Les travailleurs ukrainiens réparant un réseau électrique attaqué par un missile font face à un danger quotidien

Au-dessus du grincement d’une tronçonneuse élaguant des arbres, Oleh Braharnyk se souvient comment son équipage est entré en action à Kiev une semaine plus tôt pour réparer les lignes électriques abattues par les missiles russes et maintenir l’électricité.

Braharnyk, contremaître d’une compagnie d’électricité, connaît les enjeux : comme beaucoup d’autres en Ukraine, sa famille a dû faire face à des coupures de courant quotidiennes causées par les frappes aériennes russes.

“Nous aussi, nous restons assis dans le noir”, a déclaré Braharnyk, dont la maison n’est alimentée en électricité qu’environ la moitié de la journée.

Ces derniers mois, la Russie a fait pleuvoir des missiles sur l’Ukraine pour tenter de détruire les équipements du réseau électrique et les installations qui maintiennent les lumières allumées, les radiateurs au chaud et les ordinateurs en marche.

Cela fait partie de la stratégie de Moscou pour paralyser l’infrastructure du pays et geler l’Ukraine dans la soumission cet hiver.

L’équipage de Braharnyk est l’un des nombreux membres de la compagnie d’énergie DTEK qui se déplacent rapidement à Kiev – parfois sous des tirs d’artillerie et de roquettes – pour faire tourner la ville. Des collègues de toute l’Ukraine font de même.

Un nouveau front de guerre

Depuis le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les dirigeants ont averti que les systèmes de gaz, les conduites d’eau et les centrales électriques étaient devenus un nouveau front dans la guerre.

Environ la moitié du réseau d’approvisionnement en énergie de l’Ukraine est toujours endommagée à la suite des attaques généralisées du 23 novembre, lorsque DTEK a déclaré que “le système électrique est tombé en panne”.

Les membres de l’équipe d’électricité ont enfilé des gilets pare-balles et des casques avant de commencer leurs travaux de réparation sur une ligne électrique à haute tension endommagée à Kherson, en Ukraine, au début du mois. (Chris McGrath/Getty Images)

Au cours de ce barrage, six des centrales thermiques de l’entreprise ont été fermées et jusqu’à 70 % des habitants de la capitale ukrainienne ont perdu l’électricité.

Les centrales ont été remises en service dans les 24 heures, bien que les coupures de courant touchent environ 30 % des habitants de Kiev pendant la journée, et chutent jusqu’à 20 % la nuit, a déclaré un porte-parole du DTEK.

DTEK affirme que les forces russes ont attaqué ses installations 17 fois depuis début octobre, dont deux fois le seul lundi.

Morts sur les champs de bataille, au travail

L’entreprise a signalé la mort de plus de 106 employés depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, la grande majorité d’entre eux étant des militaires. Quatorze ont été tués alors qu’ils n’étaient pas en service ou au travail.

Trois travailleurs ukrainiens de l’énergie ont été tués et 24 blessés la semaine dernière, a déclaré DTEK.

Oleh Braharnyk, contremaître de la compagnie d’électricité DTEK, raconte qu’au début de la guerre, les forces russes lançaient leurs attaques sur Kiev de plus près. (Andrew Kravchenko/Associated Press)

L’équipage de Braharnyk n’avait guère plus à s’inquiéter que des températures glaciales et des tas de neige alors qu’ils coupaient des branches jeudi près des lignes électriques aériennes qui alimentent les maisons et les entreprises sur une grande partie de la rive gauche du Dnipro.

Cela ne diminue pas leur état d’alerte constant. Lorsque les missiles ont commencé à tomber en milieu d’après-midi le 23 novembre, l’équipage s’est précipité vers un site d’urgence non spécifié, a évalué les dégâts et a rapidement déterminé les réparations à effectuer. Une deuxième “brigade” a alors été appelée pour effectuer les travaux de réparation proprement dits.

Les équipes ne peuvent pas se précipiter. En théorie, mais pas toujours dans la pratique, les experts en déminage doivent arriver les premiers et donner le feu vert.

Les équipes de nettoyage, au besoin, éliminent les débris et les fragments des lignes abattues et de la destruction par explosion afin que les camions et l’équipement lourd puissent passer pour effectuer les réparations.

Les frappes ciblées sur les infrastructures ne sont pas aussi périlleuses que les attaques menées dans la phase d’ouverture de la guerre, lorsque les forces russes ont avancé vers la périphérie de Kiev et les quartiers voisins avant d’être repoussées. A cette époque, les travaux de réparation se faisaient sous le feu.

“Ces jours-ci, c’est mieux parce que les roquettes sont tirées de plus loin”, a déclaré Braharnyk.

Les lignes électriques, qui ont été endommagées lors d’une attaque au missile russe contre une sous-station à haute tension dans le centre de l’Ukraine, sont présentées le 10 novembre. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Les risques restent réels

À la lumière de la nouvelle stratégie russe, “lorsque nous apprenons qu’il y a une frappe imminente de la Russie, nous savons déjà qu’ils vont viser les alimentations ou les lignes électriques”, a déclaré Braharnyk.

Les équipages de DTEK restent désormais proches de leur base opérationnelle, prêts à se déployer à tout moment. Les risques restent réels.

“Même maintenant, nous ne sommes pas vraiment confiants car personne ne sait s’ils feront un double coup lorsque nous nous déploierons pour réparer un site qu’ils viennent de frapper”, a-t-il déclaré.

La pression psychologique est lourde.

“Le plus difficile est… d’entendre les explosions et les frappes, et nous ne savons pas ce que c’est exactement. Il pourrait s’agir de missiles entrants ou d’équipes SWAT déminant des champs afin que d’autres brigades puissent passer”, a déclaré Braharnyk.

Pour les équipes de la compagnie d’électricité, il s’agit de faire le travail, “peu importe ce qui se passe autour de nous”, a-t-il déclaré.