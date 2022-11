Les travailleurs s’attendent à une inflation rapide l’année prochaine. Cela pourrait-il en faire une réalité ?

Ce sera probablement un processus douloureux pour les travailleurs – ce que les responsables de la Fed reconnaissent. Mais ils soutiennent qu’il serait encore pire de laisser l’inflation grimper pendant si longtemps qu’elle est devenue un élément clé de la façon dont les salaires et les prix futurs ont été fixés. Une fois l’inflation enracinée, la faire reculer pourrait nécessiter une baisse encore plus importante de la demande et une augmentation plus importante du chômage.

Une partie du défi est que personne ne sait exactement quand l’inflation passera de temporaire à intégrée. Les économistes ne comprennent pas très bien l’inflation : ils sont régulièrement en désaccord sur la question de savoir si les attentes comptent, lesquelles sont importantes et pourquoi. Les modèles basés sur des données historiques peuvent offrir peu d’indications pour aujourd’hui.

“Nous n’avons pas de méthode scientifique clairement identifiée pour comprendre à quel point l’inflation s’enracine”, a déclaré M. Powell mercredi.

L’Amérique n’a pas beaucoup d’expériences récentes d’inflation rapide. Les hausses de prix ont décollé et semblaient se nourrir d’elles-mêmes dans les années 1970, mais depuis les années 1980, elles sont restées généralement faibles et stables. Et l’expérience d’aujourd’hui est très différente de celle d’il y a 50 ans : les travailleurs sont moins syndiqués, ce qui pourrait rendre moins probable qu’ils gagnent des salaires plus élevés en grand nombre. Mais la population est également plus âgée et l’immigration est lente, ce qui pourrait maintenir la pression sur les employés pour qu’ils paient plus pour être compétitifs.

Compte tenu des incertitudes, la Fed se concentre sur la réduction rapide de l’inflation.

“La chose que nous devons faire du point de vue de la gestion des risques est d’utiliser nos outils avec force mais de manière réfléchie et de maîtriser l’inflation, de la ramener à 2%, de la mettre derrière nous”, a déclaré M. Powell.