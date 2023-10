Les travaillistes accusent les conservateurs de s’aliéner les entreprises avec des « théories du complot sur Internet » à la Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les ministres conservateurs qui lancent des théories du complot à la Trump s’aliènent les entreprises, a déclaré le secrétaire fantôme aux Affaires, Jonathan Reynolds.

Le leader travailliste a déclaré que la Grande-Bretagne avait besoin du « meilleur gouvernement » pour s’attaquer aux grands problèmes du moment, notamment la faible croissance économique et le changement climatique. Mais les entreprises « s’inquiètent » du fait que certains hauts responsables conservateurs suivent une voie populiste du type de celle suivie par Donald Trump aux États-Unis, affirme-t-il.

Dans une interview avec L’indépendantM. Reynolds a également déclaré que les entreprises souhaitaient des élections anticipées, afin de leur apporter une stabilité après les troubles de ces dernières années.

Il a prédit que « des dizaines » d’entreprises viendraient publiquement soutenir le parti travailliste avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. Et il a nié qu’ils adhèrent à son parti simplement parce que les travaillistes battent les conservateurs dans les sondages.

Attirer les entreprises était un objectif clé du leadership de Keir Starmer. Les capitaines d’industrie avaient été aliénés par les années Corbyn. Sa politique de gauche a vu certains serrer les conservateurs dans leurs bras encore plus étroitement que par le passé. Le chancelier fantôme de Corbyn, John McDonnell, s’est lancé dans une « offensive du thé », au cours de laquelle il a tenté de courtiser les affaires autour de tasses de boissons chaudes. Mais un PDG d’une compagnie des eaux a décrit cela à l’époque comme étant « moins de thé, juste offensant ».

La nouvelle chancelière fantôme Rachel Reeves a été reconnue pour avoir redressé la réputation du parti, bien que M. Reynolds soit également considéré comme un élément central de ce processus. L’homme de 43 ans est considéré comme très apprécié et dans son mandat.

À propos du parti conservateur actuel, il affirme : « Certaines des choses que nous avons vues la semaine dernière lors de la conférence conservatrice – les théories du complot, les mensonges purs et simples, les promesses non tenues sur les infrastructures, le ton général de la façon dont ils parlent du pays. Ce n’est pas ce que veulent les entreprises.

Interrogé sur les « théories du complot » dont il parlait, il a répondu : « Mark Harper, un politicien conservateur traditionnel et sensé au sein du cabinet, dit les trucs de 15 Minute sur les villes. C’est une pure théorie du complot sur Internet. Je pense que la présentation ridicule d’une ‘taxe sur la viande’, des ‘sept poubelles’ ou du covoiturage obligatoire, personne n’avait prévu ce genre de choses.»

Lors de la conférence, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré qu’il « mettait un terme à l’utilisation abusive des soi-disant « villes aux 15 minutes » ». Les théories du complot ont éclaté au milieu d’affirmations selon lesquelles de sinistres complots auraient pour but de retenir les gens dans leurs zones locales.

Sa collègue Claire Coutinho a également été critiquée lorsqu’elle a affirmé que les travaillistes étaient « détendus quant à la taxation de la viande », alors qu’une telle politique n’existe pas.

M. Reynolds a déclaré : « Cela venait principalement des ministres du cabinet. De nombreuses entreprises envisagent peut-être une sorte de direction Trump au sein du Parti républicain aux États-Unis et s’inquiètent, à juste titre, du fait que ce soit de plus en plus le genre de preuve, cette direction populiste… cela semble être la direction. le Parti conservateur s’en va.

Les entreprises veulent « de la stabilité… (et) une politique sérieuse ». il a dit. « Ils ne veulent pas que les ministres récitent des théories marginales sur Internet ».

Jonathan Reynolds du Labour est le secrétaire fantôme aux affaires du parti (Jane Barlow/PA) (Fil PA)

Il a également affirmé qu’en quête de stabilité, et un an après le désastreux mini-budget de Liz Truss, « les entreprises veulent des élections ».

Il utilisera son discours de conférence de mardi pour affirmer que le parti travailliste est le parti « incontesté » du monde des affaires. Mais alors que les sondages donnent aux travaillistes une avance considérable sur les conservateurs, suivaient-ils simplement la direction du vent ? « Je ne serais pas d’accord avec cela », a-t-il déclaré. Des sources syndicales affirment avoir été inondées d’intérêt de la part des entreprises lors de la conférence de cette année à Liverpool.

M. Reynolds a prédit que plusieurs dizaines de personnes manifesteraient leur soutien à son parti avant le jour du scrutin. « Plus de dizaines », dit-il.

Downing Street a refusé de commenter.

Des sources proches de M. Harper ont déclaré qu’il avait déclaré plus tard à Times Radio que la théorie du complot des 15 minutes en elle-même était « clairement absurde », mais que son discours faisait référence à des exemples spécifiques, notamment un conseil limitant le nombre de fois que les automobilistes pouvaient conduire dans une certaine rue.