Les travailleurs ukrainiens du nucléaire racontent les abus et les menaces des Russes

ZAPORIZHZHIA, Ukraine (AP) – Seul dans son appartement de la ville d’Enerhodar, occupée par la Russie, dans le sud-est de l’Ukraine, le gardien de sécurité de la centrale nucléaire Serhiy Shvets a regardé par la fenêtre de sa cuisine fin mai et a vu des hommes armés s’approcher dans la rue en contrebas. Quand son buzzer a sonné, il était sûr qu’il était sur le point de mourir.

Shvets, un ancien soldat de l’armée ukrainienne fidèle à Kyiv, savait que les hommes armés le tueraient ou l’enlèveraient et le tortureraient. Il a brièvement pensé à enregistrer un adieu à sa famille, qui s’était enfuie à l’étranger, mais a plutôt allumé une cigarette et a saisi son arme.

Six soldats russes ont défoncé sa porte et ouvert le feu, qu’il a rendu. Blessé à la main, à la cuisse, à l’oreille et au ventre, Shvets a commencé à perdre connaissance. Avant de le faire, il a entendu le commandant du groupe dire à ses hommes de cesser le feu et d’appeler une ambulance.

Shvets, qui a survécu à la fusillade, fait partie des travailleurs de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia racontant leurs craintes d’être enlevés et torturés ou tués par les forces russes occupant l’installation et la ville d’Enerhodar. Les responsables ukrainiens affirment que les Russes ont cherché à intimider le personnel pour qu’il maintienne l’usine en marche, par des passages à tabac et d’autres abus. mais aussi pour punir ceux qui expriment leur soutien à Kyiv.

UNE BELLE VIE AVANT LA GUERRE

La vie était belle pour les employés de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avant l’invasion russe du 24 février. Ils avaient la garantie d’une vie financièrement sûre et stable pour leurs familles.

Et même si l’Ukraine porte toujours les cicatrices psychologiques du pire accident atomique au monde à Tchernobyl en 1986, la centrale de Zaporizhzhia – la plus grande installation nucléaire d’Europe avec ses six réacteurs – a fourni des emplois à environ 11 000 personnes, faisant d’Enerhodar et de sa population d’avant-guerre de 53 000 l’un des les villes les plus riches de la région.

Mais après que la Russie a occupé la ville au début de la guerre, cette vie autrefois confortable s’est transformée en cauchemar.

Les envahisseurs ont envahi le ZNPP, à environ 6 kilomètres (près de 4 miles) d’Enerhodar, mais ont gardé le personnel ukrainien en place pour le faire fonctionner. Les deux parties ont accusé l’autre d’avoir bombardé l’usine qui a endommagé les lignes électriques la reliant au réseau, déclenchant l’alarme internationale pour sa sécurité. Les responsables ukrainiens ont déclaré que les Russes utilisaient l’usine comme bouclier pour tirer des obus sur les villes voisines.

Des rapports d’intimidation du personnel et d’enlèvements ont commencé à se répandre au cours de l’été. Rafael Mariano Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le chien de garde atomique de l’ONU, a déclaré à l’Associated Press des informations faisant état de violences entre les Russes et le personnel ukrainien.

Environ 4 000 travailleurs du ZNPP ont fui. Ceux qui sont restés ont cité des menaces d’enlèvement et de torture – soulignées par l’enlèvement vendredi du directeur de l’usine Ihor Murashov, qui a été arrêté et les yeux bandés par les forces russes alors qu’il rentrait chez lui après le travail.

Il a été libéré lundi après avoir été contraint de faire de fausses déclarations devant la caméra, selon Petro Kotin, directeur d’Energoatom, la société nucléaire d’État ukrainienne. Kotin a déclaré à AP Murashov qu’il avait été libéré à la limite du territoire sous contrôle russe et qu’il avait marché environ 15 kilomètres (9 miles) jusqu’aux zones tenues par les Ukrainiens.

“Je dirais que c’était de la torture mentale”, a déclaré Kotin à propos de ce que Murashov a subi. “Il a dû dire que tous les bombardements de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ont été effectués par les forces ukrainiennes et qu’il est un espion ukrainien … en contact avec les forces spéciales ukrainiennes.”

Le maire exilé d’Enerhodar, Dmytro Orlov, qui s’est entretenu avec Murashov après sa libération, a déclaré que le responsable de l’usine lui avait dit qu’il avait passé deux jours « en isolement cellulaire dans le sous-sol, avec des menottes et un sac sur la tête. Son état peut difficilement être qualifié de normal.

Le président Volodymyr Zelenskyy a décrit l’enlèvement de Murashov comme “une autre manifestation de la terreur russe absolument découverte”.

« DES CHOSES TERRIBLES S’Y PASSENT »

Plus de 1 000 personnes, dont des ouvriers d’usine, ont été enlevées à Enohodar, même si certaines ont été libérées, a estimé Orlov, qui s’est enfui à Zaporizhzhia, la ville la plus proche sous contrôle ukrainien, après avoir refusé de coopérer avec les Russes. Kotin a estimé qu’il en restait 100 à 200 enlevés.

Orlov a déclaré que le premier enlèvement a eu lieu le 19 mars, lorsque les Russes ont saisi son adjoint, Ivan Samoidiuk, dont on ignore où se trouve. Les enlèvements se sont ensuite accélérés, a-t-il dit.

“La plupart du temps, ils ont pris des personnes ayant une position pro-ukrainienne, qui étaient activement impliquées dans le mouvement de résistance”, a-t-il déclaré.

Orlov a allégué qu’ils avaient été torturés à divers endroits à Enerhodar, y compris au poste de police de la ville, dans des sous-sols ailleurs et même dans le ZNPP lui-même.

“Des choses terribles se produisent là-bas”, a-t-il déclaré. « Les gens qui ont réussi à sortir disent qu’il y a eu des tortures avec des courants électriques, des coups, des viols, des coups de feu. … Certaines personnes n’ont pas survécu.

Des sites similaires ont été vus par des journalistes de l’AP dans des parties de la région de Kharkiv abandonnées par les troupes russes après une contre-offensive ukrainienne. Dans la ville d’Izium, une enquête de l’AP a découvert 10 sites de torture distincts.

Le travailleur de l’usine Andriy Honcharuk est décédé dans un hôpital le 3 juillet peu après que les Russes l’ont relâché, battu et inconscient, pour avoir refusé de suivre leurs ordres dans l’établissement, a déclaré Orlov.

Oleksii, un ouvrier qui a déclaré être responsable du contrôle des turbines et du compartiment du réacteur de la centrale, a fui Enerhodar en juin lorsqu’il a appris que les troupes russes le recherchaient. L’homme de 39 ans a demandé à ne pas être identifié par son nom complet par crainte de représailles.

“C’était psychologiquement difficile”, a déclaré Oleksii à l’AP à Kyiv. «Vous allez à la gare et voyez les occupants là-bas. Vous arrivez sur votre lieu de travail déjà déprimé.

De nombreux employés de l’usine “ont visité les sous-sols” et y ont été torturés, a-t-il dit.

« Des tombes sont apparues dans la forêt qui entoure la ville. Autrement dit, tout le monde comprend que quelque chose d’horrible se passe », a-t-il déclaré. «Ils enlèvent des gens pour leur position pro-ukrainienne, ou s’ils trouvent des groupes Telegram sur leur téléphone. Cela leur suffit pour emmener une personne.

Un autre employé qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité a déclaré qu’il n’avait pas peur de travailler à l’usine au milieu des bombardements, mais a décidé de fuir en septembre après l’arrestation de collègues. Il a dit que des Russes se sont rendus deux fois chez lui pendant son absence et que la possibilité d’être torturé était trop grande pour lui.

Le dernier réacteur de la centrale a été fermé en septembre pour se prémunir contre une catastrophe due à des bombardements constants qui ont coupé les alimentations électriques externes fiables nécessaires au refroidissement et à d’autres systèmes de sécurité. Kotin a déclaré que la société pourrait redémarrer deux des réacteurs en quelques jours pour protéger les installations de sécurité à l’approche de l’hiver et de la baisse des températures.

Mais la centrale électrique se trouve dans l’une des quatre régions que la Russie a décidé d’annexer, ce qui rend son avenir incertain.

Kotin a renouvelé mardi son appel à une « zone démilitarisée » autour de la centrale, où sont basés deux experts de l’AIEA.

‘LIBERTÉ OU MORT’

Pour Serhiy Shvets, dont l’appartement a été perquisitionné le 23 mai, ce n’était qu’une question de temps avant que les Russes ne viennent le chercher pendant l’occupation d’Enerhodar, a-t-il dit. Il s’était engagé à servir dans les forces de défense territoriale ukrainiennes peu après l’invasion et avait envoyé sa femme et d’autres proches à l’étranger pour des raisons de sécurité.

Il a dit que les forces russes qui lui avaient tiré dessus avaient appelé l’ambulance “pour que je puisse mourir à l’hôpital”.

Les médecins lui ont d’abord donné 5% de chances de survie après avoir perdu près des deux tiers de son sang. Mais après plusieurs opérations, il s’est rétabli suffisamment pour quitter Enerhodar en juillet et vit à Zaporizhzhia.

Shvets, dont la main droite est dans une attelle métallique, a silencieusement expiré de douleur en la déplaçant et a dit que la seule chose qu’il regrette maintenant est qu’il est trop handicapé pour se battre.

“Je suis un descendant des cosaques de Zaporozhian”, a-t-il dit, se référant à ses ancêtres qui ont vécu sur le territoire de l’Ukraine du XVe au XVIIIe siècle et l’ont défendu contre les envahisseurs. “Il n’y avait pas de reddition pour eux – juste la liberté ou la mort.”

Il a ajouté: “Pourquoi voudrais-je une telle vie si je n’ai pas ma liberté?”

Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie, a contribué.

Hanna Arhirova, Associated Press