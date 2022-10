Les travailleurs quittent la plus grande usine d’iPhone du monde en masse pour échapper aux bordures de Covid-19

Les travailleurs quittent la plus grande usine d’iPhone d’Apple en Chine, cherchant à échapper aux mesures Covid-19 adoptées à la hâte qui ont laissé une grande partie des 200 000 employés aux prises avec des conditions de vie inadéquates.

Les autorités locales de plusieurs régions de la province centrale du Henan ont déclaré qu’elles recevraient des travailleurs à domicile de Foxconn Technology Group après que des restrictions strictes de Covid-19 aient été imposées dans la plus grande usine d’iPhone au monde à Zhengzhou pour réprimer une épidémie, selon des publications officielles en ligne.

Au moins six comtés et villes du Henan ont demandé aux habitants qui venaient de quitter Foxconn de contacter les autorités locales avant de rentrer chez eux. Les travailleurs seront envoyés à plusieurs jours d’isolement obligatoire, selon les publications officielles sur WeChat.

Des villes comme Mengzhou et Luoyang ont organisé des bus pour transporter les travailleurs vers les sites d’isolement, selon les postes. Le gouvernement du comté de Dagang a envoyé des bus et des fonctionnaires pour aider les employés à transporter les employés vers les sites de quarantaine pour un isolement obligatoire de sept jours avant de leur permettre de rentrer chez eux, a-t-il déclaré dans un WeChat. Publier.

Foxconn a adressé trois avis à ses travailleurs de l’usine de Zhengzhou, s’engageant à garantir la sécurité, les droits légitimes et les revenus de ceux qui souhaitent rester, selon un communiqué WeChat publié dimanche par le gouvernement de la ville de Zhengzhou. Pendant ce temps, l’entreprise, en collaboration avec le gouvernement local, a également organisé des bus pour les employés qui choisissent de rentrer chez eux.

L’approvisionnement en produits de première nécessité est abondant et la situation de Covid est progressivement maîtrisée à l’usine de Zhengzhou, a déclaré Foxconn dans un communiqué à Bloomberg, ajoutant qu’il se coordonnera avec d’autres usines sur l’aide à la capacité pour réduire l’impact possible.

Des vidéos et des photos d’employés quittant le campus ont inondé les médias sociaux au cours du week-end, montrant des résidents locaux offrant de la nourriture et un abri à certains membres du personnel partant. Bloomberg n’a pas vérifié l’authenticité du contenu.

Les tensions à l’usine de Zhengzhou soulignent les coûts économiques et sociaux de la politique Covid Zero de Xi Jinping, un système rigoureusement contrôlé de tests de masse et de verrouillages de quarantaine qui a suscité un ressentiment croissant. Cela montre également le risque potentiel pour les chaînes d’approvisionnement mondiales et les produits de l’approche de la Chine, qui exige blocagesles restrictions commerciales et les tests de masse se multiplient lorsqu’un seul cas de Covid-19 émerge.

Pénurie alimentaire

Le mécontentement gronde parmi le personnel de l’usine principale de Foxconn à Zhengzhou, où l’émergence de cas de Covid-19 l’a vu entrer dans un boucle fermée système. La nourriture est devenue une source de troubles après que la société taïwanaise qui fabrique la plupart des iPhones vendus dans le monde a fermé les cafétérias du site de fabrication connu sous le nom de “iPhone City”.

À un moment donné, seuls les travailleurs des chaînes de production recevaient des boîtes de repas, les personnes infectées ou craignant de quitter les dortoirs fournis par leur entreprise recevant des plats plus basiques comme du pain et des nouilles instantanées, Bloomberg News signalé.

On ne sait pas combien de travailleurs ont été autorisés à quitter Foxconn. L’entreprise embauche de nombreux travailleurs temporaires des régions voisines pour assembler des appareils électroniques, y compris les derniers appareils iPhone 14 d’Apple. Foxconn et Apple n’ont pas immédiatement fourni de commentaire en dehors des heures normales de bureau. Foxconn a déclaré mercredi que la production n’avait pas été affectée par ce qu’il a décrit comme une “petite” épidémie.

L’approche de tolérance zéro de la Chine face à la pandémie a ralenti les usines et bouleversé les chaînes d’approvisionnement. Les boucles fermées permettent aux entreprises de rester opérationnelles pendant les fermetures, mais pèsent lourdement sur les travailleurs, dont les mouvements sont sévèrement limités, certains étant même obligés de dormir dans les usines. Tesla a utilisé une boucle fermée pour reprendre la production pendant le verrouillage agité de Shanghai plus tôt cette année.

En mai, des centaines de travailleurs affronté avec le personnel de sécurité de l’usine de Quanta Computer Inc. à Shanghai après s’être vu interdire pendant des mois tout contact avec le monde extérieur.

Retombées de Foxconn

Aujourd’hui, les retombées sont ressenties par le plus grand employeur du secteur privé du pays, souvent salué comme un exemple des prouesses manufacturières de la Chine.

Le mécontentement survient à un moment crucial pour Apple, qui a lancé l’iPhone 14 lors d’une chute sans précédent de la demande mondiale d’électronique. Bien qu’il s’en sorte mieux que les autres fabricants de smartphones, il a renoncé à son intention d’augmenter la production de ses nouveaux iPhones cette année après qu’une augmentation anticipée de la demande ne se soit pas matérialisée, Bloomberg a signalé. Apple a annoncé jeudi des résultats meilleurs que prévu, mais averti d’un ralentissement des vacances.

Toute perturbation à Zhengzhou menace de gronder la chaîne d’approvisionnement finement orchestrée d’Apple. Des milliers de composants d’Europe en Asie sont expédiés à Zhengzhou, assemblés manuellement en appareils, puis acheminés vers le reste du monde.

Au cours des derniers jours, des photos et des clips vidéo ont inondé les sites de médias sociaux tels que Douyin et Weibo, prétendument pris par des travailleurs de Foxconn mécontents des conditions dans l’usine. Un clip largement partagé se concentrait sur les déchets empilés à l’extérieur des dortoirs, tandis qu’un autre montrait des gens se bousculant pour de la nourriture dans un complexe d’appartements, où des travailleurs auraient été envoyés en quarantaine.

D’autres ont posté des appels à l’aide. Les messages envoyés aux utilisateurs partageant ces vidéos sur Douyin sont restés sans réponse et Bloomberg n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité de ces clips particuliers.