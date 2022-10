Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario seront en congé vendredi malgré la législation anti-grève, selon le SCFP

Le syndicat qui représente quelque 55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario affirme que ses membres quitteront le travail vendredi lors d’une manifestation à l’échelle de la province, quelle que soit la législation anti-grève proposée par l’Ontario.

Lors d’une conférence de presse lundi, le syndicat a déclaré que les travailleurs de l’éducation « retireront leur travail » pour protester contre la décision de la province, qu’ils ont qualifiée de « dépassement monstrueux ».

Les travailleurs de l’éducation pourraient faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 4 000 $ par jour s’ils faisaient grève, selon la législation.

Le syndicat a tenu la conférence de presse quelques heures après que le gouvernement provincial a annoncé son intention de présenter une loi pour bloquer l’action potentielle.

Le gouvernement de l’Ontario a présenté lundi un projet de loi visant à imposer un contrat aux travailleurs de l’éducation et à éviter une grève qui devait débuter vendredi. Le SCFP a déclaré qu’il explorerait toutes les avenues pour lutter contre le projet de loi, mais le gouvernement a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser la clause dérogatoire pour maintenir l’éventuelle loi en vigueur malgré toute contestation constitutionnelle.

La clause dérogatoire permet à la législature de déroger à des parties de la Charte canadienne des droits et libertés pour un mandat de cinq ans.

Vous pouvez voir la législation proposée par vous-même au bas de cette histoire.

S’adressant aux journalistes lundi après-midi, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a qualifié d'”inacceptable” la décision du syndicat de procéder à la grève.

“Le gouvernement n’a eu d’autre choix que de prendre des mesures immédiates aujourd’hui”, a déclaré Lecce, indiquant que le syndicat avait rejeté sa dernière offre, ajoutant qu’il pensait que la législation était en fait constitutionnelle.

“Le gouvernement va adopter le projet de loi. Nous allons aller de l’avant.”

Le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, prend la parole lundi à Queen’s Park, après avoir déposé un projet de loi qui évitera une grève imminente du personnel de soutien à l’éducation et leur imposera un contrat. (Evan Mitsui/CBC)

Le gouvernement offrait des augmentations de 2 % par an aux travailleurs gagnant moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour tous les autres, et le ministre de l’Éducation affirme que le nouvel accord accorderait des augmentations annuelles de 2,5 % aux travailleurs gagnant moins de 43 000 $ et 1,5 % par an. cent augmente pour tous les autres.

Le ministre de l’Éducation a déclaré que sa décision n’était pas une approche globale, affirmant qu’il continuerait de négocier avec d’autres syndicats de l’éducation.

On ne sait pas combien de temps la manifestation pourrait durer

Quant à savoir si l’action au travail durera plus d’une journée, les responsables syndicaux ont déclaré que cela reste à voir.

Le syndicat a également déclaré qu’il fournirait un soutien financier pour toutes les conséquences auxquelles les travailleurs pourraient être confrontés en cas de grève face à la législation.

Dimanche, les travailleurs de l’éducation représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont donné le préavis de cinq jours requis pour une action au travail, positionnant ses membres – y compris les assistants en éducation, les concierges et les éducateurs de la petite enfance, mais pas les enseignants – pour déclencher une grève totale dès vendredi.

Plusieurs conseils scolaires de l’Ontario ont déclaré qu’ils fermeraient des écoles si le personnel de soutien retirait ses services.

Le gouvernement et les travailleurs de l’éducation sont retournés à la table de négociation dimanche après-midi, mais il ne semble pas y avoir eu de progrès depuis.

Les responsables ont déclaré que l’offre de la province présentée dimanche n’aurait fourni qu’un nickel de plus pour chaque travailleur, donnant au syndicat un ultimatum. Au lieu que le gouvernement tienne une négociation, les responsables ont déclaré avoir appris que le gouvernement avait l’intention de légiférer contre une grève si le syndicat n’acceptait pas.

Laura Walton, déguisée en Rosie the Riveter à l’Halloween, s’exprimant lundi à Queen’s Park à Toronto. (Evan Mitsui/CBC)

“Si Stephen Lecce se souciait des enfants, il n’aurait pas remis 200 $ aux parents”, a déclaré Laura Walton, membre du SCFP, vêtue d’un costume d’Halloween de Rosie la riveteuse, un personnage américain représentant les femmes qui ont travaillé dans les usines et les chantiers navals pendant la Première Guerre mondiale. – un choix qui, selon elle, visait à envoyer un message.

Pourtant, dit-elle, “les négociations ne sont pas terminées”.

Pendant ce temps, dans un communiqué de presse lundi, la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a déclaré qu’elle condamnait «sans équivoque» la décision du gouvernement Ford.

Le syndicat représentant quelque 83 000 enseignants du primaire de l’Ontario a déclaré qu’il avait mis fin à ses propres négociations avec le gouvernement pour lundi parce qu’il ne pouvait pas “en toute bonne conscience, s’asseoir en face du gouvernement”, a déclaré la présidente de la FEEO, Karen Brown.

« La FEEO soutient les membres du SCFP et leur droit de grève pour de meilleurs salaires et conditions de travail, et non un gouvernement régressif qui dissimule une législation antisyndicale comme favorable à l’éducation », a déclaré Brown.

Lisez la législation proposée ici: