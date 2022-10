Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario émettent un préavis de grève de 5 jours avant la reprise des négociations

Le syndicat qui représente environ 55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation en Ontario a donné un préavis de cinq jours d’une éventuelle grève à l’échelle de la province.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente le personnel, y compris les aides-enseignants, les concierges et les éducateurs de la petite enfance, a déclaré qu’une grève pourrait commencer dès vendredi.

Un porte-parole du syndicat affirme que les travailleuses et travailleurs de l’éducation retireront complètement leurs services si une entente n’est pas conclue avec le gouvernement provincial.

Deux conseils scolaires de l’Ontario ont déclaré qu’ils fermeraient des écoles si les travailleurs de l’éducation se mettaient en grève.

Les négociations entre le syndicat et la province devraient reprendre mardi après l’échec des séances avec un médiateur la semaine dernière, les deux parties étant toujours très éloignées sur les salaires.

Le syndicat demande une augmentation de salaire annuelle de 11,7 %

Le SCFP demande des augmentations salariales annuelles de 11,7 % et le gouvernement a offert en réponse des augmentations de 2 % par année pour les travailleurs gagnant moins de 40 000 $ et de 1,25 % pour tous les autres.

Les travailleurs de l’éducation ont fait plusieurs autres propositions, notamment des heures supplémentaires à deux fois le taux de rémunération normal, 30 minutes de temps de préparation rémunéré par jour pour les assistants en éducation et les EPE, et une augmentation des avantages sociaux et du développement professionnel pour tous les travailleurs.

Outre la proposition sur les salaires, l’offre du gouvernement vise à maintenir tous les autres domaines identiques à ceux de l’accord précédent, à l’exception d’une réduction des indemnités de congé de maladie.

Le gouvernement veut instituer ce qu’il appelle une « période d’attente » de cinq jours pour une invalidité de courte durée pendant laquelle un travailleur recevrait 25 % de son salaire normal et 90 % pour le reste des 120 jours.

Dans un communiqué, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que le gouvernement “n’abandonne pas un accord qui protège l’apprentissage en personne pour les enfants”.

“Nous sommes à la table avec une offre équitable qui comprend une augmentation de salaire et maintient le régime de retraite et d’avantages sociaux le plus généreux, mais le plus important – cela permet aux enfants de rester en classe”, a déclaré Lecce dans son communiqué. “Si le SCFP va de l’avant avec des grèves et des perturbations, nous agirons pour garder les élèves en classe afin qu’ils puissent continuer à rattraper leur retard.”

“Personne ne veut faire la grève, encore moins les travailleurs de l’éducation les moins bien payés qui peuvent à peine payer nos factures”, a déclaré dimanche Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP. “Néanmoins, nous avons besoin d’une augmentation de salaire significative et nous le méritons.”

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a accusé le SCFP de “tenter de perturber l’apprentissage en classe en refusant de faire des compromis” sur ce qu’il appelle des demandes déraisonnables.

Le Kawartha Pine Ridge District School Board et le Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic School Board ont déclaré la semaine dernière qu’un “retrait complet du service” par le SCFP signifierait qu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer des conditions de sécurité pour les élèves et le personnel.

Ensemble, les deux conseils scolaires exploitent plus de 100 écoles fréquentées par environ 50 000 élèves à Peterborough, Bowmanville et les environs.

Peterborough Victoria Northumberland et Clarington Catholic ont déclaré que les étudiants passeraient à l’apprentissage à distance à domicile, tandis que Kawartha Pine Ridge a déclaré qu’il partagerait les détails des plans s’ils recevaient un avis du SCFP concernant une grève en cours.