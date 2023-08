Les travailleurs utilisant des applications pourraient gagner un salaire minimum plus élevé en Colombie-Britannique, mais seulement parfois

Les travailleurs basés sur des applications pourraient recevoir un salaire minimum plus élevé que les travailleurs d’autres secteurs, mais uniquement pour le temps pendant lequel ils livrent de la nourriture ou transportent des passagers, selon un document de travail du ministère provincial du Travail.

Alternativement, les travailleurs basés sur des applications pourraient finir par être payés comme des chauffeurs de taxi avec des sociétés de plateforme comme Uber payant la différence si leurs travailleurs n’obtiennent pas suffisamment d’affectations pour gagner le salaire minimum.

Ces deux approches apparaissent dans le document de travail intitulé Proposing Employment Standards and Other Protections for App-Based Ride-Hail and Food-Delivery Workers in British Columbia. Le document fait partie de l’engagement du ministère sur les normes d’emploi pour les travailleurs des services de transport et de livraison de nourriture basés sur des applications. Le ministère a demandé aux parties de soumettre leurs commentaires d’ici le 30 septembre.

Le document décrit les priorités entendues au cours de la première phase d’engagement et offre un « contexte politique » pour l’examen des normes appropriées et d’autres protections. Organisé autour d’un ensemble de questions de discussion, le document demande des commentaires sur quatre grands domaines : les normes de rémunération équitables ; la transparence des paiements et des destinations ; suspensions, désactivations et résiliations de compte ; et l’assurance contre les accidents du travail et la santé et la sécurité au travail.

Au cœur de la question de la rémunération se trouve la différence entre le temps engagé – la période pendant laquelle les travailleurs acceptent des missions à leur fin – et le temps non engagé – la période pendant laquelle les travailleurs sont restés connectés mais sans livrer de nourriture ni transporter de passagers.

La première approche envisagée consisterait à appliquer un salaire horaire minimum pour le temps engagé uniquement, en le fixant à un niveau supérieur au minimum horaire général pour tenir compte du temps non engagé non rémunéré. Le rapport indique la Californie, où les chauffeurs basés sur des applications gagnent 120% du salaire minimum local pour le temps engagé, et la ville de New York, qui utilise un multiple du salaire minimum pour le temps engagé en fonction du temps moyen que les travailleurs passent sans être engagé.

L’autre approche appliquerait le salaire horaire minimum général au temps engagé et au temps passé en ligne à chercher des missions.

« À l’instar de la norme de salaire minimum pour les chauffeurs de taxi de la Colombie-Britannique, les heures pourraient être calculées en moyenne sur le mois », indique-t-il. Il ajoute que les compagnies de taxi doivent s’assurer que le salaire mensuel total des chauffeurs s’ajoute au même ou plus au salaire que les chauffeurs auraient reçu en vertu du salaire minimum provincial pour chaque heure travaillée par mois.

« Si le chauffeur a gagné moins que l’équivalent du salaire minimum horaire de la Colombie-Britannique, la compagnie de taxi doit payer la différence au chauffeur », lit-on.

D’autres questions abordées dans le document de travail comprennent les pourboires, la protection contre le licenciement et l’indemnisation des accidents du travail et les normes de sécurité connexes.

Le rapport note que de nombreuses sociétés de plateformes ne fournissent pas de couverture d’indemnisation des accidents du travail.

Le rapport note que les entrepreneurs indépendants peuvent bénéficier d’une couverture d’indemnisation des accidents du travail en achetant une protection facultative personnelle auprès de WorkSafeBC, mais peu de travailleurs du service de dépannage et de livraison de nourriture ont opté pour ce type de couverture.

Les entreprises basées sur des applications traitent leurs employés comme des entrepreneurs indépendants et l’industrie a été critiquée par d’anciens travailleurs et syndicats pour des pratiques d’exploitation ainsi que des salaires et des mesures de protection médiocres.

Le ministre du Travail, Harry Bains, a déclaré ce printemps que son gouvernement se penchait sur la question plus large des travailleurs des industries basées sur les applications après la publication du rapport d’engagement initial, mais ne s’était pas engagé publiquement à légiférer à l’automne.

« Nous cherchons des moyens – comment protéger ces travailleurs, leur santé et leur sécurité, et deuxièmement, s’ils sont blessés et tombent malades sur les lieux de travail, quel type de protection (et) de soutien est à leur disposition », a déclaré Bains.

Il a dit que plus d’informations seront communiquées à l’avenir. Il a également signalé que le gouvernement n’hésiterait pas à s’attaquer à des entreprises comme Uber.

« Peu importe qui est l’employeur, nous mettons toujours l’accent sur les travailleurs. »

Sussanne Skidmore, présidente de la Fédération du travail de la Colombie-Britannique, a déclaré dans un communiqué à Black Press Media que son organisation se félicitait que le gouvernement envisage de protéger les travailleurs basés sur des applications.

« Nous allons répondre de manière réfléchie (au document de discussion), sur la base de ce que ces travailleurs nous ont dit au cours de nombreuses conversations », a-t-elle déclaré. « Et à chaque étape, nous continuerons à faire pression pour mettre la protection des travailleurs au premier plan. »

@wolfgangdepner

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Gouvernement de la C.-B. Travail