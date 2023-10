Les travaillistes construiront de nouvelles villes et des logements géorgiens, promet Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Keir Starmer annoncera des projets pour une nouvelle génération de villes nouvelles et de logements de style géorgien dans les zones urbaines, alors qu’il promet de « faire construire la Grande-Bretagne » lors de son grand discours à la conférence.

Le leader travailliste promettra de nouvelles villes développées par des entreprises soutenues par l’État avec des pouvoirs d’achat obligatoire – rappelant la construction de Stevenage, Crawley, Basildon et Milton Keynes par le gouvernement Atlee.

Sir Keir dira que les commodités, notamment les cabinets médicaux, les écoles et les transports en commun, sont « câblées » dans les plans, tout en promettant une « grande construction » à son adresse cruciale à Liverpool.

Une consultation de six mois permettrait d’identifier des sites pour des villes nouvelles présentant un potentiel de croissance économique élevée et un « besoin important de logements non satisfaits ».

Les travaillistes devraient se concentrer sur le sud de l’Angleterre, notamment à Cambridge et sur le corridor M1 autour de Milton Keynes, selon Les temps.

Sir Keir Starmer devrait également s’engager à construire de nouvelles maisons de ville de style géorgien dans les zones urbaines, a rapporté le journal. Les orientations demanderont un « développement urbain doux » imitant les immeubles de cinq étages construits aux XVIIIe et XIXe siècles.

Les immeubles de style géorgien bordés le long des rues sont devenus à la mode dans certains cercles d’urbanisme comme moyen d’obtenir une densité de logements plus élevée dans les villes sans avoir recours à des immeubles de grande hauteur.

M. Starmer est sur le point de se disputer avec les militants « agiles » et campagnards, puisqu’il s’engagera également à construire sur certaines zones de la ceinture verte – affirmant que les ceintures vertes de mauvaise qualité telles que les garrigues et les parkings devraient être libérées.

Le parti a qualifié ces zones de « ceinture grise » et souhaite que la moitié des logements qui y sont construits soient vendus à des prix abordables. Les promoteurs immobiliers devraient également recevoir des « passeports d’urbanisme » afin de pouvoir construire plus rapidement sur des friches industrielles avec une « présomption plus forte en faveur de l’autorisation ».

Rachel Reeves avec le chef du parti Keir Starmer lundi (PENNSYLVANIE)

Pat McFadden, coordinateur de campagne du Labour, a admis qu’il pourrait y avoir une forte opposition aux propositions du Labour visant à s’appuyer sur certaines parties de la ceinture verte. « Nous ne voulons pas que l’opposition soit ignorée – mais nous devons le faire », a-t-il déclaré.

Sir Keir prétendra être le parti de la construction de logements alors qu’il vise au moins deux mandats au pouvoir et « guérir » la Grande-Bretagne après 13 ans de règne conservateur. « Les gens se tournent vers nous parce qu’ils veulent que nous construisions une nouvelle Grande-Bretagne et nous en sommes les bâtisseurs », dira-t-il.

« Ce semi-remorque aux galets était tout pour ma famille », devrait dire Sir Keir à propos de l’importance d’avoir une maison sûre. «Cela nous a apporté de la stabilité malgré les crises du coût de la vie des années 70 et a servi de tremplin pour le voyage que j’ai fait dans ma vie. Et je crois que chaque famille mérite la même chose.

Sir Keir promettra également de déléguer le pouvoir aux villes et cités de toute l’Angleterre, en leur donnant le genre de pouvoirs dont jouissent Londres, le Grand Manchester et les West Midlands, les Gardien signalé.

« Si nous voulons lutter contre la thésaurisation du potentiel dans notre économie, alors nous devons gagner la guerre contre les accapareurs de Westminster », dira-t-il. « Redonnez le pouvoir et donnez le contrôle aux communautés. »

Pendant ce temps, Sir Keir annulera la « dé-priorisation du vol à l’étalage » de moins de 200 £ et créera un nouveau délit spécifique d’agression contre les employés des magasins, selon le Miroir.

Les travaillistes ont débuté leur conférence stimulés par le succès des élections partielles à Rutherglen, et les stratèges espèrent désormais remporter des dizaines de sièges supplémentaires auprès du SNP en Écosse pour aider à renverser la majorité conservatrice.

Sir Keir, qui a succédé à Jeremy Corbyn à la direction du parti travailliste à la suite des élections générales désastreuses de 2019, soulignera également la transformation du parti, affirmant que « nous ne reviendrons jamais » à être « sous l’emprise des gestes politiques » et « un parti de protestation ».