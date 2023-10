Les travailleurs syndiqués de Kaiser Permanente s’apprêtent à faire grève aux prestataires de soins de santé

Plus de 75 000 travailleurs du plus grand secteur privé à but non lucratif soins de santé aux États-Unis s’apprêtent à faire grève mercredi après l’échec des négociations du week-end.

Le contrat des travailleurs avec Kaiser Permanente a expiré samedi et des désaccords couvent encore sur les niveaux d’effectifs, sur lesquels les syndicats ont placé l’essentiel de leurs revendications, ainsi que sur de meilleurs salaires et avantages sociaux.

La Coalition des syndicats permanents de Kaiser a accusé lundi Kaiser de négocier de mauvaise foi et d’avoir recours à des pratiques de travail déloyales.

Les travailleurs feront grève mercredi matin si les dirigeants de Kaiser ne prennent pas « des mesures spectaculaires maintenant pour résoudre la crise du manque de personnel de Kaiser en investissant dans sa main-d’œuvre », a déclaré la coalition dans un communiqué à CNBC.

La frappe ciblera des centaines d’installations Kaiser en Californie, au Colorado, en Oregon, à Washington, en Virginie et à Washington, DC, selon la coalition.

Kaiser Permanente dessert près de 13 millions de patients. L’organisation à but non lucratif gère 39 hôpitaux et plus de 600 cabinets médicaux dans huit États et Washington DC.