Travailleurs de la technologie en Inde. Frédéric Soltan | Nouvelles de Corbis | Getty Images

La culture du travail de l’Inde est à un point d’inflexion. La pandémie de coronavirus secoue la main-d’œuvre du pays, déplaçant fortement l’attention vers les emplois dans l’économie de petits boulots – ou le travail à la demande à temps partiel accordé aux travailleurs contractuels. L’adoption mondiale du travail à distance ou du travail à domicile a réinitialisé les attentes, les choix d’emploi et les cultures de travail, selon des experts du secteur qui se sont entretenus avec CNBC. « Nous pensons qu’il y aura des changements structurels dans le cadre d’une main-d’œuvre hybride qui associe des employés en personne et virtuels », a déclaré Sandip Patel, directeur général d’IBM Inde et Asie du Sud, dans un e-mail. «C’est une lutte pour les compétences et les talents qui alimenteront les modèles d’entreprise et de talent … et les travailleurs de chantier occuperont certainement une place forte dans la main-d’œuvre future. Les changements de main-d’œuvre surviennent alors que l’Inde se bat contre une deuxième vague de pandémie de coronavirus. Les cas de Covid-19 dans la nation sud-asiatique ont atteint des records quotidiens au cours du mois dernier. L’Inde a enregistré 362 727 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures et 4 120 décès ont été signalés jeudi. L’Inde est le deuxième pays le plus touché au monde, derrière seulement les données du ministère américain de la Santé montrent qu’il y a officiellement plus de 23,7 millions de cas cumulés depuis le début de la pandémie. Le nombre de morts s’élève à 258 317 jusqu’à présent – un chiffre sur lequel les experts de la santé ont jeté le doute car ils disent que les vrais chiffres ne sont pas reflétés. La récente flambée des cas a poussé le système de soins de santé au bord du gouffre, car les hôpitaux sont à court de lits et d’oxygène, et les morgues et les crématoriums débordent.

De nombreuses organisations ne reviendront pas au même processus d’embauche de personnes ou même de travail avec des employés à temps plein, car disposer d’un pool de travailleurs à la demande est plus rentable pour les entreprises. Navkendar Singh directeur de recherche, IDC Inde

Bien que les cas de Covid continuent de faire des ravages en Inde, cela a également perturbé le lieu de travail du pays. La nation sud-asiatique a toujours été connue pour avoir un grand bassin de travailleurs informels, tels que des travailleurs contractuels sur les chantiers de construction – mais Covid-19 accélère encore plus cette tendance. « La pandémie accélère vraiment les conversations autour d’elle. De plus en plus d’entreprises sont désormais ouvertes aux personnes travaillant à distance qu’avant Covid », a déclaré Navkendar Singh, directeur de recherche au cabinet de conseil en technologies de l’information IDC Inde, lors d’un entretien téléphonique. « De nombreuses organisations ne reviendront pas au même processus d’embauche de personnes ou même de travail avec des employés à temps plein, car disposer d’un pool de travailleurs à la demande est plus rentable pour les entreprises », a-t-il déclaré, ajoutant que de tels changements dans la culture de la main-d’œuvre en Inde « deviendra permanent » avec le temps.

« L’économie des petits boulots » de l’Inde

La croissance potentielle de l’économie des petits boulots dans un pays comme l’Inde est énorme. Les chambres de commerce et d’industrie associées de l’Inde (Assocham) ont projeté jeL’économie des petits boulots de ndia augmenterait à un taux annuel composé de 17% pour atteindre 455 milliards de dollars d’ici 2023, selon l’Economic Times. UNE rapport récent publié conjointement par la société mondiale de conseil en gestion Boston Consulting Group (BCG) et l’organisation à but non lucratif Michael & Susan Dell Foundation, a encore souligné la tendance croissante. Il a prédit que l’économie des petits boulots de l’Inde pourrait tripler au cours des 3-4 prochaines années pour atteindre 24 millions d’emplois dans le secteur non agricole, contre 8 millions d’emplois actuels. Le nombre d’emplois de concert pourrait grimper à 90 millions en 8 à 10 ans, avec un total de transactions évalué à plus de 250 milliards de dollars, selon le rapport. Selon le rapport, l’économie des petits boulots devrait également contribuer à 1,25% au produit intérieur brut (PIB) de l’Inde à long terme.

La pandémie a, d’une part, entraîné une perte à grande échelle d’emplois traditionnels dans les secteurs des services et de la fabrication. D’un autre côté, cela a facilité le développement d’une économie à la demande. Tulsi Jayakumar professeur d’économie, SP Jain Institute of Management and Research

«L’économie des petits boulots offre à l’Inde la possibilité de stimuler la création d’emplois et la croissance économique. Les plates-formes technologiques fonctionnant à grande échelle au sein d’un écosystème d’informations et de services peuvent contribuer à accroître l’efficacité, à assurer la transparence de l’offre et de la demande et à favoriser une plus grande formalisation et une plus grande inclusion financière». a déclaré Rajah Augustinraj, directeur du BCG et l’un des principaux auteurs, dans le rapport. Le rôle croissant de l’économie des petits boulots était évident grâce à la croissance significative des entreprises de plates-formes en ligne pendant le verrouillage induit par la pandémie, a déclaré Tulsi Jayakumar, professeur d’économie au SP Jain Institute of Management and Research, Mumbai. « La pandémie a d’une part conduit à la perte à grande échelle d’emplois traditionnels dans les secteurs des services et de la fabrication. D’un autre côté, elle a facilité le développement d’une économie à la demande », a-t-elle déclaré à CNBC dans un e-mail. Elle a déclaré que le verrouillage national et les besoins associés des clients indiens ont « entraîné l’épanouissement des entreprises de plate-forme et de la main-d’œuvre associée à la technologie. »

Défis nationaux

Malgré son énorme potentiel, l’économie des petits boulots de l’Inde est encore à un stade très naissant et fait face à de nombreux défis. Le principal problème pour les travailleurs de chantier est le manque de prestations de sécurité sociale – comment payer les frais médicaux et maintenir leurs moyens de subsistance. Les critiques soutiennent qu’il n’y a pas de salaire minimum garanti et que ces travailleurs ont peu de droits légaux de négocier collectivement. Près de 90% des travailleurs indiens ont perdu leur revenu pendant la pandémie de Covid-19 et sont préoccupés par leur avenir financier, selon un enquête de l’année dernière par Flourish Ventures, une société de capital-risque en phase de démarrage. Compte tenu des problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs de chantier, l’Inde doit repenser sa législation du travail actuelle pour mieux les protéger, a souligné Jayakumar du SP Jain. « Le gouvernement devrait identifier et évaluer les lois et réglementations existantes qui pourraient couvrir l’économie des petits boulots pour promouvoir son environnement de croissance tout en assurant la protection des travailleurs », a-t-elle déclaré.

Commençons par élaborer des politiques pour eux (travailleurs de chantier), qui leur donnent le sentiment de faire partie de l’écosystème global de l’emploi. Navkendar Singh directeur de recherche, IDC Inde