Les travailleurs soutiennent massivement la transparence salariale

Cependant, “les exigences réglementaires ne sont qu’un facteur dans l’augmentation attendue des divulgations et de la communication sur les salaires”, a ajouté Madden.

“Les demandeurs d’emploi et les employés actuels veulent savoir et comprendre qu’ils sont traités équitablement et qu’ils ont des chances égales de s’épanouir et de grandir au sein de l’organisation”, a déclaré Madden.

Avec ou sans exigences légales, les travailleurs soutiennent massivement la transparence des salaires – en fait, 98 % ont déclaré que les employeurs devraient divulguer les échelles de salaire dans les offres d’emploi, selon de nouvelles données de Monster.

La plupart ont également déclaré que les lois sur la divulgation des salaires auraient un impact positif sur l’avenir du travail. L’idée est que la transparence salariale entraînera l’équité salariale, ou essentiellement un salaire égal pour un travail de valeur égale ou comparable, quel que soit le sexe, la race ou toute autre catégorie démographique du travailleur.

Plus de la moitié, soit 53%, refuseraient même de postuler pour un emploi qui ne divulgue pas l’échelle salariale, même dans les États où la transparence des salaires n’est pas une loi, a déclaré Monster. Une enquête distincte par site de recherche d’emploi Adzuna ont constaté que 33% des demandeurs d’emploi ont déclaré qu’ils n’iraient pas à un entretien d’embauche sans connaître au préalable le salaire que l’employeur est prêt à offrir.

Ce type de marge pourrait entraîner de nouveaux changements, selon Vicki Salemi, experte en carrière chez Monster.

“Les employeurs peuvent se rendre compte que cette transparence est importante pour les demandeurs d’emploi et commencer à l’inclure de toute façon sans mandat”, a-t-elle déclaré.