Les travailleurs se rassembleront le jour 6 de la grève dans les ports de la Colombie-Britannique, alors que l’employeur demande un arbitrage exécutoire

Les travailleurs portuaires en grève se rassembleront près du front de mer de Vancouver pour marquer leur sixième jour sur la ligne de piquetage alors qu’ils cherchent un nouveau contrat avec la BC Maritime Employers Association (BCMEA).

Environ 7 400 membres du Syndicat international des débardeurs et des entrepôts (ILWU) ont cessé leur travail depuis la fête du Canada pour soutenir les demandes d’amélioration des salaires et des dispositions contre la sous-traitance et l’automatisation.

La manifestation de milieu de matinée est organisée par le syndicat et présentée comme un rassemblement de solidarité, rappelant aux membres qu’il y a de la fierté, de la force et de l’engagement dans le nombre.

Cela survient alors que la BCMEA, qui représente la direction de plus de 30 ports de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’un arbitrage exécutoire pourrait rapidement mettre fin à la grève.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, exhorte plutôt les deux parties à faire appel aux médiateurs disponibles et à reprendre les négociations.

O’Regan a rencontré mercredi son homologue de la Colombie-Britannique, le ministre du Travail Harry Bains, pour discuter de la grève, qui a ralenti le port le plus achalandé du Canada, à Vancouver, ainsi que le troisième port le plus achalandé, à Prince Rupert.

CP Rail, maintenant connu sous le nom de CPKC Ltd., a émis cette semaine des embargos temporaires sur le trafic ferroviaire vers le port de Vancouver, tandis que des responsables de l’Alberta et de la Saskatchewan se sont joints à des organisations commerciales de la Colombie-Britannique et de partout au Canada pour demander une législation fédérale pour mettre fin à l’action.

Grues du port de Vancouver photographiées mercredi. L’organisation qui représente les employeurs d’environ 30 ports de la Colombie-Britannique demande un arbitrage exécutoire pour mettre fin à la grève de plus de 7 000 membres de l’International Longshore and Warehouse Union. (Ben Nelms/CBC)

« Les négociations sont toujours en pause. Cependant, la BCMEA reste prête à se réengager à tout moment, en supposant que ILWU Canada est prêt à présenter une proposition raisonnable », a déclaré l’association dans un courriel mercredi.

La grève a potentiellement perturbé 3,7 milliards de dollars de fret, a-t-il déclaré.

« Les pièces automobiles, les aliments réfrigérés, les engrais, les minéraux et les biens essentiels n’atteignent pas les Canadiens ou nos partenaires commerciaux à l’étranger », a déclaré l’association.

Les données montrent que le port de Vancouver traite environ 142 millions de tonnes de fret par an, tandis que près de 25 millions de tonnes de marchandises transitent par Prince Rupert en 2022.

La grève pourrait coûter 250 millions de dollars par semaine, selon les experts

La grève pourrait coûter aux entreprises des centaines de millions de dollars par semaine, selon des experts et des groupes d’entreprises, les petits opérateurs et les consommateurs étant les plus touchés.

Les organisations de l’industrie affirment que les mesures de pression soutiendront les livraisons, épuiseront les stocks et augmenteront les prix des biens dont l’offre est plus courte.

Le bilan économique s’élèvera à au moins 250 millions de dollars par semaine, a déclaré Werner Antweiler, titulaire de la chaire de politique commerciale internationale à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique.

« La première ou la deuxième semaine, les entreprises sont généralement en mesure de faire le pont. La situation s’aggrave par la suite, car certaines entreprises manqueront de stocks et ne pourront pas les reconstituer facilement », a-t-il déclaré.

Les entreprises ont le choix de surmonter la grève en puisant dans les stocks existants et en conservant les exportations qui ne peuvent pas être expédiées – entraînant respectivement une perte de ventes et des coûts de stockage – ou en trouvant des itinéraires alternatifs pour leurs produits, y compris via des ports déjà tendus aux États-Unis. États.

« Même si certaines entreprises se réorientent par ce canal, cela coûtera plus cher. Cela prendra plus de temps car maintenant les choses commenceront à faire la queue et cela aura des effets d’entraînement sur l’ensemble du système », a déclaré Antweiler.

Les petites et moyennes entreprises seront les plus touchées, car elles ont moins de ressources et moins d’influence sur lesquelles s’appuyer, a déclaré Dennis Darby, qui dirige le groupe commercial des Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

« Les entreprises ne gèrent pas d’énormes stocks, comme nous l’avons appris pendant la pandémie », a déclaré Darby, ajoutant que certaines ne pourront tenir que quelques jours.

« Ils peuvent avoir des contrats avec leurs clients et ils n’ont pas la capacité de répercuter les augmentations (de coûts) », a-t-il ajouté. Mais pour ceux qui le peuvent, « cela ne fait qu’ajouter à l’effet inflationniste potentiel ».