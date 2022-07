Les Travailleurs unis de l’automobile cherchent à se débarrasser d’un héritage de corruption

Mais sa fortune a décliné alors que les constructeurs automobiles de Detroit réduisaient régulièrement leurs activités aux États-Unis et luttaient pour être compétitifs alors que Toyota, Honda, Nissan et d’autres constructeurs automobiles étrangers construisaient des usines non syndiquées dans le Sud. Les dépôts de bilan de GM et Chrysler en 2009 ont contraint le syndicat à des concessions autrefois impensables, notamment la structure salariale à deux niveaux.

Au cours des 10 dernières années, les constructeurs automobiles ont rebondi, souvent avec des revenus records, et les travailleurs syndiqués en ont profité. L’année dernière, GM a versé une prime de participation aux bénéfices de 10 250 $ à chacun de ses employés de l’UAW. Mais sur d’autres fronts, le syndicat bat encore en retraite. Une grève de 40 jours en 2019 n’a pas pu empêcher GM de fermer une usine à Lordstown, Ohio, et les travailleurs n’ont pas subi d’ajustements du coût de la vie à leurs salaires depuis 2009.

L’enquête sur la corruption a été lancée vers 2014 par le procureur américain à Detroit et a finalement trouvé des stratagèmes qui ont détourné plus de 1,5 million de dollars des cotisations des membres et 3,5 millions de dollars des centres de formation. Les hauts responsables syndicaux ont utilisé l’argent pour acheter des cigares, des vins, des alcools, des clubs de golf, des vêtements et des voyages de luxe coûteux.

Plus d’une douzaine de responsables de l’UAW ont plaidé coupables. Dans le cadre d’un décret de consentement pour régler l’enquête, le tribunal de district américain de Detroit a nommé M. Barofsky pour surveiller les efforts de l’UAW pour devenir plus démocratique et transparent.