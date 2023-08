Les travaillistes attribuent les retards à la loterie des codes postaux dans les soins contre le cancer en Angleterre

Une loterie des codes postaux dans le domaine des soins contre le cancer signifie que plus d’un cinquième des patients atteints de tumeurs cancéreuses attendent plus de deux mois pour les faire retirer dans certaines régions d’Angleterre, a affirmé le parti travailliste.

L’analyse des données du NHS révèle des inégalités régionales dans les traitements contre le cancer, avec un patient sur cinq recevant des soins suite à un diagnostic de cancer dans les West Midlands attendant plus de deux mois pour que sa tumeur soit retirée.

Dans le Grand Manchester, c’est moins d’un patient sur 10, tandis que la moyenne en Angleterre était de 17,7 % de patients attendant plus de deux mois.

Près de la moitié des patients (43,5 %) ayant besoin d’une chimiothérapie dans le West Yorkshire et à Harrogate sont obligés d’attendre plus de deux mois, soit plus de deux fois plus que dans l’Oxfordshire et ses environs, où un sur cinq attend aussi longtemps, a déclaré le Parti travailliste, par rapport à un moyenne nationale de 34,3%.

L’analyse révèle également que les patients des régions les plus défavorisées du pays sont plus susceptibles de voir leur cancer diagnostiqué tardivement, 47 % des patients atteints de cancer dans les communautés les plus défavorisées étant diagnostiqués tardivement, contre 39 % dans les communautés les moins défavorisées.

On estime que 1 857 patients atteints de cancer dans les communautés les plus défavorisées ont été diagnostiqués fin mars de cette année, et plus de 9 800 dans toute l’Angleterre.

Jusqu’à présent, en 2023, plus de 95 000 personnes ayant été orientées en urgence pour une suspicion de cancer ont dû attendre plus de deux semaines pour consulter un consultant, selon l’analyse.

L’objectif du NHS était que 93 % des patients soient vus dans les deux semaines, jusqu’à ce que l’objectif soit abandonné la semaine dernière. L’année dernière – 2022-23 – a été la pire année jamais enregistrée par rapport à cet objectif.

Le parti travailliste a déclaré que la réduction des retards dans le traitement du cancer et l’amélioration des taux de survie grâce à un diagnostic précoce étaient au cœur de sa mission.

Le député Andrew Gwynne, le ministre fantôme de la Santé publique, a déclaré : « Recevoir des soins contre le cancer rapides et de qualité ne devrait pas dépendre de votre code postal.

« Treize années de mauvaise gestion conservatrice du NHS ont laissé le service de santé incapable d’être là pour un trop grand nombre de personnes lorsqu’elles en ont besoin.

« Traiter à nouveau les patients atteints de cancer à temps sera la mission du prochain gouvernement travailliste. »

L’analyse proviendrait d’un traitement rapide des sources de données d’enregistrement du cancer.

Pendant ce temps, une analyse des libéraux-démocrates a révélé que les ambulances sont tombées en panne plus de 7 000 fois dans toute l’Angleterre en 2022, soit l’équivalent de 19 fois par jour et une hausse de 36 % par rapport à il y a cinq ans.

Les données publiées dans le cadre des demandes d’accès à l’information adressées aux fiducies d’ambulances du NHS en Angleterre ont également montré que 250 ambulances en service ont plus de 10 ans, la plus ancienne ayant 14 ans.

Daisy Cooper, porte-parole des Lib Dem en matière de santé et de protection sociale, a appelé le gouvernement à « fournir le financement dont nos services d’urgence ont besoin pour maintenir les ambulances sur la route ».

Elle a déclaré : « Les patients dont la vie est en danger risquent de se retrouver bloqués dans l’attente douloureuse d’une ambulance en raison de la mauvaise gestion et de la négligence des conservateurs à l’égard de nos services de santé. »