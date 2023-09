Les travaillistes complotent un vote pour forcer les ministres à révéler la liste des écoles avec du béton RAAC en ruine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes prévoient d’utiliser un vote pour forcer le gouvernement à publier enfin une liste complète des écoles touchées par l’effondrement du béton après des jours de refus de la part des ministres.

Le gouvernement a identifié plus de 100 écoles contraintes de fermer – plongeant la rentrée scolaire dans le chaos – parce que leurs bâtiments contiennent du béton cellulaire autoclavé renforcé (RAAC) – un matériau léger utilisé dans les écoles, collèges et autres bâtiments publics dans les années 1950 jusqu’au milieu de la décennie. -Années 1990.

Mais le ministère de l’Éducation (DfE) a jusqu’à présent tardé à publier les noms et les lieux concernés, affirmant qu’il laisserait aux écoles le soin d’informer les parents.

Alors que les députés reviennent à la Chambre des communes lundi après les vacances d’été, les travaillistes tenteront de tirer profit politiquement du fiasco en présentant un humble discours – un mécanisme parlementaire obscur parfois utilisé pour exiger des documents des ministères gouvernementaux – pour forcer la publication. d’une liste complète.

« Il est temps que les ministres soient transparents quant à leur gestion de cette débâcle : s’ils refusent toujours de publier ces documents et de donner aux parents les assurances qu’ils méritent sur les risques pour la sécurité de leurs enfants, alors nous forcerons un vote au Parlement la semaine prochaine », a déclaré Bridget du Parti travailliste. Phillipson, le secrétaire fantôme à l’Éducation, a déclaré.

Nick Gibb, le ministre des écoles, a déclaré que le gouvernement n’avait pas publié de liste complète parce qu’il souhaitait que les parents se renseignent auprès des chefs d’établissement.

Jeudi, le DfE a ordonné la fermeture totale ou partielle de 156 écoles en Angleterre en raison d’inquiétudes concernant le RAAC, provoquant un bouleversement majeur pour les enseignants et les parents des élèves quelques jours seulement avant le début de la nouvelle année scolaire.

La secrétaire fantôme à l’Éducation, Bridget Phillipson, déclare qu’il est temps pour les ministres d’être « transparents » sur leur gestion de la « débâcle » (Fil PA)

Le nombre d’écoles touchées devrait augmenter et les experts ont averti que le problème pourrait s’étendre au-delà du cadre éducatif et atteindre d’autres bâtiments publics tels que les hôpitaux, les commissariats de police, les tribunaux et les bureaux.

Plus tôt cette année, le National Audit Office a déclaré que des dizaines de bâtiments du NHS contenaient ce matériau, ce qui a établi des comparaisons avec la barre de chocolat Aero en raison de son aspect pétillant.

Les responsables ont déclaré que ces matériaux avaient rendu la structure de sept bâtiments insalubres et risquaient de s’effondrer.

Dame Meg Hillier, présidente de la commission des comptes publics du Parlement, a déclaré que les députés avaient visité un hôpital où les patients les plus lourds devaient être traités au rez-de-chaussée parce que les toits au-dessus étaient trop dangereux en raison du poids du lit et de l’équipement.

Le député travailliste a averti que le RAAC n’était que « la pointe de l’iceberg » d’un complexe scolaire en ruine, qualifiant l’état de certains bâtiments publics de « à couper le souffle ».

Plus de 100 écoles ont été concernées par la mise à jour des directives du gouvernement (PA) (Fil PA)

Dans une interview accordée à Times Radio samedi matin, Dame Meg s’est demandé « pourquoi la situation s’est détériorée pendant si longtemps » alors que des millions de livres sterling ont été dépensés en mesures temporaires pour atténuer le risque.

Le RAAC, une alternative moins chère et plus facile à produire que le béton standard, est utilisé dans les bâtiments publics depuis plus de quatre décennies.

Avec une durée de vie limitée d’environ 30 ans, il est moins durable que le béton normal et des inquiétudes quant à sa sécurité ont été identifiées dès 1996.

Le gouvernement sait depuis 1994 que certains bâtiments du secteur public contiennent des RAAC potentiellement compromis et surveille leur état depuis 2018, à la suite de l’effondrement des toits des écoles.

Les écoles se démènent pour trouver un logement alternatif quelques jours avant le début de la nouvelle année scolaire. (Joseph Walshe / SWNS)

Le Comité permanent sur la sécurité des structures a été chargé en 2017 d’enquêter sur l’adéquation du matériau après l’effondrement du toit d’une école, bien qu’il ne soit pas clair de quelle école il s’agissait.

L’année suivante, un autre toit s’est effondré dans une école primaire de Singlewell dans le Kent. L’incident s’est produit au-dessus de la salle du personnel de l’école, endommageant également les toilettes, les équipements TIC et une zone administrative. L’effondrement a incité le Conseil de Kent à écrire aux autres autorités locales pour les avertir de vérifier la présence de RAAC dans leurs écoles.

M. Gibb a déclaré que l’annonce de jeudi avait été déclenchée par l’effondrement d’une poutre en béton prétendument « sûre ».