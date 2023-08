Les travailleurs sont les plus susceptibles de dire qu’une semaine de travail de 4 jours améliorerait la productivité

Une majorité, 81%, des travailleurs disent qu’ils seraient plus productifs s’ils avaient la possibilité de travailler une semaine de travail de quatre jours, et cela pourrait être un coup de pouce encore plus important pour ceux qui sont confrontés à des taux élevés d’épuisement professionnel, selon nouvelle recherche.

Le sondage a été réalisé sur Fishbowl par Glassdoor et prend en compte plus de 12 000 réponses de professionnels américains.

Les travailleurs dans les domaines où les taux d’épuisement professionnel sont notoirement élevés étaient les plus susceptibles de dire qu’ils en feraient plus s’ils pouvaient passer à un horaire de quatre jours : les travailleurs de la santé, les enseignants et les professionnels de la vente au détail et de l’hôtellerie.

« Il y a un corps étendu de recherche confirmant une lien étroit entre l’épuisement professionnel et la baisse de la productivité du travail », a déclaré Aaron Terrazas, économiste en chef chez Glassdoor, à CNBC Make It.

Le cycle burnout-productivité est « vicieux », ajoute-t-il. Sans contrôle, les travailleurs épuisés sont plus susceptibles de chercher du travail ailleurs, et « quand ils démissionnent, cela laisse plus de travail à leurs coéquipiers restants qui risquent alors de s’épuiser davantage ».

Les participants aux expériences mondiales sur la semaine de travail de quatre jours affirment que le nouvel arrangement a entraîné une réduction de l’épuisement professionnel, ainsi que des avantages pour leur santé, leurs finances et leurs relations. Une majorité de patrons ont bien évalué leur expérience globale, affirmant que les performances et la productivité de l’entreprise sont restées élevées, que les revenus ont augmenté et que le chiffre d’affaires a chuté.

Jusqu’à présent, de nombreuses conversations sur la viabilité d’une semaine de quatre jours ont tendance à se concentrer sur les employés de bureau, bien que les données de Glassdoor montrent comment la flexibilité des horaires – et en particulier la réduction des jours de travail – pourrait profiter aux travailleurs de première ligne.

« Nous devons également garder à l’esprit que, en particulier pour les soins de santé, nous ne devons pas confondre une journée de travail avec un horaire de huit heures de 9 à 5 », a déclaré Terrazas. « De nombreux travailleurs de la santé sont habitués à travailler de plus longues heures continues à partir de leur formation médicale. »

Pendant ce temps, ceux qui occupent des postes juridiques, comptables et financiers disent qu’une semaine raccourcie n’augmenterait pas leur productivité.

Selon le sexe, les femmes (88 %) étaient plus susceptibles que les hommes (75 %) de dire qu’elles feraient plus avec une semaine de travail plus courte.

« Pour de nombreuses femmes, l’attente de jongler avec les responsabilités familiales et de garde d’enfants parallèlement à leur carrière les oblige à se concentrer rigoureusement sur l’optimisation de chaque instant de leur journée », déclare Terrazas. « Je soupçonne que nous assistons à un phénomène similaire ici : les contraintes de temps forcent souvent une hiérarchisation impitoyable de ce qui compte le plus. »

