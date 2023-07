Les travaillistes affirment que c’est désormais le «seul choix» pour les aspirants propriétaires

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le travail est désormais le « seul choix » pour les personnes qui rêvent d’acheter leur propre maison, a déclaré Rachel Reeves.

Le chancelier fantôme a accusé le gouvernement conservateur d’avoir « cassé » le marché du logement, alors que les travaillistes organisaient un sommet d’urgence des courtiers en prêts hypothécaires la semaine prochaine.

Ses commentaires interviennent après que le prêt hypothécaire moyen à taux fixe sur cinq ans des propriétaires a bondi au-dessus de 6 % pour la première fois depuis le désastreux mini-budget de Liz Truss l’an dernier.

La Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt britanniques à 5% le mois dernier, le plus haut niveau en 15 ans, et des millions de titulaires de prêts hypothécaires devraient voir leurs paiements mensuels augmenter lorsque leurs accords à taux fixe expireront au cours de l’année prochaine.

Mme Reeves et la secrétaire fantôme au logement, Lisa Nnady, convoqueront mercredi le sommet d’urgence, qui cherchera à comprendre l’impact de la spirale de la crise sur les premiers acheteurs et les propriétaires.

Le chancelier fantôme a déclaré que les projets du Labour de « mettre des propulseurs de fusées » dans la construction de maisons apporteront la sécurité aux familles et à l’économie nationale et garantiront que 70% des personnes possèdent leur propre maison.

Lisa Nandy (photo) et Rachel Reeves doivent se réunir lors d’un sommet d’urgence des courtiers en hypothèques (Archives PA)

Elle a déclaré: « Trop souvent, les familles qui économisent pour leur première maison mais qui ne se rapprochent pas de l’acheter me disent qu’elles ont l’impression de faire quelque chose de mal.

«Mais il y a un dénominateur commun ici en ce qui concerne notre marché du logement brisé, notre économie précaire, la flambée des prix et les services publics brisés – et c’est un gouvernement conservateur qui n’a rien réussi au cours des 13 dernières années.

« Nulle part cela n’est plus vrai que pour l’accession à la propriété, avec de plus en plus de personnes exclues du marché ou obligées de payer des centaines de livres par mois de plus à cause de la bombe hypothécaire des conservateurs.

« Il est clair que le Parti travailliste est désormais le seul choix pour les personnes qui rêvent de posséder leur propre maison. »

Certains des plans du Labour incluent des réformes de la planification et du rétablissement des objectifs locaux en matière de logement.

Le parti travailliste a déclaré qu’il aiderait les locataires à accéder à l’échelle en travaillant avec les prêteurs pour s’assurer que le paiement du loyer sera inclus dans les tests d’abordabilité des prêts hypothécaires et en soutenant les modèles d’accession à la propriété du sous-marché.

Le parti prévoit également de réintroduire un programme d’assurance hypothécaire soutenu par l’État pour attirer davantage de personnes sur l’échelle du logement, l’État agissant en tant que garant pour les futurs propriétaires qui ont du mal à épargner pour un dépôt important.

Un autre plan consiste à donner aux primo-accédants le « premier accès » aux maisons construites dans leur région.

Le chancelier Jeremy Hunt a convoqué ces dernières semaines des courtiers en hypothèques pour convenir d’un pacte afin d’alléger la pression sur les familles aux prises avec leurs remboursements.

Répondant au plan logement du Labour, les conservateurs ont accusé l’opposition de parler « dénué de sens ».

« Les dépenses folles du travail alimenteraient l’inflation et feraient grimper les taux d’intérêt, ce qui signifie plus d’emprunts et des impôts plus élevés pour les personnes qui travaillent dur et qui gèrent les coûts de logement », a déclaré un porte-parole.