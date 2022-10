Les travaillistes accusent le gouvernement de jeter les premiers acheteurs «sous le bus» en gardant un mini-budget

LABOR a accusé hier soir le gouvernement de jeter les primo-accédants “sous le bus” en refusant d’abandonner leur mini-budget.

Les remboursements pour les premiers acheteurs avec un taux fixe de deux ans ont grimpé de 580 £ par mois depuis l’année dernière, selon les recherches du parti.

Crédit : Getty

Les taux hypothécaires ont déjà grimpé à la suite des états financiers du chancelier Kwasi Kwarteng, avec des craintes que le taux de base de la Banque d’Angleterre ne culmine à 6% l’année prochaine.

Certains prêteurs ont déjà augmenté leurs taux au-dessus de 6 %, les prêteurs spécialisés pour les travailleurs indépendants portant leurs offres à 7 % ou plus.

Les loyers ont également augmenté de 12% au cours des 12 mois précédant août – augmentant de 115 £ par mois pour atteindre 1 051 £ – avec des craintes croissantes de devoir continuer à louer plus longtemps et une demande accrue.

Le parti a également annoncé des plans pour rendre la location sûre, sécurisée et abordable, et s’est engagé à construire davantage de logements sociaux.

La secrétaire de Shadow Leveling Up, Lisa Nandy, a déclaré: «Le gouvernement doit travailler avec les prêteurs pour éviter une catastrophe immobilière.

« Le Labour a un plan global pour le logement : accompagnement des primo-accédants ; un projet de construction d’une nouvelle génération de logements sociaux véritablement abordables ; et une nouvelle Charte des Locataires pour rendre la location plus juste, plus sûre et plus abordable.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Nous soutenons les personnes dont le coût de la vie augmente – notre garantie du prix de l’énergie permettra aux ménages d’économiser environ 1 000 £ par an, en plus des paiements de 1 200 £ aux familles les plus vulnérables.

“Nous aidons plus de personnes à accéder à l’échelle de la propriété en réduisant les droits de timbre, en livrant les maisons dont nous avons besoin et nous assurons un accord équitable pour les locataires.”

En dehors du logement, le parti travailliste a également déclaré hier que les grands projets de défense seront confrontés à un “test de l’OTAN” sous un gouvernement Starmer, pour s’assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations envers l’organisation.

Le secrétaire fantôme à la Défense, John Healey, a promis que les vérifications auraient lieu au cours des cent premiers jours de son entrée en fonction.

Il a décrit les plans du parti lors d’un discours devant des experts de la défense et de la politique étrangère lors d’une visite à Washington DC aujourd’hui.

Les tests porteront notamment sur la contribution des projets aux défenses réelles de l’OTAN, ainsi que sur l’examen des lacunes en matière de financement et de capacités.

M. Healey a déclaré: «Le système d’approvisionnement militaire défectueux de ce gouvernement a gaspillé l’argent des contribuables et risque de laisser nos forces armées sans l’équipement et les troupes dont elles ont besoin pour combattre et remplir nos obligations envers l’OTAN.

“Notre” test de l’OTAN “sera la base de l’action du gouvernement travailliste pour garantir que la Grande-Bretagne respecte pleinement nos obligations envers l’Alliance en tant que pierre angulaire de notre sécurité collective.

« Les travaillistes feront du Royaume-Uni une voix de premier plan en Europe en matière de sécurité et de défense collectives. C’est notre engagement inébranlable envers l’OTAN en action.