Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario votent massivement en faveur de la grève

Les travailleurs de l’éducation de l’Ontario, comme les concierges, les éducateurs de la petite enfance et le personnel administratif des écoles, ont voté à 96,5 % en faveur d’une grève, a annoncé lundi le Syndicat canadien de la fonction publique.



Laura Waltonprésident du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, a déclaré que l’équipe de négociation peut maintenant revenir à la table avec une indication claire du niveau de soutien des membres aux propositions du SCFP.

“(Le message est que) les coupes dans l’éducation ne sont pas acceptables, qu’il faut de toute urgence plus de personnel éducatif de première ligne pour que les élèves réussissent et qu’il est temps d’augmenter significativement les salaires pour nous, les travailleurs de l’éducation les moins bien payés qui gagnent en moyenne 39 000 $ par an “, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse lundi.

“Personne ne veut faire la grève, surtout pas les travailleurs de l’éducation les moins bien payés de l’Ontario, mais les travailleurs de l’éducation ont dit très clairement, si ce gouvernement ne bouge pas, nous sommes prêts à faire la grève pour un contrat qui est bon pour les étudiants, pour les familles et pour les travailleurs. .”

Plus de 80 pour cent de ses 55 000 membres travailleurs de l’éducation ont voté pendant 10 jours, a déclaré le SCFP.

Le syndicat a ses prochaines dates de négociation prévues avec le gouvernement les jeudi, vendredi et 17 et 18 octobre.

Avant qu’une grève puisse avoir lieu, le syndicat devrait demander au conciliateur d’émettre un rapport “pas de conseil”, ce qui signifie qu’un accord ne peut être conclu. Une fois ce rapport publié, le syndicat serait en position de grève légale 17 jours plus tard, et il doit également donner un préavis de cinq jours pour toute action professionnelle.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que les résultats n’étaient pas surprenants, compte tenu de l’historique des votes des syndicats de l’éducation en faveur des grèves, mais il est néanmoins “déçu”.

“Alors que le SCFP avance vers une grève qui blesse les enfants et perturbe les familles – laissant derrière lui une offre raisonnable qui protège également les avantages sociaux et le régime de retraite les plus généreux du pays – nous continuerons de rester à la table pour nous assurer que les enfants restent dans cours sans interruption jusqu’en juin », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite.

Le gouvernement a offert des augmentations de 2 % par année pour les travailleurs gagnant moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour tous les autres travailleurs, tandis que le SCFP vise des augmentations annuelles de 11,7 %.

Walton a déclaré que l’offre du gouvernement s’élève à 800 $ de plus par an pour le travailleur moyen.

Le gouvernement a noté que le SCFP demande également cinq jours supplémentaires rémunérés avant le début de l’année scolaire, 30 minutes de temps de préparation rémunéré chaque jour et une augmentation de la rémunération des heures supplémentaires d’un multiplicateur de 1,5 à 2.

Les partis d’opposition de l’Ontario ont rejeté la responsabilité de la possible grève imminente sur le dos du gouvernement qui, selon eux, refuse d’assurer des services adéquats dans les écoles.

“Ce gouvernement conservateur a entraîné nos enfants au bord de nouvelles perturbations scolaires”, a déclaré la porte-parole du NPD en matière d’éducation, Chandra Pasma, dans un communiqué.

“Le premier ministre Doug Ford et le ministre Stephen Lecce ont utilisé l’année scolaire de nos enfants comme monnaie d’échange pour intimider les travailleurs de l’éducation les moins bien payés.”

Les cinq principaux syndicats de l’éducation sont en pleine négociation avec le gouvernement après l’expiration de leurs contrats le 31 août.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2022.