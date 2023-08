Il a déclaré que le Parti travailliste ne publierait pas les détails de ses plans de dépenses avant la publication du rapport final de l’Office for Budget Responsibility avant les élections générales. Il a déclaré que le parti avait besoin de savoir dans quel état se trouvaient les finances publiques avant de prendre des engagements. L’OBR produit deux rapports par an, et les prochains seront publiés plus tard cette année, avec le bilan d’automne, et au printemps, avec le budget. McFadden a déclaré qu’il était possible que les prochaines élections n’aient lieu qu’après la déclaration d’automne de l’année prochaine, lorsqu’il y aura un autre rapport de l’OBR. Il a déclaré que le parti travailliste devrait attendre que tous ces « événements fiscaux » se soient produits jusqu’à ce qu’il sache « exactement à quoi ressemblent les finances publiques avant les élections ». Lorsqu’on lui a demandé quand le Parti travailliste révélerait ses plans, si les élections avaient lieu en octobre, il a répondu que cela dépendrait de l’existence ou non d’une déclaration d’automne en premier.

Ce message est venu non seulement de Rachel Reeves et moi, mais aussi de Keir Starmer. Et, au crédit du cabinet fantôme, je ne pense pas que ce soit celui contre lequel ils résistent ou contre lequel ils ripostent. Je pense que tout le monde reconnaît qu’il faut de la responsabilité dans les finances publiques.

Cependant, les deux médias suggèrent qu’il est peu probable qu’un accord soit conclu avant que le Premier ministre Rishi Sunak n’assiste au sommet du G20 les 9 et 10 septembre à New Delhi, où il devrait s’entretenir avec son homologue Narendra Modi.

On espère qu’un accord pourrait réduire les tarifs coûteux sur les exportations britanniques, y compris les voitures et le whisky. Pendant ce temps, l’Inde est à la recherche d’un accord qui contribuerait à améliorer l’accès à ses propres produits et services manufacturés, ainsi qu’aux visas de travail.

Badenoch se dirige vers Jaipur, où les ministres du commerce et de l’investissement du G20 se réuniront pour des entretiens jeudi et vendredi. Mais les rapports du FT (£) et Bbc suggèrent que le ministre britannique du Commerce l’utilisera comme une opportunité pour essayer de résoudre «certains problèmes assez importants» de l’accord commercial, qui – s’il réussit – serait une plume importante dans la casquette des ministres conservateurs après le Brexit

Kemi Badenoch la secrétaire aux affaires et au commerce, est en visite en Inde où elle tiendra des pourparlers sur l’accord commercial post-Brexit en cours de négociation. Kalyeena Makortoff a plus à ce sujet sur son blog d’entreprise en direct. Elle rapporte :

il y a 1h 04.16 HAE Les travaillistes affirment que les conservateurs appellent à des réductions d’impôts basées sur des chiffres d’emprunt meilleurs que prévu posent un « gros risque » pour l’économie

Bonjour. La politique de Westminster est en grande partie sur pilote automatique à ce stade du mois d’août et, pour le meilleur ou pour le pire, la plupart de l’establishment politique est en mode « hors du bureau ». Mais certains instincts viscéraux ne prennent jamais de vacances, et c’est donc hier que, quelques heures après la publication des chiffres de l’ONS montrant un déficit budgétaire pour juillet un peu inférieur aux prévisions de l’Office for Budget Responsibility (OBR), la droite conservatrice appelait à l’imposition coupes.

Le Financial Times a le meilleur tour d’horizon. Dans leur histoire, Valentina Romei et George Parker rapport:

Sir John Séquoiaun ancien ministre du cabinet conservateur, a déclaré que l’OBR avait été « ridiculement pessimiste » dans ses prévisions et que Hunt devrait agir rapidement pour réduire les impôts et limiter les dépenses publiques. Redwood a ajouté qu’en réduisant certaines taxes sur les entreprises – par exemple en augmentant le seuil de TVA pour les petites entreprises – et en réduisant les taxes sur l’énergie, l’économie pourrait croître plus rapidement sans alimenter l’inflation. Sir Jacob Rees-Moggancien secrétaire aux affaires, a déclaré que les données révélaient « l’échec continu de l’OBR » et que l’ampleur de l’écart de prévision laissait place à des réductions d’impôts. « Cela paierait l’abolition totale des droits de succession et laisserait des milliards à revendre – mais plus important encore, cela illustre l’erreur d’établir une politique basée sur les augures de l’OBR », a-t-il ajouté. Entre-temps, David Jones, vice-président du groupe de recherche européen pro-Brexit des députés conservateurs, a déclaré: « Je pense qu’il y a plus de marge budgétaire maintenant. Il y a une plus grande prise d’impôt, et cela sera augmenté par une augmentation du revenu de l’épargne en raison de la hausse des taux d’intérêt. «Cela devrait être converti en réductions d’impôt personnelles. La chancelière devrait également chercher à stimuler l’économie en revoyant le taux de l’impôt sur les sociétés.

Ce matin, le Labour Pat Mc Fadden, le secrétaire en chef de l’ombre au Trésor, a riposté. Dans une interview avec Sky News, il a déclaré que le « mini-budget désastreux » de l’année dernière, qui comprenait des réductions d’impôts non financées, devrait servir d’avertissement sur les dangers d’une approche irresponsable des finances publiques, et il a déclaré que les chiffres d’emprunt pour Le mois de juillet publié hier n’a rien changé à cela. Il continua:

[The mini-budget] n’est pas une expérience que nous voulons répéter. J’étais un peu alarmé d’entendre les appels des conservateurs pour le répéter hier. Je pense que c’est un gros risque pour le pays – certainement pas celui que nous adopterions.

McFadden a déclaré que les travaillistes n’étaient pas opposés aux réductions d’impôts, mais qu’elles devaient être abordables. Il continua:

Nous avons vu en septembre dernier ce qui se passe si les réductions d’impôts sont inabordables et jugées inabordables. Et les conséquences à l’époque ont été des fusées d’appoint sur les prêts hypothécaires, les taux, la Banque d’Angleterre devant sauver les régimes de retraite et un véritable ébranlement de la confiance internationale dans l’économie britannique. Vous ne pouvez donc pas emprunter cette voie à moins que ce ne soit abordable. Donc pour nous, toujours, ce terme – responsabilité et stabilité avec les finances publiques.

Pour être juste envers le gouvernement, Jeremy Hunt, le chancelier, a également souligné hier la nécessité de la responsabilité et minimisé la perspective de réductions d’impôts. Mais, contrairement à McFadden, Hunt a des députés d’arrière-ban de son côté qui sont ouvertement en désaccord avec lui.

Je posterai plus de l’interview de McFadden sous peu. Après ça, Dieu sait où on finira – il n’y a presque rien dans l’agenda de la journée – mais on trouvera des nouvelles quelque part.

Si vous souhaitez me contacter, essayez la fonction « Envoyez-nous un message ». Vous le verrez juste en dessous de la signature – à gauche de l’écran, si vous lisez sur un ordinateur portable ou de bureau. Ceci est pour les personnes qui veulent m’envoyer un message directement. Je trouve cela très utile lorsque les gens envoient des messages pour signaler des erreurs (même des fautes de frappe – aucune erreur n’est trop petite pour être corrigée). Souvent, je trouve aussi vos questions très intéressantes. Je ne peux pas promettre de répondre à tous, mais j’essaierai de répondre au plus grand nombre possible, soit dans les commentaires sous la ligne, en privé (si vous laissez une adresse e-mail et que cela semble plus approprié), soit dans le blog principal, si je pense que c’est un sujet d’intérêt général.