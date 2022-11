Les travaillistes critiqués pour avoir abandonné leur engagement à créer l’aile noire du parti

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont été critiqués pour avoir “abandonné” leur engagement de créer une aile noire, asiatique et ethnique minoritaire du parti dans son nouveau plan de promotion de la diversité.

Mardi, le Comité exécutif national (NEC) du parti se réunira pour discuter des propositions visant à relancer “BAME Labour”, un organisme payant affilié au parti, que son propre rapport interne avait précédemment averti qu’il ne soutenait pas la représentation des membres des minorités ethniques. dans la prise de décision.

Mais les membres avertissent que cela ne correspond pas à l’engagement de 2018 de mettre en place un comité national BAME qui serait intégré au sein du parti lui-même et capable de travailler avec le NEC pour faire avancer l’inclusion et la représentation. Les comités prévus pour les groupes LGBT + et handicapés ont également été suspendus.

Un document d’information du NEC pour la réunion sur l’égalité de mardi, vu par L’Indépendantdétaille les plans de relance du BAME Labour tout en reconnaissant que les parties prenantes estiment qu’il “ne fonctionne pas actuellement efficacement pour aider les membres du BAME à faire entendre leur voix et à être bien représentés dans les structures décisionnelles du parti”.

Le briefing dit: “Plus inquiétant, c’est le fait que le site Web de BAME Labour est toujours actif et reçoit des demandes d’adhésion (y compris les frais d’adhésion) et ni BAME Labour, ni le Parti, ne sont en mesure de confirmer où ces fonds sont détenus. “

La semaine dernière L’indépendant a révélé que les membres noirs étaient mécontents du manque de représentation dans la direction du parti et des mesures visant à accroître la diversité.

«Le travail a un problème de longue date en ce qui concerne le racisme anti-noir et l’islamophobie. En 2018, de nombreux membres de couleur se sont engagés dans l’examen démocratique dans l’espoir que leurs voix seraient enfin entendues au sein du parti », a déclaré Maurice McLeod, conseiller syndical et militant contre le racisme. L’indépendant.

“Les structures actuelles du BAME ne sont tout simplement pas adaptées à leur objectif et je suis donc vraiment déçu que le parti ait jugé bon de revenir sur les promesses qu’il avait faites.”

Les travaillistes avaient précédemment accepté de mettre en place un comité national BAME pour faire progresser l’égalité entre les membres des minorités ethniques, dans le cadre de la Examen de la démocratie en 2018. Elle s’est également engagée à mettre en place des structures centrées sur les femmes, les membres handicapés et les membres du BAME. Celles-ci ont été écrites dans le règlement du parti.

Il fait suite au rapport Forde plus tôt cette année, qui a condamné une “hiérarchie du racisme” dans laquelle l’islamophobie et le racisme anti-noir étaient ignorés.

Selon le briefing divulgué, le Parti travailliste veut reporter indéfiniment une conférence des membres du BAME et une conférence des membres handicapés planifiées démocratiquement jusqu’après les élections générales de 2024, tandis qu’une conférence pour les femmes aura lieu en 2023.

Le conseiller syndical Maurice McLeod déclare que cette décision est antidémocratique (Fourni)

“Pour que cela soit abandonné sans aucune autre consultation, c’est incroyablement antidémocratique”, a déclaré M. McLeod. “Quelle chance avons-nous de nous assurer que le parti travailliste est à la hauteur des communautés noires s’il ne s’engage même pas correctement avec ses membres noirs?”

Les militants du parti ont qualifié les plans controversés d ‘”inconstitutionnels” et de “gifle pour des dizaines de milliers de membres travaillistes de BAME”.

Un porte-parole du groupe de militants Momentum à gauche du parti, a déclaré L’indépendant: « Il s’agit d’une attaque profondément dommageable contre les droits des membres de BAME dans Starmer’s Labour, à un moment où le parti est confronté à de sérieuses questions sur le racisme anti-noir et l’islamophobie.

«D’un coup, le parti travailliste propose de priver les membres du BAME de leur voix démocratique dans le parti, en les remplaçant par un organisme largement discrédité que vous devez payer pour rejoindre et parrainer des« événements d’engagement ».

« Il n’est pas trop tard pour arrêter cette parodie de justice. L’année dernière, toutes les ailes du parti se sont unies autour de propositions de structures démocratiques du BAME, désormais codifiées dans le règlement du Labour. Nous exhortons vivement le NEC à donner suite à cet accord, ou le travail risquerait de s’aliéner davantage les électeurs de BAME avant les prochaines élections générales.

Le parti travailliste a été approché pour commentaires.