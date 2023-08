Les travailleurs veulent massivement une semaine de travail de 4 jours – à une condition

Des expériences mondiales visant à tester une semaine de travail de quatre jours ont convaincu les travailleurs et leurs patrons de l’idée.

Aux États-Unis, une écrasante majorité, 87 %, des travailleurs déclarent qu’ils seraient intéressés par une semaine de travail de quatre jours, et 82 % pensent que l’adoption généralisée aux États-Unis serait un succès, selon une enquête menée en mai auprès de 1 047 personnes. de la consultation du matin.

Mais le soutien à une semaine de travail condensée devient plus ténu si le travail à distance n’est pas envisagé : 75 % des travailleurs déclarent qu’ils seraient intéressés par une semaine plus courte si le travail à distance était autorisé « tout ou presque tout le temps », mais seulement 51 % des travailleurs soutiennent une semaine plus courte si elle est associée à « pas de travail à distance du tout ».

Il convient de noter que l’enquête Morning Consult a défini une semaine de travail de quatre jours comme le fait de travailler quatre jours par semaine pendant plus de 10 heures par jour.

Il existe des différences générationnelles surprenantes en jeu : 93 % des milléniaux et 88 % des membres de la génération X sont en tête en s’intéressant à une semaine de travail plus courte. Ces travailleurs peuvent être au point de leur carrière où ils ont de meilleures compétences en gestion du temps, ainsi que des responsabilités personnelles qu’ils préféreraient assumer le cinquième jour de la semaine.

Morning Consult est séparé Rapport sur l’état des travailleurs constate qu’environ 4 milléniaux sur 5 disent qu’ils sont toujours, souvent ou parfois trop fatigués après le travail pour profiter des choses dans leur vie personnelle.

Les membres de la génération Z, souvent stéréotypés comme voulant bouleverser les normes du lieu de travail, sont moins intéressés par les avantages (83 %). Les jeunes professionnels peuvent se sentir obligés de faire leurs preuves sur le lieu de travail, ou ils peuvent craindre de prendre du retard en faisant la même quantité de travail en moins de temps. Les baby-boomers, quant à eux, montrent le moins d’intérêt (72 %) pour une semaine plus courte.

« Pourtant, aucun groupe démographique n’a signalé des niveaux d’intérêt et de confiance inférieurs à 70 %, ce qui indique à nouveau la popularité généralisée de la pratique », écrit Ellyn Briggs, analyste de marque chez Morning Consult, dans le rapport.

Pendant ce temps, plus de la moitié des travailleurs souhaitent toujours travailler à distance dans une certaine mesure, que ce soit à temps plein ou dans un arrangement hybride, selon les données de Morning Consult de janvier. Les travailleurs disent qu’ils veulent surtout que l’avantage améliore leurs déplacements, leur équilibre travail-vie personnelle et évite l’inconfort de travailler dans un bureau.

Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.

Vérifier: Un membre du Congrès veut faire de la semaine de travail de 32 heures une loi américaine pour « augmenter le bonheur de l’humanité »