, l’ancien Premier ministre, prononce un discours devant l’Institute for Government.

11h30 : Downing Street organise un briefing dans le lobby.

14h30 : Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, répond aux questions aux Communes.

