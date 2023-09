Les travaillistes demandent à Sunak de bloquer les honneurs de la démission de Liz Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes demandent au Premier ministre Rishi Sunak de bloquer la liste d’honneur de la démission de Liz Truss.

Dans une lettre adressée à M. Sunak, Jonathan Ashworth, le trésorier général du parti travailliste, a déclaré que si ces distinctions étaient acceptées, « ceux qui ont détruit l’économie » recevraient une récompense pour leurs services.

Les anciens Premiers ministres sont autorisés à proposer des noms pour les titre de chevalier, de dame, d’OBE, de CBE et de MBE. Toutefois, étant donné la courte période du gouvernement de Mme Truss, des inquiétudes ont été soulevées quant à savoir si elle devrait avoir ce privilège.

Mme Truss a été forcée de quitter ses fonctions en octobre dernier après qu’un budget de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts ait déclenché une crise économique.

M. Ashworth a écrit dimanche au Premier ministre, déclarant : « Aujourd’hui, les familles et les entreprises à travers la Grande-Bretagne continuent de payer le prix du Parti conservateur qui a détruit l’économie et laissé les travailleurs dans une situation encore pire, avec des impôts plus élevés, des hypothèques plus élevées et des factures alimentaires et énergétiques plus élevées. .

« Malgré cela, il a été largement rapporté que Liz Truss avait soumis jusqu’à 14 personnes pour recevoir les honneurs de leur démission. »

Il a ajouté : « Cela signifie que ceux qui ont fait s’effondrer l’économie, qui ont laissé des millions de personnes payer davantage pour leur hypothèque et qui ont miné nos institutions économiques pourraient recevoir une récompense.

« Je vous exhorte à bloquer ces honneurs. Vous avez le pouvoir de le faire, et toute réponse qui parle de ‘convention’ n’est que le signe d’un leadership faible et d’un manque d’emprise sur votre propre parti.»

Mme Truss a proposé quatre personnes pour la pairie à vie. Selon le Timesdeux personnes ont refusé l’offre, l’une d’entre elles estimant que ce serait « humiliant ».

Liz Truss n'a pas ajouté Kwasi Kwarteng à sa liste d'honneurs

L’ancien chancelier Kwasi Kwarteng ne figurait pas sur la liste, mais Mme Truss incluait son directeur de campagne Sir Jon Moynihan et le militant du Brexit Matthew Elliott.

Mme Truss devrait prononcer un discours au groupe de réflexion Institute for Government lundi pour défendre les décisions prises lors de son bref passage au numéro 10. Elle exhortera le gouvernement à réduire les impôts, à réduire les dépenses sociales et à relever l’âge de la retraite.

Elle réitèrera son attaque contre la soi-disant « coalition anti-croissance » et affirmera que son plan n’a pas été mis en œuvre en raison d’une réaction de « l’establishment politique et économique qui a alimenté les marchés ».

Elle dira : « J’ai été effectivement contrainte à un renversement de politique sous la menace d’un effondrement du Royaume-Uni. »

Mais elle admettra qu’elle et M. Kwarteng étaient « pressés » d’obtenir des « résultats ».

« Il est vrai que je n’ai pas seulement essayé d’engraisser le cochon le jour du marché ; J’ai essayé d’élever le cochon et de l’abattre également. Je l’avoue », admettra Mme Truss.

Les anciens premiers ministres peuvent proposer le nombre de personnes de leur choix, mais cette pratique n’a pas été adoptée par Tony Blair ou Gordon Brown. Il a été repris par David Cameron, suivi par Theresa May et Boris Johnson.

Par convention, toutes les demandes d’honneurs de démission sont accordées mais il serait du pouvoir de Rishi Sunak de bloquer la proposition de Mme Truss.

Le numéro 10 a été contacté pour commentaires.