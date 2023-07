Les travailleurs transpirent sous la canicule italienne torride – mais ils n’ont guère le choix | Nouvelles du monde

Au vignoble Mancini dans les collines à l’extérieur d’Olbia sur l’île italienne de Sardaigne, Alessandro Mancini nous montre les vignes.

Ce n’est pas beau à voir.

« Je pense que je vais perdre peut-être un millier de plantes », dit-il, ajoutant que la chaleur extrême rend très difficile la replantation avec de nouveaux plants.

Il nous a dit que la Sardaigne est habituée aux étés très chauds, mais ce qui a changé, c’est la durée des canicules.

C’est ce qui rend son travail beaucoup plus difficile : le manque de relief des vignes sur de longues périodes les stresse au point qu’elles commencent à mourir.

« Nous essayons », a-t-il dit, « mais c’est très difficile ».

L’autorité de protection civile de la Sardaigne a publié le dernier bulletin de chaleur « d’alerte rouge », indiquant qu’ils s’attendent à « des températures extrêmement élevées, avec une température maximale moyenne de 44 ° C (111,2 ° F) et une température minimale de 30 ° C (86 ° F) d’aujourd’hui jusqu’à (au moins) Samedi ».

Village de Posada en Sardaigne





L’autre impact de la chaleur, qui pourrait atteindre 46C (114,8F) ou 47C (116,6F) en Sardaigne aujourd’hui, est à quel point il devient difficile de travailler à l’extérieur.

Alors que nous traversions les vignes, trois ouvriers, en sueur, s’affairaient à tailler et à ranger, se précipitant pour terminer à 10h30 avant que la chaleur de la journée n’arrive.

« On commence à 6h du matin » précise Patrizia Laconi, « sinon c’est très difficile ».

Son collègue Roberto Puliga a hoché la tête en accord, il a dit que tout était une question d’adaptation, ajoutant « il faut s’y habituer » pour faire le travail.

Manuela Casu a déclaré que le revenu est important et qu’il n’y a donc pas beaucoup de choix, malgré les conditions.

« Nous devons travailler, c’est notre travail », a-t-elle déclaré.

Pharmacie à Nuoro lit 47C





Plus au sud, dans les collines de la côte nord-est, se trouve le magnifique village de Posada.

Mais les rues étaient presque désertes alors que le soleil tapait.

C’est difficile pour ceux qui gagnent leur argent pendant la haute saison estivale.

La propriétaire du magasin, Andreana Deledda, a déclaré: « Normalement, il y a beaucoup de monde et de touristes, mais par cette chaleur, il n’y a personne, les gens préfèrent simplement rester à la plage … maintenant, les températures augmentent constamment. »

Plus loin à l’intérieur de l’île, se trouve la ville de Nuoro, où le panneau à l’extérieur de la pharmacie locale indiquait 47C (116,6F).

Docteur Marco Falchi





Sortir de la voiture, c’était comme entrer dans un four, avec un vent chaud et une chaleur rayonnante du soleil et du sol.

Le Dr Marco Falchi, qui travaille aux soins intensifs de l’hôpital local, nous a dit que pendant les vagues de chaleur prolongées, l’hôpital est de plus en plus occupé avec un mélange de personnes vulnérables comme les personnes âgées et les très jeunes qui peuvent avoir du mal à se rafraîchir dans la chaleur, mais aussi les touristes qui ont passé trop de temps au soleil.

« La chaleur peut être très dangereuse » si vous ne la prenez pas au sérieux, a-t-il déclaré.