Les travaillistes annoncent un nouveau plan « Tough Love » pour lutter contre la criminalité au couteau | Actualités politiques

Les travaillistes présenteront un programme national pour les jeunes, « l’amour dur », pour lutter contre la criminalité et la violence au couteau s’ils remportent les prochaines élections générales.

Dans son discours à la conférence du parti travailliste à Liverpool, la secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, a annoncé Young Futures, un nouveau plan intergouvernemental « visant à donner aux jeunes britanniques le meilleur départ dans la vie ».

Cela mobilisera jusqu’à 100 millions de livres sterling par an sur les engagements existants relatifs aux services à la jeunesse, pour réformer « radicalement » la manière dont ils sont fournis.

Mme Cooper a fait valoir que sous les conservateurs, les dispositions destinées aux adolescents « sont devenues très fragmentées et négligées », les jeunes vulnérables étant « poussés de pilier en poste » entre les autorités locales, les services de santé mentale et la police.

Le plan du parti travailliste vise à regrouper les services à travers un réseau national de centres Young Futures, avec des programmes ciblés dans chaque domaine pour identifier les personnes les plus à risque d’être entraînées dans des crimes violents.

Des animateurs de jeunesse seront placés dans des unités A&E, des centres de détention et des unités d’orientation des élèves – et des communautés et des ressources seront mises à disposition afin que les mesures d’application de la loi existantes puissent être mieux utilisées pour prévenir la criminalité.

Le programme constituera un élément clé de la mission du parti travailliste visant à réduire de moitié la criminalité au couteau et la violence chez les jeunes en une décennie.

Dans un discours reflétant l’engagement de Tony Blair de « sévir contre le crime, dur contre les causes du crime » avant les élections de 1997, Mme Cooper a déclaré : « Nous avons besoin d’interventions urgentes pour empêcher les jeunes de se laisser entraîner dans le crime ou l’exploitation.

« Pendant trop longtemps, les adolescents ont été poussés de pilier en poste entre les autorités locales, les services de santé mentale, la police et les équipes de délinquance juvénile.

« C’est pourquoi nous mettons en place une initiative intergouvernementale « d’amour dur », avec de nouveaux pôles de jeunesse et des plans locaux appropriés pour identifier les personnes les plus à risque et les aider à accéder au soutien dont elles ont besoin.

Elle a ajouté : « Et pour ceux qui causent des troubles à plusieurs reprises dans leur communauté ou qui portent des couteaux, il faut également des interventions plus fortes et des conséquences claires pour arrêter l’escalade de leur comportement et assurer la sécurité des autres jeunes.

« Un gouvernement travailliste redonnera aux jeunes leur avenir. »