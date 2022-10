Les travailleuses et travailleurs de l’éducation de l’Ontario annoncent un débrayage massif

Un syndicat représentant des dizaines de milliers de travailleurs de soutien scolaire s’engage à organiser une journée de protestation à l’échelle de la province vendredi, alors même que le gouvernement dépose officiellement une loi visant à les empêcher de faire grève.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déposé préventivement lundi après-midi un projet de loi qui « mettra fin à toute grève en cours » du Syndicat canadien de la fonction publique et imposera à la place une nouvelle convention collective de quatre ans aux quelque 55 000 membres représentés par le syndicat.

Mais lors d’une conférence de presse tenue à Queen’s Park à la suite du dépôt de la «Loi sur le maintien des élèves dans les écoles», le président du SCFP-Ontario, Fred Hahn, a promis que le personnel de soutien scolaire avait toujours l’intention de quitter le travail vendredi dans le cadre d’une journée de protestation.

À ce stade, il n’est pas clair si l’action prévue se poursuivra lundi. Interrogée sur la possibilité d’une grève sauvage prolongée, la présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario du SCFP, Laura Walton, a seulement répondu que «cela dépendra de ce qui se passera».

Le SCFP représente environ 55 000 membres du personnel de soutien scolaire, y compris des concierges, des éducateurs de la petite enfance, des aides-enseignants et du personnel administratif.

« Vendredi, peu importe ce que dit cette loi, nos membres s’engageront dans une manifestation à l’échelle de la province. Cela signifie qu’aucun travailleur de l’éducation du SCFP ne sera au travail. Au lieu de cela, nous prendrons position pour l’éducation publique pour nous-mêmes et pour notre avenir », a déclaré Hahn. « Notre syndicat et d’autres ont été efficaces pour contester les gouvernements devant les tribunaux et nous avons gagné, mais trop tard pour les travailleurs. Trop c’est trop. Nous pouvons effectivement contester cela devant les tribunaux, mais nous allons d’abord le contester dans nos communautés. Nous n’allons pas permettre que nos droits soient supprimés par la loi.

La décision d’introduire une loi de retour au travail intervient un jour après que le SCFP a fourni le préavis de cinq jours requis pour commencer officiellement une action syndicale.

Alors que le SCFP s’est engagé à combattre le projet de loi, le gouvernement Ford a indiqué qu’il invoquera la clause dérogatoire pour protéger le projet de loi contre les contestations judiciaires.

S’adressant aux journalistes, Hahn a déclaré que l’intention du gouvernement non seulement d’introduire une législation de retour au travail, mais également d’imposer une convention collective est un “dépassement monstrueux” en utilisant le “marteau le plus lourd imaginable”.

“Ils ne se sont pas contentés d’empêcher une grève, ils n’ont pas simplement dit” à l’arbitrage avec vous “, ils rédigent la convention collective des travailleurs”, a déclaré Hahn. “Vous ne pouvez pas simplement faire cela et ne pas subir de répercussions.”

LES TRAVAILLEURS QUI ARRÊTENT LEUR EMPLOI POURRAIENT ÊTRE AMENDES

S’il est adopté, le projet de loi permettra d’imposer des amendes à toute personne ou agence de négociation qui soit participe à une grève, soit « autorise ou menace de déclencher ou d’autoriser une grève ».

Ces amendes plafonnent à 4 000 $ pour les particuliers. Cependant, des amendes plus sévères pouvant aller jusqu’à 500 000 $ pourraient être infligées au syndicat lui-même en vertu de la législation.

“Il y a des conséquences et nous les avons partagées avec nos membres, mais je pense qu’il y a aussi des conséquences à ne pas se battre”, a déclaré Walton. « À quel moment, en tant qu’habitants de l’Ontario, nous levons-nous et disons-nous que ça suffit?

Les travailleurs représentés par le SCFP sont sans convention collective depuis le 31 août et malgré plusieurs rondes de pourparlers, une nouvelle doit encore être négociée.

Entre autres choses, le SCFP demande une augmentation salariale annuelle de 3,25 $/heure (11,7 %), des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans chaque classe de maternelle, cinq jours supplémentaires payés avant le début de l’année scolaire, 30 minutes de temps de préparation quotidien payé, une augmentation en heures supplémentaires et un investissement de 100 millions de dollars dans la création de nouveaux emplois.

La dernière offre de la province, proposée lors d’une séance de médiation d’urgence dimanche après-midi, est un accord de quatre ans qui comprend une augmentation annuelle de 2,5 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 43 000 $ et une augmentation de salaire annuelle de 1,5 % pour ceux qui gagnent plus. Cela représente une augmentation par rapport à leur offre initiale d’une augmentation annuelle de 2 % pour les travailleurs qui gagnent moins de 40 000 $ et d’une augmentation de 1,25 % autrement.

“Nous avons augmenté notre offre, nous avons fourni quelque chose que j’ai trouvé assez juste et ils (le syndicat) se sont engagés sur la voie d’une grève”, a déclaré Lecce aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi après-midi. « Si nous n’avions pas présenté de législation maintenant, cet après-midi, il y aurait eu une grève vendredi. Pensez à ce que ces enfants ont vécu. Adressez-vous aux hôpitaux pédiatriques et aux services de santé mentale. N’est-ce pas l’obligation du gouvernement de les défendre, de leur donner une voix, d’assurer une certaine continuité dans leur vie ?

Lecce a déclaré que le gouvernement aurait préféré obtenir un «accord volontaire», mais a estimé que la législation de retour au travail était le seul moyen de garantir que les élèves resteraient dans les salles de classe, après deux ans de perturbations pandémiques.

En ce qui concerne la journée de protestation prévue vendredi, le ministre de l’Éducation a déclaré qu’il espérait que les travailleurs de soutien “feraient ce qu’il fallait”.

“J’espère que le bon sens prévaudra, que l’intérêt des enfants prévaudra et que ces travailleurs seront à l’école vendredi”, a-t-il déclaré.

L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE SE RÉUNIRA BRIGHT ET TÔT MARDI

Le leader du gouvernement à la Chambre, Paul Calandra, a déclaré que la législature commencera à se réunir à 5 heures du matin mardi afin d’accélérer l’adoption du projet de loi.

Hahn a déclaré que si le projet de loi est en fait promulgué avant vendredi et qu’il devient illégal de faire grève, les membres participeront simplement à une “manifestation politique”.

Les négociations avec les autres syndicats du secteur de l’éducation de la province se poursuivent, mais la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire a annulé une séance de négociation prévue lundi après le dépôt du projet de loi.

“Ce jour-là, ETFO ne pouvait pas, en toute bonne conscience, s’asseoir en face du gouvernement, et nous avons donc mis fin aux négociations pour la journée”, note un communiqué du syndicat. « En créant une loi qui impose un contrat aux membres du SCFP, le gouvernement Ford a choisi la manière la plus draconienne de légiférer pour éliminer deux droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés : le droit de négocier collectivement et le droit de grève.