Dawn West-Lewis, ancienne enquêteuse de l’EEOC Vous parlez d’une agence chargée d’enquêter sur la discrimination au travail tout en commettant plus de violations que vous ne pouvez jamais imaginer.

L’agence a ouvert une autre enquête disciplinaire sur la page GoFundMe de Rhule plus tôt ce mois-ci et Rhule a fermé les dons et supprimé les mentions de l’EEOC peu de temps après. Mais son histoire a attiré l’attention de l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur.

Gary Bledsoe, président de la NAACP au Texas, a déclaré que le traitement par l’EEOC du cas de Rhule trahissait la mission de l’agence.

«Ce qui se passe ici est assez choquant», a déclaré Bledsoe à USA TODAY. «Vous ne pouvez pas confier au renard la responsabilité du poulailler.»

Une autre enquêteuse noire, Dawn West-Lewis, a quitté l’EEOC en 2015. Elle a déclaré à USA TODAY que ses managers au Texas considéraient les femmes noires comme agressives mais les femmes blanches affirmées. Ils l’ont punie pour des choses aussi insignifiantes que de se garer dans la mauvaise partie du terrain tout en laissant les autres se garer où ils le voulaient. Elle a dit qu’elle avait également été sanctionnée pour avoir travaillé sur des cas après les heures, à son rythme.

«Vous parlez d’une agence chargée d’enquêter sur la discrimination sur le lieu de travail tout en commettant plus de violations que vous ne pouvez l’imaginer», a déclaré West-Lewis. «Il existe un modèle et une pratique de pratiques discriminatoires systémiques dans ce bureau depuis des décennies.»

Richard Reinhart a commencé à travailler pour l’EEOC à Dallas l’été dernier en tant que commis. Il a déclaré qu’il avait immédiatement remarqué un tumulte interne après avoir vu les réponses aux e-mails de Rhule, qui avaient été copiés à l’ensemble du personnel.

«Notre responsabilité ici est de lutter contre la discrimination», a déclaré Reinhart, un vétéran de l’armée ouvertement gay qui a servi en Irak. «Comment peut-on nous dire que nous ne pouvons pas soutenir Black Lives Matter?»

Peu de temps après, Reinhart a commencé à se taper la tête avec son superviseur au sujet des instructions qu’il trouvait déroutantes et des cas qui, selon lui, n’avaient pas fait l’objet d’une enquête appropriée, selon les dossiers internes obtenus par USA TODAY. Il a déclaré que les problèmes se sont aggravés lorsque la direction l’a forcé à travailler au bureau pendant la pandémie de COVID. Reinhart s’est plaint qu’il contracterait et propagerait probablement le virus.

Lorsque Reinhart a contacté des collègues pour obtenir de l’aide pour le travail, il a dit qu’ils l’avaient renvoyé.

«Essentiellement, j’ai reçu un ordre de bâillon», a écrit Reinhart aux meilleurs avocats du siège de l’agence en mars. «Mon mauvais traitement est la pointe de l’iceberg dans le bureau de district de Dallas.»

Il a déposé une plainte officielle auprès de l’agence plus tôt ce mois-ci, alléguant qu’il se sentait isolé et maltraité. Moins de deux semaines plus tard, Reinhart a été renvoyé via une réunion Zoom.

Dans sa lettre de licenciement, McCallister, le directeur du district, a déclaré que les superviseurs étaient devenus préoccupés par les «questions liées à la performance et à la conduite de Reinhart». Elle a déclaré qu’il avait manqué de respect à plusieurs reprises à son superviseur lors d’un appel téléphonique – il avait déjà raccroché au nez – et n’avait pas suivi les instructions, notamment en n’utilisant pas les bons documents lors de la communication avec les entreprises.

«Je pense que vous n’êtes pas apte au service fédéral», a écrit McCallister dans la lettre.

Reinhart était stupéfait. «Je m’attendais à ce que l’EEOC maintienne des normes élevées pour le public», a-t-il déclaré. «Ce que j’ai vu est dévastateur.»

Richard Reinhart, un ancien employé stagiaire de l’EEOC J’ai cru de tout cœur en la mission de l’EEOC lorsque j’ai commencé. Je ne vois pas comment il est possible pour nous de lutter contre la discrimination pour le public quand elle se déroulant dans nos propres murs .

Les responsables de l’EEOC ont refusé de commenter les détails du cas de Reinhart, citant les lois sur la protection de la vie privée. Mais Ebel, le directeur des programmes de terrain, a déclaré dans un communiqué: « Aucun individu du district de Dallas n’a été licencié après avoir déposé une plainte pour discrimination. »

Pendant des années, des employés de l’EEOC comme Reinhart et Rhule se sont plaints d’un traitement injuste au sein du bureau de district de Dallas.

Nazer a déclaré que 20 plaintes internes pour discrimination avaient été officiellement déposées par des employés du district depuis 2011. Dans tout le pays, 39 employés de l’EEOC ont déposé des plaintes internes chaque année en moyenne entre 2015 et 2019, selon les statistiques de l’agence. Environ un tiers d’entre eux étaient liés à la race.

La direction a déclaré à une enquêteuse, Hannah Nutt, qui avait récemment accouché, qu’elle ne pouvait pas garder le lait maternel dans le réfrigérateur du bureau, a déclaré Nutt à USA TODAY. Elle a quitté l’agence fin 2017.

La même année, Leonard, un enquêteur actuellement employé à Dallas, a demandé un congé pour se faire soigner pour son trouble dépressif majeur et a fourni des documents médicaux à ses supérieurs. Son état était si grave qu’il avait prévu une thérapie par électrochocs.

«J’aimerais travailler jusqu’au début des traitements, puis terminer mes traitements et retourner au travail», a-t-il écrit à un gestionnaire de programme d’invalidité. «Je sais que cela a été difficile pour toutes les personnes impliquées, mais c’est le traitement de dernier recours et c’est nécessaire. J’ai essayé tout ce que je pouvais essayer.

Le directeur a approuvé le spectacle d’échange de congés, de courriels et de textos.

Quand il s’est réveillé après le premier cycle de traitement, Leonard a déclaré qu’il ne savait pas où il était ni ce qui s’était passé. À la maison, il n’a pas reconnu ses chiens. Il ne se souvenait pas d’avoir un travail. Il a fallu des semaines pour récupérer avant qu’il puisse travailler à nouveau.

C’est à ce moment-là que Leonard a appris que l’EEOC voulait le licencier pour être allé AWOL. Ses patrons ont plutôt décidé de le suspendre pendant trois mois sans salaire.

Leonard a fait appel de la discipline. Un juge administratif a par la suite constaté que ses supérieurs avaient approuvé son congé de maladie, puis l’avaient injustement sanctionné, selon des documents internes.

Dans une décision initiale, le juge a ordonné à l’EEOC de rembourser Leonard et a écrit qu’il prouvait que l’agence avait fait preuve de discrimination à son égard pour son handicap et que «l’action de l’agence était le résultat de représailles illégales».

Leonard a déclaré que l’affaire est toujours en instance parce que l’EEOC a demandé à un conseil de réviser la décision du juge. Quatre ans plus tard, il se sent toujours trahi par l’épisode.

«Quiconque a besoin d’un logement a été évacué», a déclaré Leonard à USA TODAY. «Nous n’autoriserions jamais une autre entreprise à faire ce que l’EEOC m’a fait.»

Le tumulte interne au Texas peut refléter des problèmes plus répandus au sein de l’agence.

Dans une action en justice fédérale déposée en mars, Malcolm Medley, un directeur exécutif senior noir au siège de l’EEOC à Washington, a déclaré qu’il avait été rétrogradé après avoir reçu une mauvaise évaluation de son travail basée sur l’opinion d’un superviseur qui l’avait discriminée racialement.

L’EEOC a nié ces allégations et a déclaré que la rétrogradation de Medley était «le résultat de son exécution inacceptable de ses fonctions», selon les archives judiciaires. L’affaire reste ouverte.

Le procès allègue que le patron de Medley, Nick Inzeo, l’a empêché d’exécuter les principales tâches de son travail, notamment de l’exclure des réunions, des courriels et d’autres discussions professionnelles.

Inzeo aurait crié à Medley lors d’une réunion téléphonique en mars 2020 pour avoir contacté le département des technologies de l’information pour discuter de solutions de travail à domicile et de formation face à la pandémie à venir.

Perturbée par le comportement d’Inzeo, une employée de l’EEOC à l’appel, Kessela Reis, a envoyé un e-mail à 16 personnes présentes à la réunion pour répondre à ce qu’elle avait entendu.

«En tant que femme noire, devoir assister à un homme blanc sans retenue et indigné crier contre un homme noir pour avoir tenté de faire son travail en participant simplement à une réunion marquée comme un ‘brainstorming’ est intolérable, irrespectueux et scandaleux», a déclaré Reis. à Medley, écrit dans l’e-mail.

Un autre employé a convenu qu’Inzeo avait «battu de manière irresponsable» Medley et «l’avait rendu stupide devant le personnel», selon les archives judiciaires.

Plusieurs enquêteurs au Texas ont également déclaré qu’Inzeo, qui était chargé de superviser leurs plaintes internes depuis le siège, leur avait tourné le dos à plusieurs reprises et s’était rangé du côté des superviseurs locaux. Inzeo a pris sa retraite de l’agence en octobre après une carrière de 45 ans. Ebel, le directeur des programmes, a pris sa place.

Dans une interview avec USA TODAY, Inzeo a déclaré que le ministère de la Justice s’occupait de l’affaire au nom de l’agence. Il a nié toute conduite discriminatoire ou fâcheuse, ajoutant qu’il a défendu Medley à travers les rangs d’embauche au bureau de DC.

«La plupart des gens qui étaient à l’appel ne croyaient pas qu’il y avait des cris impliqués», a déclaré Inzeo. «C’était une situation où les gens étaient en conférence téléphonique et il est difficile d’intervenir.»

Interrogé sur les travailleurs noirs en général à l’EEOC, Inzeo a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun schéma de discrimination.

«L’EEOC embauche une main-d’œuvre diversifiée, je ne suis certainement pas au courant de modèles de discrimination», a-t-il déclaré. «Si j’avais été, j’aurais fait quelque chose à ce sujet.

Anita Mazumdar Chambers, l’avocate de Medley, a déclaré qu’elle ne pensait pas que l’expérience de son client était un problème isolé.

«Nous avons parlé à d’autres personnes qui ont également confirmé que c’était plus répandu», a-t-elle déclaré. «Même avec le superviseur Nick Inzeo, qu’il a traité les Afro-Américains plus mal et qu’il y a cette culture vraiment négative à l’agence, ce qui est un peu ironique étant donné le but de l’agence.

