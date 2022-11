Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario donnent un préavis de grève

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a déposé un autre préavis de grève, laissant les travailleurs de l’éducation sur le point de quitter à nouveau le travail en Ontario, selon le ministre de l’Éducation de la province et le syndicat.

Dans un communiqué mercredi matin, Stephen Lecce a déclaré que depuis la reprise des pourparlers il y a quelques jours, la province a présenté plusieurs offres qui ajouteraient « des centaines de millions de dollars dans le secteur, en particulier pour les travailleurs à faible revenu », mais le SCFP a jusqu’à présent rejeté leur.

“Je pense que c’est totalement injuste pour les enfants. C’est inutile”, a déclaré Lecce, s’adressant à des journalistes à Queen’s Park. “Nous devrions avoir ces discussions à la table, pour obtenir un accord à la fois pour les membres et pour nos enfants. Et je pense que nous sommes tous déçus que ce soit la voie empruntée par le syndicat.

“Mais ce gouvernement restera résolu et restera concentré à la table pour obtenir un accord, surtout en sachant que nous avons offert une meilleure option avec plus d’argent – une augmentation significative, des centaines de millions de dollars de plus pour les travailleurs les moins bien rémunérés.”

Dans un communiqué publié mercredi matin, le SCFP a déclaré que les travailleuses et travailleurs de l’éducation avaient donné avis d’une grève potentielle à l’échelle de la province, qui pourrait commencer dans cinq jours.

La déclaration indique que le comité central de négociation du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario (OSBCU) du SCFP a été en mesure de parvenir à un terrain d’entente avec la province sur les salaires, mais allègue que le gouvernement “a refusé d’investir dans les services dont les élèves ont besoin et auxquels les parents s’attendent, précipitant cette escalade”. .”

Dans la déclaration, Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, a déclaré que le syndicat se concentre à la fois sur l’amélioration des emplois pour les travailleurs de l’éducation et sur l’amélioration des services aux étudiants.

La province a offert une augmentation de 3,95 %, selon le syndicat

Lors d’une conférence de presse plus tard mercredi, Walton a déclaré aux journalistes que la province avait offert aux travailleurs une augmentation de 1 $ / heure pour chaque année d’une convention collective, ce qui équivaudrait à une augmentation de 3,95%.

“Soyons clairs, c’est une victoire pour les travailleurs. Mais ce n’est pas suffisant”, a-t-elle déclaré. Le point de friction dans les pourparlers, a déclaré Walton, est que la province refuse d’investir de l’argent dans de nouveaux services aux étudiants.

Le SCFP a déclaré qu’il cherchait toujours des garanties de niveaux de dotation plus élevés pour les aides-enseignants, les bibliothécaires, les gardiens et les secrétaires, et un éducateur de la petite enfance dans chaque classe de maternelle et pas seulement les classes qui comptent au moins 15 élèves.

“Nous avons cinq jours avant l’expiration de ce délai de préavis de grève. C’est cinq jours pour que ce gouvernement reconnaisse l’opportunité qu’il a de faire une différence dans la vie de deux millions d’étudiants ontariens”, a déclaré Walton aux journalistes. “Cinq jours – et ensuite les travailleurs de l’éducation, les parents et tous les alliés qui se soucient des jeunes et de l’éducation publique dans cette province feront entendre leur voix une fois de plus.

“Proposez un accord qui aide vraiment les étudiants à rattraper leur retard.”

Législation controversée abrogée

La province avait précédemment adopté une loi baptisée projet de loi 28 le 3 novembre dans le but d’empêcher 55 000 travailleurs du SCFP de faire la grève.

Mais des milliers de travailleurs, y compris des assistants en éducation, des bibliothécaires et des concierges, ont quand même quitté le travail plus tôt ce mois-ci, fermant de nombreuses écoles de la province à l’apprentissage en personne pendant deux jours.

La semaine dernière, le premier ministre Doug Ford a proposé de retirer le projet de loi si les membres du SCFP retournaient au travail, ce qu’ils ont fait.

La loi a ensuite été abrogée lundi.

Lorsque les journalistes ont demandé mercredi s’il y avait une loi de retour au travail en préparation, Lecce a répété que la province resterait à la table de négociation.

Le ministre de l’Éducation a déclaré que le médiateur pour les discussions avait demandé aux deux parties d’assurer la discrétion, de sorte qu’il ne pouvait pas fournir beaucoup de détails – mais il a déclaré que la dernière offre de la province comprenait des augmentations de salaire pour tous les travailleurs, les plus fortes augmentations étant prévues pour les membres les moins bien payés du syndicat. .