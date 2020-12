Les travailleurs sociaux qui ont permis à Louise Smith, une jeune fille vulnérable de 16 ans de vivre avec son oncle, doivent faire l’objet d’une enquête après qu’il a été reconnu coupable de l’avoir brutalement assassinée et d’avoir mis le feu à son corps.

Louise avait des antécédents de problèmes de santé mentale, d’automutilation et de domicile familial instable, et avait été affectée à un travailleur social pour s’assurer qu’elle était bien soignée.

Cependant, les travailleurs sociaux ont permis à Louise de vivre avec sa tante Chazlynn Mays dans l’appartement d’une chambre à Havant, Hampshire, qu’elle partageait avec son mari, Shane, un chômeur qui passait neuf heures par jour à jouer à des jeux vidéo.

Le 8 mai, jour de la victoire, Louise a disparu et Shane a affirmé qu’il l’avait emmenée de chez eux à un skate park local, où il l’avait laissée.

Hier, Mays a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 25 ans pour le meurtre de Louise, qu’un juge de la Haute Cour a qualifié de «grotesque et cruel».

Et aujourd’hui, il a été révélé que le conseil du comté de Hampshire effectuait un examen de la protection des enfants sur les soins que Louise avait reçus avant sa mort et si des opportunités avaient été manquées pour la sauver.

Shane Mays (à droite, dans un cliché publié hier) a matraqué Louise Smith (à droite, sur une photo publiée par sa famille) à mort en la frappant à plusieurs reprises au visage jusqu’à ce qu’une partie de son crâne s’effondre.

Derek Benson, président du Hampshire Safeguarding Children Partnership, a déclaré: « Des examens de l’apprentissage sont effectués pour identifier tout apprentissage afin d’améliorer la protection des enfants, à la fois unique et multi-agences, et non pour imputer le blâme à un individu ou à une agence.

«Les partenariats locaux de sauvegarde ont pour pratique de respecter la confidentialité des enfants et des jeunes impliqués et de leurs familles et pour cette raison, les rapports et les publications associées sont anonymisés.

« Par conséquent, bien que je puisse confirmer qu’un examen est en cours, je ne peux pas fournir plus de détails, y compris fournir une indication de la date à laquelle le rapport d’examen sera publié. »

Après que Louise a emménagé dans la maison des Mays fin avril, l’adolescente a rapporté à son petit ami que Shane Mays avait commencé à « flirter » avec elle, la clouant et lui chatouillant les pieds.

Mays aurait averti Louise que si elle ne commençait pas à aider dans la maison, il commencerait à « devenir plus strict » avec elle, a déclaré au jury.

Lorsqu’il est entré dans la barre des témoins pour sa propre défense lors de son procès, Mays a admis avoir eu un « court fusible » et a déclaré qu’il avait éliminé son agression en « combattant » et en « frappant des objets ».

Mays a nié avoir jamais frappé Louise quand elle vivait avec lui, mais a dit aux jurés: «Ce n’est pas moi, c’est ma femme».

Les messages entre CJ Mays et ses amis montrés lors du procès suggéraient qu’elle insistait pour que son mari reçoive une thérapie cognitivo-comportementale pour faire face à ses problèmes de colère.

Mays, un chômeur de 30 ans, qui passait neuf heures par jour à jouer à sa console de jeux X-Box, (avec sa femme, Chazlynn Jayne Mays) a couvert ses traces en se joignant à une énorme recherche de l’adolescent.

Plus tôt dans le procès, M. Newton-Price QC avait décrit comment Mays s’était attaqué à l’adolescent légèrement bâti, (photo) qui espérait devenir infirmier vétérinaire.

Dans des SMS envoyés à une amie juste après minuit le 7 mai, la veille de sa mort, Louise avait déclaré: «Je ne peux plus vivre ici … longue histoire … ils sont tout simplement vils.

Les jurés avaient entendu dire que deux semaines avant sa disparition, Louise Smith s’était auto-infligée en se mordant jusqu’à ce que cela cause des ecchymoses.

Louise s’est enfuie de la maison des Mays le 7 mai mais est revenue plus tard, alors le couple l’avait emmenée dans les magasins et avait acheté une bouteille de rhum et de schnaps à la pêche.

Le lendemain matin, le dernier jour de sa vie, Louise avait envoyé un texto à des amis pour lui dire qu’elle était tellement ivre qu’elle s’était évanouie la nuit précédente – quelque chose qui, selon les procureurs, avait été planifié par Mays pour qu’il puisse l’agresser sexuellement.

Son corps a été retrouvé par les enquêteurs de la police le 21 mai au sommet de Havant Thicket et son téléphone, qui contenait une affaire reconnaissable de Disney’s Beauty and the Beast, a été retrouvé jeté à proximité.

L’ADN correspondant à Shane Mays a été trouvé sur des objets sur les lieux, tout comme l’ADN correspondant à CJ Mays – bien que le Crown Prosecution Service ait décidé qu’elle ne ferait l’objet d’aucune accusation criminelle.

Le couple était marié depuis cinq ans avant la mort de Louise et Shane, âgé de 30 ans, a déclaré que la dernière fois qu’il avait eu un emploi, c’était à l’âge de 24 ans.

Ruban jaune représentant un tronc d’arbre tombé et un drapeau orange marquant l’endroit dans les bois à Havant Thicket dans le Hampshire, où la police a retrouvé le corps de Louise

Mays a survécu avec 50 £ par quinzaine, qui lui ont été donnés par sa femme qui réclamait une allocation d’emploi et de soutien. CJ Mays avait de l’anxiété et n’aimait pas sortir, alors Shane faisait les courses pour elle. Elle contrôlait ses comptes sur les réseaux sociaux et il n’avait pas de téléphone.

En plus de faire du shopping et de rendre visite à sa mère, Mays a passé neuf heures par jour à jouer aux jeux vidéo xBox Call of Duty, Need for Speed ​​et Fortnite.

Mays avait consommé de la drogue au cours de sa vie, y compris de l’ecstasy, de la cocaïne, du cannabis et « d’autres effets nocifs légaux », mais a affirmé qu’il n’en avait consommé que deux fois pendant son mariage et s’était arrêté parce que sa femme l’avait désapprouvé.

Le jury a entendu que Mays n’avait aucune condamnation antérieure, mais on lui a dit qu’il avait reçu une réprimande pour agression en 2005 et une mise en garde pour vol à l’âge de 18 ans.

CJ Mays n’a pas été appelé comme témoin pendant le procès, mais son père, David Mays, est entré dans la barre des témoins pour nier avoir fourni du cannabis à son gendre le jour de la disparition de Louise.