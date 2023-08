Les travailleurs votent massivement pour autoriser l’arrêt de travail

« Les Trois Grands sont notre cible de grève. Et qu’il y ait ou non une grève, cela dépend de Ford, General Motors et Stellantis, car ils connaissent nos priorités. Nous avons été clairs », a déclaré Fain.

Le « vote d’autorisation de grève » fait partie des statuts du syndicat et est considéré comme une étape procédurale dans les négociations. Les résultats du vote sont historiquement élevés en faveur de l’autorisation. Le vote ne signifie pas qu’il y aura ou non une grève.

Ces priorités sont bien plus riches que lors des précédentes négociations contractuelles entre les deux parties. Les revendications du syndicat comprennent une augmentation des salaires de 46 %, le rétablissement des retraites traditionnelles, des augmentations du coût de la vie, une réduction de la semaine de travail de 40 à 32 heures et une augmentation des prestations de retraite.

L’UAW a déclaré que 98 % des travailleurs horaires et 99 % des salariés de Ford avaient voté en faveur de l’autorisation de grève. GM a été adoptée à 96 %, tandis que l’action a été approuvée à 95 % chez Stellantis. Le taux de participation électorale et le nombre de votes restant à compter n’étaient pas immédiatement disponibles.

Les grèves pourraient prendre diverses formes, y compris une grève nationale, au cours de laquelle tous les travailleurs sous contrat cessent de travailler, ou des arrêts de travail ciblés dans certaines usines sur des questions de contrat local. Une grève contre les trois constructeurs automobiles, comme Fain l’a évoqué, serait la plus impactante mais aussi la plus risquée et la plus coûteuse pour le syndicat.

L’UAW dispose de plus de 825 millions de dollars dans son fonds de grève, qu’il utilise pour payer les membres éligibles en grève. L’indemnité de grève est de 500 $ par semaine pour chaque membre, contre 275 $ par semaine l’année dernière.

En supposant qu’environ 150 000 membres de l’UAW soient couverts par les contrats, les indemnités de grève coûteraient au syndicat environ 75 millions de dollars par semaine. Un fonds de 825 millions de dollars couvrirait donc environ 11 semaines. Une mise en garde : cela n’inclut pas les coûts de santé que le syndicat couvrirait, tels que les plans temporaires COBRA, qui draineraient probablement le fonds beaucoup plus rapidement.

Des grèves nationales ou ciblées contre l’un des constructeurs automobiles pourraient être préjudiciables aux affaires. Une grève de 40 jours contre GM lors du dernier cycle de négociations en 2019 a entraîné une perte de production de 300 000 véhicules, avait alors déclaré l’entreprise. Cela a également coûté au constructeur automobile 3,6 milliards de dollars de bénéfices, a déclaré GM.