DEPUIS l’été 2022, les cheminots se sont mis en grève pour contester les salaires, les licenciements et les conditions de travail.

En conséquence, beaucoup se demandent combien gagnent les cheminots et s’ils sont toujours payés pendant la grève.

Les cheminots continuent de faire grève pour des conflits salariaux Crédit : PA

Les travailleurs sont-ils payés lorsqu’ils sont en grève ?

Il est peu probable que les employeurs rémunèrent le personnel participant à une action revendicative car ce n’est pas une obligation légale, indique le site Web du gouvernement.

De nombreux syndicats au Royaume-Uni ont des fonds de difficultés pour aider les travailleurs pendant les grèves.

Cependant, dans certains cas, une grève peut amener les employeurs à effectuer des retenues sur le salaire de leurs travailleurs.

Pour tous les jours où le salaire est déduit en raison de grèves, les employeurs peuvent également retenir les cotisations de retraite.

Tout le monde peut faire un don au Fonds national de règlement des différends du RMT, qui est ensuite utilisé pour soutenir les membres syndicaux en grève.

Combien gagnent les cheminots ?

Lors d’un débat au Parlement le mercredi 15 juin 2022, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que le salaire médian du secteur ferroviaire était de 44 000 £.

Il a affirmé que le chiffre “est nettement supérieur au salaire médian du pays”.

Selon l’ONS, le chiffre médian est de 43 747 £ dans cinq catégories de travailleurs. et les salaires médians des cheminots sont supérieurs au salaire médian de tous les employés au Royaume-Uni, qui était de 25 971 £ en 2021.

Mais RMT conteste les chiffres utilisés par le gouvernement car ils ne reflètent pas la vraie image car d’autres membres du personnel comme les nettoyeurs ne sont pas classés comme cheminots dans les statistiques officielles.

Des sources plus tôt cette année ont affirmé que les cheminots gagnaient en moyenne 60 000 £, soit une augmentation de 35% au cours des dix dernières années.

Les chiffres sont apparus dans un document d’examen des salaires par le Rail Delivery.

Combien gagnent les conducteurs de train ?

Le montant que gagnent les conducteurs de train dépend de l’entreprise pour laquelle ils travaillent et de leur expérience.

Le site Web de recrutement Reed a estimé que le salaire moyen des conducteurs de train était de 48 500 £ par an au Royaume-Uni.

Le salaire de départ est d’environ 30 000 £ et une fois que vous avez acquis plus d’expérience, vous pouvez vous voir gagner plus de 65 000 £.

Un conducteur de train à Londres peut se voir gagner 58 795 £ et les travailleurs expérimentés peuvent gagner plus de 69 000 £.

En Écosse, la plupart des conducteurs de train commencent avec 38 195 £ et une fois la période d’essai terminée, ils peuvent voir leur salaire passer à 48 360 £.

Les chauffeurs travaillent en moyenne de 35 à 40 heures par semaine, y compris les quarts de fin de semaine et de soir.

Les avantages comprennent des voyages gratuits ou à prix réduit.