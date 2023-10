Les travaillistes accusent Rishi Sunak de laisser la Grande-Bretagne isolée sur la scène mondiale

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes accuseront Rishi Sunak de laisser la Grande-Bretagne isolée sur la scène mondiale et s’engageront à « reconnecter » le Royaume-Uni avec d’autres pays.

David Lammy, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, dira lors de la conférence du parti à Liverpool qu’un gouvernement dirigé par Keir Starmer « reconnecterait la Grande-Bretagne pour sa sécurité et sa prospérité ».

Et il critiquera le Premier ministre pour avoir ignoré les sommets internationaux clés sur le climat et jeté de la viande rouge sur la base des conservateurs dans son pays.

Cela survient alors qu’un nouveau sondage réalisé lors de la conférence conservatrice la semaine dernière montre que 57 pour cent de l’opinion publique pense que la position de la Grande-Bretagne dans le monde s’est affaiblie sous les conservateurs, et 52 pour cent estiment également qu’elle est devenue plus isolée.

Selon l’enquête menée par YouGov pour le compte du groupe de campagne Labour Together, seulement 6 pour cent des personnes interrogées pensent que la position de la Grande-Bretagne est devenue plus forte et 9 pour cent moins isolée.

« Lors des prochaines élections, notre offre sera basée sur l’espoir et non sur la peur. L’espoir d’une ambition à la hauteur d’un plan. L’espoir d’une équipe unie de ministres travaillant pour la prospérité verte », devrait dire M. Lammy dans son discours sur la politique étrangère.

« L’espoir de redevenir leader en matière de développement international. L’espoir d’une Grande-Bretagne reconnectée. Pour notre sécurité. Pour notre prospérité. Ce sont les vents de l’histoire que seul un gouvernement travailliste peut naviguer.

Il ajoutera : « Délégués, le système économique de laissez-faire miteux des conservateurs a appauvri la Grande-Bretagne. Pas de véritable plan pour l’industrie. Aucun plan approprié pour sécuriser les minéraux critiques. Pas de zéro net. Juste zéro. »

« Le mois dernier, Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre depuis une décennie à ne pas participer à l’Assemblée générale des Nations Unies. Pendant que les dirigeants mondiaux se réunissaient pour la semaine du climat, Sunak restait à Londres pour revenir sur le climat et inventer des absurdités sur sept poubelles.

M. Lammy devrait opposer l’approche conservatrice au plan travailliste, affirmant que « Keir Starmer ne se contentera pas de se présenter » à de tels rassemblements internationaux de dirigeants mondiaux, mais qu’il « défendra la Grande-Bretagne dans le monde ».

« Avec le plan de prospérité verte de Keir Starmer, l’équipe britannique entrera enfin dans la course… Le ministère des Affaires étrangères que j’espère diriger assurera la sécurité nationale, économique et climatique par la diplomatie. »

Rishi Sunak a sauté un sommet sur le climat pour prononcer un discours national édulcorant les promesses de décarbonation (EPA)

M. Sunak a été critiqué pour avoir sauté la réunion sur le climat à l’ONU à New York le 20 septembre, suite à des avertissements selon lesquels le Royaume-Uni pourrait être exclu des discussions clés. Le même jour, il a plutôt prononcé un discours à Downing Street, annonçant qu’il édulcorerait ses principales promesses de décarbonation concernant les voitures et le chauffage.

Le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères poursuivra en citant la loi sur la réduction de l’inflation de Joe Biden et la stratégie industrielle de l’UE et de la Chine comme facteurs « modifiant l’équilibre des pouvoirs » à l’échelle mondiale.

M. Lammy montera sur scène 48 heures seulement après une explosion du conflit entre le Hamas et Israël.

S’exprimant lors d’un événement en marge dimanche, il a déclaré qu’il ne « mâcherait pas ses mots » en décrivant le Hamas comme une organisation terroriste, affirmant lors de l’événement que le parti travailliste restait attaché à une solution à deux États.

« Le Hamas cherche à saper cela. Ils cherchent à briser cela, ils abordent ce problème avec des roquettes et avec le terrorisme », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si le Hamas devait être qualifié de terroriste, M. Lammy a répondu sous les applaudissements : « Je suis parlementaire. J’espère un jour avoir le privilège d’être ministre des Affaires étrangères. Je ne mâche pas mes mots. Je suis avocat de formation. C’est une organisation terroriste interdite.