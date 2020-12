En rupture marquée avec l’approche de Jeremy Corbyn en tant que dirigeant, Mme Dodds a déclaré que le parti travailliste était prêt à former un «véritable partenariat» avec le secteur des services financiers s’il était prêt à jouer un rôle «responsable» dans le rétablissement du Royaume-Uni du coronavirus et du développement d’une économie verte.

En retour, elle a assuré à un auditoire de financiers de la ville que les travaillistes formeraient un gouvernement responsable qui «connaît la valeur de l’un de nos secteurs les plus importants et cherche à la maximiser».

Dans un discours prononcé à Bloomberg par liaison vidéo, Mme Dodds a attaqué le bilan du gouvernement de Boris Johnson pour avoir négligé les besoins du secteur financier britannique dans les négociations sur le Brexit et fourni des programmes de soutien «inadéquats et injustes» pour les parties de l’économie les plus touchées par le coronavirus. .

«Nous n’avons toujours rien eu du gouvernement sur ce qui arrivera aux entreprises qui ont contracté des prêts et se retrouvent accablées par une dette insoutenable, malgré les meilleurs efforts du secteur financier pour attirer l’attention sur le problème», a-t-elle déclaré.

«Il n’y a toujours pas de mot sur le mystérieux projet Birch prévoit de soutenir nos industries les plus stratégiques. Surtout, il n’y a toujours pas de plan approprié pour voir le pays jusqu’en mars.

«C’est complètement irresponsable, dans une situation où le Royaume-Uni connaît la pire récession économique du G7 – et où l’OCDE a prévu hier que notre reprise prendra plus de temps que le reste du G7.»

Mme Dodds a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait mis à nu les faiblesses du règlement financier du Royaume-Uni, avec trop de familles endettées ou sans économies, des lacunes dans la gouvernance d’entreprises en faillite comme Carillion et BHS, l’exploitation dans les chaînes d’approvisionnement pour des entreprises comme le détaillant de mode Boohoo. et une culture «embaucher et recruter» dans les entreprises de British Airways à Pret A Manger.

«Lorsque nous sortons de la crise, nous devons faire face à ces défis: la résilience financière, les inégalités et les mauvaises pratiques des entreprises», a-t-elle déclaré.

«Nous voulons tous que la vie revienne à la normale. Mais cela ne peut pas signifier un retour aux affaires comme d’habitude. Nous ne devrions plus jamais laisser notre pays, ou notre économie, être aussi vulnérables aux chocs extérieurs. Parce que nous en comptons le coût en emplois perdus et en entreprises qui sont tombées dans le mur.

«Les services financiers ont un rôle essentiel à jouer dans la reprise et dans la mise en place des bases d’un avenir meilleur et plus sûr. En fait, la reprise ne peut se faire sans eux. »

Offrant une amélioration des relations entre le secteur financier et les travaillistes sous la direction de Sir Keir Starmer, Mme Dodds a déclaré: «Il ne doit pas en être ainsi. Les politiciens et les sociétés financières devraient travailler main dans la main pour jeter les bases de notre reprise. Je veux que nous ayons un véritable partenariat afin qu’ensemble, nous puissions offrir la sécurité et l’opportunité dans toutes les régions du pays.

«J’ai dit aujourd’hui à quoi pourrait ressembler un secteur des services financiers responsable.

«Ma promesse en retour est que du parti travailliste, sous une nouvelle direction, vous obtiendriez un gouvernement responsable.

«Un gouvernement qui planifie sur le long terme, sans couper et changer toutes les cinq minutes. Un gouvernement qui connaît la valeur de l’un de nos secteurs les plus importants et cherche à la maximiser. Un gouvernement qui, une fois qu’il aura établi le cadre réglementaire et l’environnement opérationnel, fera tout son possible pour assurer la stabilité.