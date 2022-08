Les travailleurs sans congés payés ont perdu 28 milliards de dollars de salaires pendant Covid-19

Les familles, les parents et les soignants demandent au Congrès d’inclure les congés familiaux et médicaux payés dans le paquet législatif Build Back Better lors d’une veillée d’une journée le 2 novembre 2021 à Washington, DC Paul Morigi | Getty Images Divertissement | Getty Images

Manquer une semaine de travail pour cause de maladie, de garde d'enfants ou d'autres obligations pendant Covid-19 coûte aux travailleurs sans accès à des congés payés en moyenne 815 $ de salaire, selon une nouvelle étude de l'Urban Institute. Par conséquent, les travailleurs ont perdu environ 28 milliards de dollars de plus en salaires entre mars 2020 et février 2022 par rapport aux deux années précédentes, selon le rapport de l'organisation de recherche à but non lucratif avec le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson. Les États-Unis sont l'un des rares pays à ne pas avoir de politique nationale en matière de congés de maladie payés ou de congés familiaux et médicaux payés. Au lieu de cela, les travailleurs sont confrontés à un « patchwork » d'avantages et de programmes par l'intermédiaire des employeurs ou au niveau fédéral, étatique et local, selon la recherche. La loi de 1993 sur le congé familial et médical offre aux employés un congé sans solde à condition qu'ils travaillent pour un employeur couvert et qu'ils aient des raisons valables.

Un changeur d’emploi typique a obtenu une augmentation de salaire de près de 10%, selon une étude La pandémie de Covid-19 a révélé les lacunes de la couverture des congés payés auxquelles de nombreux employés sont confrontés. Les travailleurs ont signalé une augmentation de 50% des absences de mars 2020 à février 2022 pour cause de maladie, de garde d’enfants, d’obligations familiales ou personnelles par rapport aux deux années précédentes, selon la recherche, qui a examiné la Current Population Survey du US Census Bureau et le Bureau américain des statistiques du travail. Le taux d’absence hebdomadaire non rémunéré de tous les travailleurs a bondi de 60 % de mars 2020 à février 2022. La majorité des absences — 81 % — étaient dues à la maladie d’un travailleur.

Pourtant, moins de la moitié de toutes les absences au cours des deux premières années de la pandémie ont été payées, qu’elles soient dues à la maladie, à la garde d’enfants ou à d’autres obligations familiales ou personnelles. Les absences pour la garde d’enfants étaient les moins susceptibles d’être rémunérées, avec seulement 24 % environ des absences pour la garde d’enfants compensées. En comparaison, 34 % des absences des travailleurs pour raisons familiales ou personnelles étaient rémunérées, ainsi que 45 % des absences pour maladie d’un travailleur.

Les personnes à faible revenu, les femmes et les minorités sont les plus durement touchées

Certains travailleurs ont connu les plus fortes augmentations d’absences non rémunérées pendant la pandémie. Les travailleurs qui gagnaient moins de 25 000 $ par année affichaient le taux d’absences non rémunérées le plus élevé parmi tous les groupes. Ils étaient également trois fois plus susceptibles de s’absenter du travail sans rémunération comparativement aux ménages ayant un revenu de 100 000 $ et plus. “C’est juste ce double coup dur qui a frappé les travailleurs à faible revenu, où ils étaient plus susceptibles d’être malades et moins susceptibles d’avoir des congés payés pour faire face à leur propre maladie”, a déclaré Chantel Boyens, principale associée politique à l’Urban Institute. Avoir une politique nationale de congés de maladie payés pourrait aider à réduire la propagation de Covid et d’autres maladies, a-t-elle déclaré.

“En ne mettant pas cela à la disposition des travailleurs les plus susceptibles d’être malades et absents, nous manquons une occasion à la fois d’empêcher la propagation de Covid et de protéger les salaires des travailleurs”, a déclaré Boyens. “En même temps, nous causons des dommages à l’économie au sens large”, a-t-elle déclaré. Les femmes étaient 42 % plus susceptibles que les hommes de s’absenter sans rémunération, notamment pour des raisons liées à la garde des enfants ou à des obligations personnelles et familiales. Alors que 82 % des absences pour garde d’enfants étaient assumées par des femmes, seulement 24 % d’entre elles étaient rémunérées. Parallèlement, les femmes représentent 65 % des absences pour raisons personnelles et familiales, dont 34 % indemnisées. Pendant ce temps, 66% des travailleurs hispaniques et 57% des travailleurs noirs se sont absentés sans salaire pour des absences pour cause de maladie, de garde d’enfants ou d’obligations familiales ou personnelles.

Où en sont les efforts pour étendre les congés payés

Les politiques fédérales ont été temporairement élargies pour aider les travailleurs qui avaient besoin d’avoir accès à des congés payés pendant la pandémie. Mais de nombreux travailleurs étaient encore laissés pour compte, selon la recherche. Le Families First Coronavirus Act a temporairement créé des congés de maladie, familiaux et médicaux payés pour des raisons liées au Covid-19. Il était initialement disponible d’avril à décembre 2020, puis prolongé deux fois jusqu’en décembre 2021. La politique prévoyait des crédits d’impôt remboursables aux employeurs qui offraient des congés payés aux employés couverts. Mais les employeurs de plus de 500 salariés ont été exclus. Il y avait aussi des exemptions pour les employeurs de moins de 50 employés et certains types d’employés. Avec les extensions de la police, le mandat de l’employeur a été éliminé, ce qui a rendu la couverture volontaire.