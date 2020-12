Benzinga

6 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter une maison

Posséder une maison est peut-être l’incarnation même du rêve américain, mais ce n’est pas gravé dans la pierre! Donc, si vous avez joué avec l’idée de renoncer à la propriété, alors, par tous les moyens, allez-y. Cependant, étant donné que l’accession à la propriété est perçue comme la marque de la richesse, y renoncer est susceptible de vous apporter beaucoup de controverses. Les personnes de votre entourage pourraient même critiquer. Mais peu importe ce que pense la population générale, voici de bonnes raisons de ne jamais acheter une maison: les coûts d’accession à la propriété sont à vie Les partisans de l’accession à la propriété soutiennent souvent que payer le loyer est coûteux, mais l’accession à la propriété est tout aussi chère. Les frais d’accession à la propriété ne s’arrêtent pas à ce paiement initial. Cela entraîne des coûts à vie qui, par rapport à la location, vont créer une brèche dans vos finances et vous priver de votre tranquillité d’esprit. Par exemple, les factures de services publics comme l’électricité et l’eau sont inévitables et doivent être payées tous les mois. Selon Zillow, ces factures coûtent à elles seules aux propriétaires entre 2 300 $ et 4 600 $ par année. Ajoutez des coûts récurrents comme l’isolation, les coûts d’entretien du chauffage et de la climatisation, l’assurance habitation, les taxes foncières, les frais HOA, les paiements hypothécaires et l’entretien de la cour, et il est probable que vous finissiez par dépenser plus par an qu’un locataire résidant dans une maison similaire à la vôtre. De plus, il n’y a pas de retrait. Une fois que vous achetez une maison, vous vous engagez à assumer ces frais à moins que vous ne décidiez de la vendre. En revanche, lorsque vous louez ou louez une maison, vous pouvez toujours vous désinscrire. Par exemple, lorsque les temps deviennent durs, vous pouvez toujours passer à des appartements basés sur le revenu jusqu’à ce que vous soyez de nouveau sur pied. Une maison n’est pas un investissement immobilier Les particuliers Pro-home essaieront de vous convaincre que votre maison est un investissement. Bien qu’il y ait une part de vérité là-dedans, acheter une maison comme résidence principale n’est pas la même chose que d’en acheter une pour la louer ou la revendre. Pourquoi? Eh bien, lorsque vous achetez une maison pour un bien immobilier, cela vous apporte un retour sur investissement.Par exemple, lorsque vous achetez un condo et que vous le louez ou le louez, cela vous offre un retour sur investissement au moins tous les mois ou tous les six mois en fonction de les termes de votre accord avec votre locataire. Mais lorsque vous achetez une maison pour y vivre, vous aurez investi, mais vous n’obtiendrez aucun retour. Si quoi que ce soit, vous serez celui qui y mettra de l’argent par le biais de l’entretien, des paiements hypothécaires et de tous les autres coûts mentionnés précédemment. De plus, une maison ne peut jamais être un investissement si vous ne prévoyez pas de la vendre à tout moment. Ce qui fait d’un investissement un investissement, c’est votre contrôle sur sa propriété. En d’autres termes, un investissement immobilier est désigné comme tel parce que vous pouvez l’acheter lorsque sa valeur est faible et le vendre lorsque la valeur est élevée, en faisant des bénéfices.Mais votre résidence principale est différente car vous ne pouvez pas simplement vous réveiller un matin décidez de le vendre à moins que vous ne soyez à court d’argent, ce qui, dans la plupart des cas, signifie que vous accepterez toute offre entraînant des pertes.De plus, lorsque vous signez cet accord d’achat d’une maison, votre argent est automatiquement verrouillé, et c’est la seule façon dont vous peut le récupérer en le vendant ou en contractant un prêt immobilier. Lorsque vous louez ou louez, vous libérez votre argent et vous pouvez l’utiliser pour investir dans des opportunités qui font croître votre patrimoine. Bien sûr, vous pourriez affirmer que le loyer est cher, mais ce n’est pas une raison suffisante pour acheter une maison car il il y a beaucoup d’appartements modernes, bien équipés et pour personnes à faible revenu qui vous aideront à maintenir les coûts bas. Les valeurs du logement ne sont pas toujours élevées Il est vrai qu’une maison prend de la valeur avec le temps. En raison de l’inflation, une maison achetée pour 100 000 $ vaut désormais plus de 600 000 $. Cela signifie que le vendre vous apportera de bons profits. Cependant, gardez à l’esprit que le marché immobilier est incroyablement volatil: la valeur de votre maison peut être élevée maintenant, puis elle peut baisser fortement en raison d’un krach du marché immobilier et / ou d’autres facteurs externes. Par exemple, lors de la grande récession financière de 2007-2009, la valeur marchande de l’immobilier a connu une forte baisse, ce qui a vu les vendeurs subir des pertes massives. Les valeurs d’inscription existantes ont chuté de 7,1 millions de dollars à 4,1 millions de dollars, marquant une baisse de 25% de la valeur des maisons vendues au cours de cette période. Qu’est-ce que cela a à voir avec l’achat d’une maison? Eh bien, vous pouvez acheter une maison en espérant qu’elle augmente en valeur, mais au lieu de cela, vous constatez que sa valeur est incroyablement faible lorsque vous avez vraiment besoin de la vendre. Le résultat? Vous finissez par le vendre à perte. Gardez à l’esprit que certains facteurs sont hors de votre contrôle. Par exemple, le marché immobilier peut ne pas s’effondrer, mais en raison d’autres éléments tels que l’augmentation de la criminalité, la valeur des maisons dans le quartier dans lequel vous avez acheté votre maison diminue. Un tel événement rendra presque, sinon, impossible de trouver un acheteur prêt à vous en débarrasser, même à un prix d’achat.En d’autres termes, à moins que vous n’ayez une boule de cristal magique, il est impossible de dire ce qui se passera ensuite. Ainsi, si vous achetez une maison maintenant avec l’espoir que sa valeur augmentera à l’avenir, vous feriez mieux de ne pas en acheter une, car vous pourriez potentiellement être massivement déçu. À moins que vous ne soyez riche et que vous ne puissiez vous permettre d’acheter une maison dans différentes régions du pays, l’accession à la propriété vous relie à un seul endroit. Si vous obtenez un emploi fantastique ou une opportunité d’entrepreneuriat, vous ne pouvez pas simplement faire vos valises et partir. Tout d’abord, vous devez mettre votre maison sur le marché et trouver un agent immobilier pour vous aider à la vendre.Vous devez également vous soucier de la valeur marchande, et comme vous êtes pressé de passer à votre prochain emplacement, il y a de fortes chances que vous vendiez au premier acheteur car vous n’avez pas le temps d’attendre de meilleures offres. Mais lorsque vous louez, il vous suffit de faire vos valises et de partir. Même si vous ne déménagez pas, acheter une maison signifie automatiquement que vous devrez traiter avec la communauté qui vous entoure pour le reste de votre vie, surtout si vous ne prévoyez pas de la vendre. Par exemple, même si vous n’aimez pas vos voisins, vous n’aurez d’autre choix que d’apprendre à les supporter. Lorsque vous louez et que vous n’aimez pas vos voisins, l’option de partir est toujours viable. L’accession à la propriété n’est pas pour tout le monde Tout le monde n’est pas fait pour devenir propriétaire. Cela vient avec des responsabilités que certaines personnes n’ont tout simplement pas la peau à gérer. Par exemple, lorsque vous achetez une maison, en particulier dans une communauté HOA, vous devez vous assurer que la cour est bien entretenue, nettoyer les gouttières, repeindre régulièrement votre extérieur et d’autres tâches similaires. Tout le monde n’est pas fait pour ce niveau de responsabilité, et si cela vous décrit, n’achetez jamais de maison. L’accession à la propriété ne vous définit pas Posséder ce condo moderne est formidable, mais vous pouvez toujours profiter de la vie sans avoir à faire face au stress de la propriété en louant simplement. L’accession à la propriété ne définit en aucun cas votre réussite. Donc, si vous n’avez jamais voulu une maison, ne l’achetez pas parce que vos pairs possèdent plusieurs maisons. Après tout, l’accession à la propriété laisse peu à désirer. com. Benzinga ne fournit pas de conseils en investissement. Tous les droits sont réservés.