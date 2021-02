Angela Rayner, la dirigeante adjointe du parti, a exhorté les ministres à «faire ce qu’il faut» et à continuer de soutenir gratuitement les repas scolaires disponibles pendant la période des trimestres pendant les vacances de février.

«Le temps presse et les ministres doivent faire ce qu’il faut aujourd’hui pour s’assurer qu’aucun enfant n’a faim le lundi, lorsque les vacances de mi-session commencent», a déclaré Mme Rayner.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Les écoles ont été invitées à continuer de soutenir les enfants qui reçoivent des repas scolaires gratuits pendant qu’ils sont à la maison pendant le verrouillage de l’Angleterre, ce qui peut se faire par le biais de colis-repas, de bons et en utilisant le programme national de bons du gouvernement.

Le mois dernier, le gouvernement a déclaré aux écoles qu’elles «n’avaient pas besoin de fournir des colis-repas ou des bons» sur une demi-session. Cette phrase n’était plus incluse dans les orientations, lors de sa mise à jour début février.

«Un soutien devrait être fourni chaque semaine aux élèves à domicile pour les repas scolaires gratuits liés aux allocations pendant le verrouillage national et les restrictions d’ouverture des écoles, de la semaine du 4 janvier à la semaine du 8 février. Il redémarrera pour la semaine du 22 février « , l’actuel orientation dit.

Le fonds de 170 millions de livres sterling a été mis en place début décembre et vise à soutenir ceux qui en ont le plus besoin à travers l’Angleterre avec les coûts de la nourriture, de l’énergie, des factures d’eau et d’autres éléments essentiels.