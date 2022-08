Les travailleuses autonomes sont souvent en meilleure santé

Plus d’information

L’American Heart Association en a plus sur la santé au travail.

SOURCES : Kimberly Narain, MD, PhD, MPH, médecin en médecine interne, Université de Californie, Los Angeles, et professeur adjoint en résidence, UCLA David Geffen School of Medicine ; Yana Rodgers, PhD, directrice de faculté, Rutgers Center for Women and Work, professeure, études du travail et relations d’emploi, Rutgers University, Piscataway, NJ; Santé des femmes BMC, 23 juillet 2022, en ligne