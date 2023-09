Les travaillistes accusent Gove d’avoir commencé à «négliger» les écoles, ce qui a conduit à l’effondrement des bâtiments

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les travaillistes ont accusé Michael Gove d’être à l’origine de la « négligence » des écoles qui a conduit à l’effondrement du béton.

La secrétaire fantôme à l’Éducation, Bridget Phillipson, a critiqué la décision de M. Gove d’abandonner le dernier programme de construction d’écoles du gouvernement travailliste, affirmant que c’était « le glas de l’ambition de nos enfants ».

Cette décision était « le premier signe de la négligence à venir », écrit-elle dans un article pour l’Independent dans lequel elle accuse également les ministres de n’avoir « aucune stratégie » pour garantir que les sites scolaires soient « à la hauteur ».

Plus de 100 écoles en Angleterre ont été invitées à fermer immédiatement les salles de classe et les bâtiments pour des raisons de sécurité.

Ce chiffre pourrait augmenter à mesure que les ministres évaluent à la hâte les écoles à travers le pays pour un type de béton décrit comme étant « à 80 % d’air » et qui a été comparé à une barre de chocolat Aero.

La nouvelle a plongé la rentrée scolaire annuelle dans le chaos pour beaucoup et signifie que des milliers d’élèves pourraient commencer la nouvelle année scolaire en apprenant en ligne ou dans un logement temporaire.

Dans l’article, Mme Phillipson a déclaré que « l’incompétence » des conservateurs consistait à « garder les enfants à la maison ».

Deux ans après que les enfants du primaire soient retournés en classe pendant une seule journée avant d’être renvoyés chez eux en janvier 2021, Mme Phillipson a déclaré que les parents auraient « naturellement un sentiment de déjà vu ».

Elle a accusé les ministres de « dire aux parents et aux enfants de rester tranquilles et de se demander si leur école est affectée » en refusant de publier une liste complète des sites impliqués.

Alors que la pression monte sur le secrétaire à l’Éducation pour qu’il explique pourquoi l’ordre urgent de fermer les salles de classe a été donné quelques jours seulement avant le début de la nouvelle année scolaire, M. Phillipson écrit que « la sonnette d’alarme » aurait dû sonner il y a des années.

« Les ministres sont au courant de ces risques depuis des années mais n’ont rien fait. En 2018, le toit de l’école primaire Singlewell dans le Kent s’est effondré soudainement et sans préavis à cause du même béton pétillant et friable qui ferme aujourd’hui les écoles. Heureusement, cet accident s’est produit un week-end, mais il aurait dû être un signal d’alarme, une sonnette d’alarme qui inciterait à agir.

Elle ajoute : « Ces derniers jours, les ministres conservateurs ont rempli les colonnes pour exhorter les parents à renvoyer leurs enfants à l’école, mais c’est désormais grâce à eux que davantage d’enfants passeront plus de temps à la maison.

Le programme travailliste pour construire des écoles pour l’avenir a été abandonné de manière controversée par le secrétaire à l’Éducation de l’époque, M. Gove, en juillet 2010.

À l’époque où il avait déclaré au Parlement, le programme avait été caractérisé par « des dépenses excessives massives, des retards tragiques, des projets de construction bâclés et une bureaucratie inutile ».

Cette décision a conduit à l’abandon de centaines de projets de construction d’écoles.

Mais le gouvernement insiste sur le fait qu’il a depuis lors investi des milliards de livres dans les bâtiments scolaires.