Le procureur général est le principal conseiller juridique du gouvernement et traite des questions de droit international, de droits de la personne et de transfert de responsabilités. Ils peuvent superviser l’exercice de leurs fonctions par le directeur des poursuites pénales, qui dirige le CPS, et le directeur du Serious Fraud Office.

