Les travailleurs sud-africains défilent dans la capitale contre l’inflation

JOHANNESBURG – Les travailleurs sud-africains ont manifesté mercredi contre la hausse du coût de la vie dans le pays, notamment les prix record du carburant et l’augmentation des coûts des aliments de base.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également touché l’économie sud-africaine, le prix du gaz atteignant des niveaux record malgré la suspension par le gouvernement d’une augmentation de la taxe sur le carburant plus tôt cette année.

Eskom a demandé une augmentation des prix de l’électricité malgré son incapacité à fournir une alimentation électrique ininterrompue à l’industrie et aux ménages.

“L’économie a baissé, surtout pour nous, les pauvres enseignants… J’ai du mal à payer mes dettes à cause du taux d’intérêt… L’essence (gaz) augmente, les prix des denrées alimentaires augmentent, même nos primes d’aide médicale sont augmente », a déclaré Tumane. “C’est un problème parce qu’en tant qu’enseignant, je ne peux plus me permettre de vivre la vie que je mérite de vivre.”