Les travailleurs s’attendent désormais à ce que les PDG méritent leur emploi et leurs efforts

Le début du mois de septembre devrait donner un nouvel élan au retour des travailleurs au bureau, certains appelant même le 6 septembre, le lendemain de la fête du Travail, le « jour du jugement » pour les plans de retour.

Mais alors que certains peuvent voir cela comme un retour à la normalité dans la dynamique de pouvoir employeur-employé, le sondeur et analyste politique Frank Luntz a déclaré que les chefs d’entreprise ont une responsabilité comme jamais auparavant en ce qui concerne les travailleurs.

“Le public s’attend à ce que le PDG mérite [their] emploi, mériter [their] effort”, a-t-il déclaré à Andrew Ross Sorkin de CNBC sur “Squawk Box” plus tôt cette semaine. peu importe que vous soyez dans l’État de Washington ou en Floride, ou dans la classe ouvrière ou la classe moyenne supérieure.”

Apple est la dernière entreprise à avoir été repoussée par les travailleurs concernant les plans de retour au travail. L’entreprise avait déclaré aux employés qui travaillent dans le comté de Santa Clara, près de son siège social californien, qu’elle s’attend à ce qu’ils travaillent trois jours par semaine au bureau à partir de septembre, au lieu de deux jours plus tôt cet été. Cependant, un groupe d’employés s’est opposé à ce plan en rédigeant une pétition réclamant plus de flexibilité.

Luntz a déclaré que les travailleurs font pression pour plusieurs choses, notamment une meilleure flexibilité et un plus grand contrôle sur leur vie, y compris le cadre de travail.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles tant d’entreprises ne peuvent pas embaucher les personnes qu’elles veulent – les individus ont maintenant deux, trois ou quatre options d’emploi, et ils vont aller là où ils estiment que leur qualité de vie n’est pas gâchée”, a-t-il déclaré. a dit.

Pour les entreprises, cela nécessitera de se concentrer sur le fait d’être considéré comme un créateur d’emplois, et non comme une société, a déclaré Luntz.

“Si vous êtes un créateur d’emplois, tout dépend de ce que vous faites pour les personnes que vous servez”, a-t-il déclaré. “Il ne s’agit pas de combien d’argent vous donnez, il s’agit de ce que vous faites pour votre peuple pour donner un sens à sa vie et l’améliorer de manière mesurable.”