Les travaillistes battent le SNP de Humza Yousaf alors que Michael Shanks REMPORTE les élections partielles cruciales de Rutherglen et Hamilton-West

Les travaillistes ÉCOSSAIS ont remporté les élections partielles de Rutherglen et Hamilton-West.

L’ancien enseignant Michael Shanks a gagné avec 17 845 voix dans la circonscription précédemment détenue par le SNP.

Michael Shanks est le nouveau député de Rutherglen et Hamilton-Ouest Crédit : Alan MacGregor Ewing

Anas Sarwar a qualifié le résultat de « sismique et significatif » Crédit : Alan MacGregor Ewing

Le décompte a commencé au siège du South Lanarkshire Council à Hamilton Crédit : Alan Ewing – The Sun Glasgow

Et la marge de victoire lors du premier test électoral majeur pour M. Yousaf est susceptible de faire craindre un effondrement des élections générales pour les Nats.

Le parti travailliste de Sir Keir Starmer a remporté le siège remporté par l’ancienne députée du SNP Margaret Ferrier en 2019, avant d’être évincée à la suite de son infraction à la loi de Covid.

Michael Shanks du Parti travailliste a remporté 17 845 voix, soit 58,4 pour cent des voix, et Katy Loudon du SNP a totalisé 8 399 voix.

Les résultats placent le parti travailliste 31 points devant le SNP, qui a remporté le siège en 2019 avec une part de 27,9 pour cent.

Le conservateur Thomas Kerr était troisième avec 1 192 voix et n’a pas réussi à récupérer son dépôt avec seulement 3,9 pour cent des parts.

Suite au résultat, Shanks a déclaré : « C’est l’honneur de ma vie d’avoir été élu député de Rutherglen et Hamilton West.

« Merci à tous ceux qui ont contribué à obtenir ce résultat.

« Le plus grand merci va à tous ceux qui m’ont accordé leur confiance.

« Ma promesse en retour est simple : je serai votre champion. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas aussi bon que ça et sous la direction d’Anas Sarwar, les gens écoutent à nouveau le Parti travailliste écossais et savent depuis ce soir que le changement est possible.

« Partout au Royaume-Uni, Sir Kier Starmer se concentre sans relâche sur la satisfaction des travailleurs et propose une alternative claire au parti conservateur moralement en faillite.

« Nous en avons plus qu’assez d’un déclin maîtrisé, plus qu’assez de divisions et d’un gouvernement distrait et chaotique.

« Il est temps de changer. Ce changement ne peut pas arriver assez vite.

« Les travaillistes peuvent expulser les conservateurs de Downing Street et apporter le changement souhaité par les gens. »

Sir Keir Starmer, chef du Parti travailliste, réagissant à la victoire du parti travailliste face au SNP lors des élections partielles de Rutherglen et Hamilton-Ouest, a déclaré : « Il s’agit d’un résultat sismique.

« Les habitants de Rutherglen et de Hamilton-Ouest ont envoyé un message clair : il est temps de changer. Et il est clair qu’ils croient que ce nouveau Parti travailliste peut y parvenir.

« J’ai toujours dit qu’il était essentiel de regagner la confiance des Ecossais.

« La victoire de ce soir est le point culminant de trois ans et demi de travail acharné, d’années de travail acharné et d’humilité au cours de ce voyage.

« Je suis reconnaissant à tous ceux qui nous ont fait confiance aujourd’hui – nous travaillerons chaque jour pour la rembourser.

« Les électeurs de toute l’Écosse et de toute la Grande-Bretagne veulent un gouvernement déterminé à répondre aux besoins des travailleurs, avec un plan approprié pour reconstruire notre pays.

« Ils veulent abandonner deux gouvernements SNP et conservateurs qui n’offrent que plus de division, plus de chaos et plus de luttes intestines.

« Le pays mérite un gouvernement fermement à ses côtés et concentré sur ses priorités – et les travaillistes le lui apporteront. »

Le professeur Sir John Curtice a qualifié le résultat de « résultat remarquablement bon » pour le parti travailliste et a déclaré que « si ce type de basculement se reproduisait au nord de la frontière, le parti travailliste deviendrait le parti dominant » après les prochaines élections générales.

Le taux de participation a été de 37,19 pour cent, avec un total de 30 531 voix exprimées sur un électorat de 82 104 personnes.

Ce chiffre est bien inférieur aux 66,7 pour cent enregistrés lors des élections de 2019, mais les élections partielles ont tendance à connaître un taux de participation plus faible.

L’élection partielle d’Airdrie et Shotts de 2021, qui a vu les électeurs élire le député du SNP Anum Qaisar, a enregistré un taux de participation de 34,3 %.

Cette perte constitue un coup dur pour M. Yousaf, qui plus tôt dans la journée avait été célébré sur la une du Time, basé à New York, comme l’un des dix « pionniers qui façonnent l’avenir » à travers le monde.

Mais en Écosse, les chefs du SNP se sont effondrés avec les élections partielles tant attendues.

La députée de Fromer, Margaret Ferrier, a été expulsée après avoir voyagé à Londres depuis Glasgow alors qu’elle était sciemment atteinte du coronavirus.

À l’époque, les vaccinations de masse n’avaient pas commencé et les restrictions en Écosse incluaient la « règle de six », avec l’interdiction des rassemblements familiaux à l’intérieur. Le député a passé un test Covid le 26 septembre 2020, en raison d’un « picotement à la gorge ».

Mais en attendant ses résultats, elle s’est rendue dans une église et a fait une lecture à la congrégation, avant de passer plus de deux heures dans un bar.

Elle a été suspendue du SNP, s’est présentée comme indépendante, puis suspendue des Communes pendant 30 jours.

Ses électeurs ont ensuite signé une pétition de révocation l’obligeant à démissionner et déclenchant une élection partielle.

Cette élection partielle était le premier test pour le Premier ministre Humza Yousaf, qui a pris ses fonctions en mars de cette année.

Au cours des dernières heures désespérées de campagne, M. Yousaf et le leader travailliste écossais Anas Sarwar ont posé pour des photos après s’être précipités vers l’ouest, dans la circonscription clé, pour rallier les électeurs après les questions du Premier ministre à Holyrood.

L’ampleur de la victoire du Labour sera examinée dans les prochains jours – les experts en sondage affirmant que cela pourrait indiquer combien de sièges sur plus de 40 au Nats ils pourront remporter lors des élections générales de l’année prochaine.

Alors que les chefs des Nats ont admis avoir perdu, la source a souligné des problèmes tels que le facteur Ferrier et les « difficultés générales du parti » – dans un clin d’œil apparent à l’enquête financière de la police sur le SNP et à l’arrestation explosive de personnalités, dont Nicola Sturgeon – ce qui signifie qu’il s’agissait d’« un difficile pour nous ».

L’élection partielle avait suscité des efforts désespérés de la part du SNP pour conserver le siège que Ferrier avait remporté il y a quatre ans.

Mais le parti a été frappé par une baisse des sondages au cours de l’année écoulée et le scrutin de Rutherglen a été largement considéré comme un face-à-face avec le parti travailliste, qui n’a obtenu qu’un des 59 sièges écossais à Westminster en 2019.

Au milieu de la crise du coût de la vie, le parti de Sir Keir a tenté d’attirer l’attention des électeurs sur l’élection d’un changement en faveur du SNP et des conservateurs.

Les sondages ont fermé à 22 heures, les bookmakers prédisant que M. Shanks du Labour gagnerait avec 1/20 de chances d’être élu député, tandis que Mme Loudon du SNP était considérée comme une outsider de 10/1.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de la société de paris, John Hill, a déclaré : « Les travaillistes ont de fortes chances de faire la fête.

« Leur prix s’est réduit au cours des dernières 24 heures, passant de 1/16 à 1/20.

« Le SNP devrait arriver en deuxième position, mais ce serait un choc si les travaillistes ne remportaient pas cette importante élection partielle. »

